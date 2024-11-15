"Слугу народа" Шевченко отправили под стражу без права внесения залога до 11 января

15 ноября суд избрал меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене. Его отправили под стражу без права внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

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