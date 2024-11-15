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Новини Державна зрада
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"Слугу народу" Шевченка відправили під варту без права внесення застави до 11 січня

Євгенія Шевченка відправили під варту без права внесення застави до 11 січня

15 листопада суд обрав запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку, якого підозрюють у держзраді. Його відправили під варту без права внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід "слузі народу" Шевченку можуть обрати найближчими годинами, - ДБР

Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

Читайте також: "Слузі народу" Шевченку повідомлено про підозру в держзраді, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

державна зрада (1678) Шевченко Євген Слуга народу (79) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+9
Ця наволоч виливала тонни гівна на Україну та українців владі було насрати, але він зробив фатальну помилкуЮ почав ображати "лідора **********", а це у нас не пробачається.
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15.11.2024 19:45
+8
Людина Зеленсково. Був довіреним лицем несмішного коміка на виборах. Давно відомий прокацапськими поглядами українофоб. Але для Зеленского це було як плюс. Свій в доску парєнь.
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15.11.2024 19:27
+8
Подивишся, аж страшно, бо майже всі зрадники і малороси виявилися в команді Зеленського. Шевченко - натворив на зраду, Дубінський - сидить, Дмитрук має сидіти, Коля Котлєта має сидіти, Бужанський ось ось має сісти, бо наговорив і натворив не на одну статтю. Баканов - має бути клієнтом генпрокуратури і СБУ, Безугла - аналогічно, Татров, Єрмак - ту ж. Шурма - прогулює сидіння в СІЗО. Про Демченко також забулися. Абдристович, Ханумак, Шифіри - на лижах. Якщо перераховувати всіх, то не вистачить дня, написав про самих-самих.
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15.11.2024 19:29
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Це занадто жорстко і негуманно.
А от ніжненько-ніжненько вдавити або зарізати не завадило б!
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15.11.2024 19:10 Відповісти
Бо не втік...
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15.11.2024 19:11 Відповісти
Ти ба ! Я приємно здивований... А то вже повідкривали ротяки з обранням Трампа...
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15.11.2024 19:12 Відповісти
Спецназ раблтаєт жьостка!
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15.11.2024 19:14 Відповісти
Почалася гризня за бабло і дружбу з расєєю 🍿
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15.11.2024 19:15 Відповісти
блин, конфискация и на раху..его...
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15.11.2024 19:16 Відповісти
Дебіли , як то кажуть. Бо у всьому світі він буде жертвою політичних переслідувань, за то шо ******** на бонелоха, а той обідився.
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15.11.2024 19:17 Відповісти
Лука мудищев,памажЫ..
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15.11.2024 19:19 Відповісти
Ось так проросійська паскуда ти дуже піклувався про дубінського і шуфрича тепер будете разом.
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15.11.2024 19:19 Відповісти
Людина Зеленсково. Був довіреним лицем несмішного коміка на виборах. Давно відомий прокацапськими поглядами українофоб. Але для Зеленского це було як плюс. Свій в доску парєнь.
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15.11.2024 19:27 Відповісти
Подивишся, аж страшно, бо майже всі зрадники і малороси виявилися в команді Зеленського. Шевченко - натворив на зраду, Дубінський - сидить, Дмитрук має сидіти, Коля Котлєта має сидіти, Бужанський ось ось має сісти, бо наговорив і натворив не на одну статтю. Баканов - має бути клієнтом генпрокуратури і СБУ, Безугла - аналогічно, Татров, Єрмак - ту ж. Шурма - прогулює сидіння в СІЗО. Про Демченко також забулися. Абдристович, Ханумак, Шифіри - на лижах. Якщо перераховувати всіх, то не вистачить дня, написав про самих-самих.
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15.11.2024 19:29 Відповісти
Плюс Одарченко, Юрченко, Аллахвердієва, Клочко...
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15.11.2024 22:18 Відповісти
Цікаво, а міста увʼязнення де держать ворогів , ******** КАЦАПИ ЧИ КООРДИНАТИ ЇМДАЮТЬ ТІЛЬКІ НА ПАТРИОТІВ?
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15.11.2024 19:31 Відповісти
Ця наволоч виливала тонни гівна на Україну та українців владі було насрати, але він зробив фатальну помилкуЮ почав ображати "лідора **********", а це у нас не пробачається.
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15.11.2024 19:45 Відповісти
Найвеличнішого лідера **********, будьте так ласкаві.
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15.11.2024 20:19 Відповісти
Літера "Л" а не "П" у слові "лідор" це мабуть помилка друку!
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15.11.2024 21:00 Відповісти
Олександр Погребиський, нині комбат батальйону безпілотних систем «КАРА» 53 ОМБр, через нього нізащо просидів ніч в СІЗО, коли один екстремал 5 років тому облив зеленкою його та зрадника Волошина біля будівлі ВР (Погреьиський насправді - лише свідок). Нехай тепер цей зрадник посидить 2 місяці...
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15.11.2024 19:56 Відповісти
Хай пише видео з проханням обміняти на азов.
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15.11.2024 19:57 Відповісти
А от "ні"! Зараз як чорт з табакерки вискочить Буданов і розкаже лохам як "агент ГУР" Шевченко на таємному фронті "боронив інтереси України". Гогілашвілі підтвердить.
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15.11.2024 19:59 Відповісти
Складе компанію Шуфрику!
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15.11.2024 20:03 Відповісти
Це політичні репресії проти "Слуги народу"! Свободу Штірліцу! Не думай про секунди звисока...
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15.11.2024 20:12 Відповісти
Новий рік буде зустрічати за ґратами за москальським часом.
Про Різдво не пишу - бо воно безбожник.
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15.11.2024 20:44 Відповісти
Не так лизнув велику зєлену сраку!
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15.11.2024 21:01 Відповісти
Постановка 95 кварталу
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15.11.2024 21:35 Відповісти
На обмін і скоріше, наші бійці в полоні ! Агов
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15.11.2024 21:41 Відповісти
Ну Зеля й позбирав паскуд зі всієї країни в свою партійку!
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15.11.2024 21:51 Відповісти
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16.11.2024 00:49 Відповісти
 
 