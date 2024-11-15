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Новости Государственная измена
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"Слугу народа" Шевченко отправили под стражу без права внесения залога до 11 января

Євгенія Шевченка відправили під варту без права внесення застави до 11 січня

15 ноября суд избрал меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене. Его отправили под стражу без права внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

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государственная измена (1530) Шевченко Евгений Слуга народа (77) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+9
Ця наволоч виливала тонни гівна на Україну та українців владі було насрати, але він зробив фатальну помилкуЮ почав ображати "лідора **********", а це у нас не пробачається.
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15.11.2024 19:45
+8
Людина Зеленсково. Був довіреним лицем несмішного коміка на виборах. Давно відомий прокацапськими поглядами українофоб. Але для Зеленского це було як плюс. Свій в доску парєнь.
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15.11.2024 19:27
+8
Подивишся, аж страшно, бо майже всі зрадники і малороси виявилися в команді Зеленського. Шевченко - натворив на зраду, Дубінський - сидить, Дмитрук має сидіти, Коля Котлєта має сидіти, Бужанський ось ось має сісти, бо наговорив і натворив не на одну статтю. Баканов - має бути клієнтом генпрокуратури і СБУ, Безугла - аналогічно, Татров, Єрмак - ту ж. Шурма - прогулює сидіння в СІЗО. Про Демченко також забулися. Абдристович, Ханумак, Шифіри - на лижах. Якщо перераховувати всіх, то не вистачить дня, написав про самих-самих.
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15.11.2024 19:29
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Це занадто жорстко і негуманно.
А от ніжненько-ніжненько вдавити або зарізати не завадило б!
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15.11.2024 19:10 Ответить
Бо не втік...
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15.11.2024 19:11 Ответить
Ти ба ! Я приємно здивований... А то вже повідкривали ротяки з обранням Трампа...
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15.11.2024 19:12 Ответить
Спецназ раблтаєт жьостка!
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15.11.2024 19:14 Ответить
Почалася гризня за бабло і дружбу з расєєю 🍿
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15.11.2024 19:15 Ответить
блин, конфискация и на раху..его...
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15.11.2024 19:16 Ответить
Дебіли , як то кажуть. Бо у всьому світі він буде жертвою політичних переслідувань, за то шо ******** на бонелоха, а той обідився.
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15.11.2024 19:17 Ответить
Лука мудищев,памажЫ..
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15.11.2024 19:19 Ответить
Ось так проросійська паскуда ти дуже піклувався про дубінського і шуфрича тепер будете разом.
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15.11.2024 19:19 Ответить
Людина Зеленсково. Був довіреним лицем несмішного коміка на виборах. Давно відомий прокацапськими поглядами українофоб. Але для Зеленского це було як плюс. Свій в доску парєнь.
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15.11.2024 19:27 Ответить
Подивишся, аж страшно, бо майже всі зрадники і малороси виявилися в команді Зеленського. Шевченко - натворив на зраду, Дубінський - сидить, Дмитрук має сидіти, Коля Котлєта має сидіти, Бужанський ось ось має сісти, бо наговорив і натворив не на одну статтю. Баканов - має бути клієнтом генпрокуратури і СБУ, Безугла - аналогічно, Татров, Єрмак - ту ж. Шурма - прогулює сидіння в СІЗО. Про Демченко також забулися. Абдристович, Ханумак, Шифіри - на лижах. Якщо перераховувати всіх, то не вистачить дня, написав про самих-самих.
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15.11.2024 19:29 Ответить
Плюс Одарченко, Юрченко, Аллахвердієва, Клочко...
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15.11.2024 22:18 Ответить
Цікаво, а міста увʼязнення де держать ворогів , ******** КАЦАПИ ЧИ КООРДИНАТИ ЇМДАЮТЬ ТІЛЬКІ НА ПАТРИОТІВ?
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15.11.2024 19:31 Ответить
Ця наволоч виливала тонни гівна на Україну та українців владі було насрати, але він зробив фатальну помилкуЮ почав ображати "лідора **********", а це у нас не пробачається.
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15.11.2024 19:45 Ответить
Найвеличнішого лідера **********, будьте так ласкаві.
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15.11.2024 20:19 Ответить
Літера "Л" а не "П" у слові "лідор" це мабуть помилка друку!
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15.11.2024 21:00 Ответить
Олександр Погребиський, нині комбат батальйону безпілотних систем «КАРА» 53 ОМБр, через нього нізащо просидів ніч в СІЗО, коли один екстремал 5 років тому облив зеленкою його та зрадника Волошина біля будівлі ВР (Погреьиський насправді - лише свідок). Нехай тепер цей зрадник посидить 2 місяці...
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15.11.2024 19:56 Ответить
Хай пише видео з проханням обміняти на азов.
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15.11.2024 19:57 Ответить
А от "ні"! Зараз як чорт з табакерки вискочить Буданов і розкаже лохам як "агент ГУР" Шевченко на таємному фронті "боронив інтереси України". Гогілашвілі підтвердить.
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15.11.2024 19:59 Ответить
Складе компанію Шуфрику!
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15.11.2024 20:03 Ответить
Це політичні репресії проти "Слуги народу"! Свободу Штірліцу! Не думай про секунди звисока...
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15.11.2024 20:12 Ответить
Новий рік буде зустрічати за ґратами за москальським часом.
Про Різдво не пишу - бо воно безбожник.
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15.11.2024 20:44 Ответить
Не так лизнув велику зєлену сраку!
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15.11.2024 21:01 Ответить
Постановка 95 кварталу
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15.11.2024 21:35 Ответить
На обмін і скоріше, наші бійці в полоні ! Агов
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15.11.2024 21:41 Ответить
Ну Зеля й позбирав паскуд зі всієї країни в свою партійку!
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15.11.2024 21:51 Ответить
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16.11.2024 00:49 Ответить
 
 