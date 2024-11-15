"Слугу народу" Шевченка відправили під варту без права внесення застави до 11 січня

15 листопада суд обрав запобіжний захід народному депутату Євгенію Шевченку, якого підозрюють у держзраді. Його відправили під варту без права внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України, якого підозрюють у державній зраді, обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

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