Президент Панамы Мулино может обратиться в Совбез ООН, если угрозы Трампа продолжатся, - Politico

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Панамским каналом. Лидер Панамы Хосе Мулино сказал, что если Трамп продолжит угрожать его стране, он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса, Мулино ждет, пока Трамп официально вступит в должность, чтобы оценить, будет ли новый президент США настаивать на вопросе контроля над Панамским каналом.

"Он сказал, что будет принимать больше мер после 20 января, если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", - сказал Бальядарес.

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По словам Бальядареса, Мулино в частном разговоре не уточнил никаких других действий, которые он может предпринять.

"Как и все остальные в этой стране, он удивлен", - сказал Бальядарес о реакции своего преемника на заявления Трампа.

"Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и будет оставаться таковым", - подчеркнул Хосе Мулино в декабре, его заявление цитирует Politico.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что не исключает применения силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом.

Также сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.

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