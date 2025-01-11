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Президент Панамы Мулино может обратиться в Совбез ООН, если угрозы Трампа продолжатся, - Politico

Президент Панами Хосе Муліно

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Панамским каналом. Лидер Панамы Хосе Мулино сказал, что если Трамп продолжит угрожать его стране, он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса, Мулино ждет, пока Трамп официально вступит в должность, чтобы оценить, будет ли новый президент США настаивать на вопросе контроля над Панамским каналом.

"Он сказал, что будет принимать больше мер после 20 января, если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", - сказал Бальядарес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Панамы о посягательствах Трампа: Наш канал будут контролировать только панамские руки

По словам Бальядареса, Мулино в частном разговоре не уточнил никаких других действий, которые он может предпринять.

"Как и все остальные в этой стране, он удивлен", - сказал Бальядарес о реакции своего преемника на заявления Трампа.

"Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и будет оставаться таковым", - подчеркнул Хосе Мулино в декабре, его заявление цитирует Politico.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что не исключает применения силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом.

Также сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.

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Автор: 

Совбез ООН (1113) Трамп Дональд (5403) Панама (54)


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Топ комментарии
+29
ООН його точно захистить. Не будемо йому розказувати правду. Хай далі вірить.
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11.01.2025 16:33
+20
Ніякий ОООн нічого не зробить, ящик Пандори відкритий пукіним буде дуже закрити. Трамп сам хоче стати диктатором, йому подобаються північнокорейський та китайськи диктатори. А ООН це вже зруйнований вщент могильник міжнародного порядку.
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11.01.2025 16:40
+17
Звернись, а кулі буде толку.
Краще звернись до власного народу та армії.
Цікаво, Армія США виконає злочинний наказ поца з двома карними вироками шо буде у них в президентах?
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11.01.2025 16:39
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Правила форума Совет форумчан
ООН його точно захистить. Не будемо йому розказувати правду. Хай далі вірить.
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11.01.2025 16:33 Ответить
И щуку бросили у річку.
Не в ООН, а он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Источник: https://censor.net/ru/n3529737
Где притенении Трампа поддержат Россия и Китай. И всё, что отобрано членами Совбеза будет узаконено
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11.01.2025 16:53 Ответить
Було б весело. Поспостерігав би за цим із попкорном.
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11.01.2025 16:58 Ответить
Я з мигдальними горішками)) попкорн шкідливий))
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11.01.2025 18:07 Ответить
А писательница Вера Круц? - любопытствовал полушофер. - Вот бы на нее посмотреть! На нее и на товарища Нежинского.
Из интересного там будет только поддержка Китаем стремления Трампа забрать канал в виду опасности его захвата Китаем.
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11.01.2025 18:24 Ответить
Краще вже до Грети Тумблер. Вона хоч почне щось робити, не тільки балаболити.
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11.01.2025 16:35 Ответить
ага, вона насцить у фонтан та закидає якусь картину вівсянкою.
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11.01.2025 16:43 Ответить
Ну це хоч якісь дії.
Слова -вітер.
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11.01.2025 16:45 Ответить
Може ще в Спортлото написати. Допоможе, інфа сотка...😁 Американці в 1903 Панаму зробили незалежною, вони ж її у 2025 знову зроблять залежною. Правда, не від Колумбії, а від США. Трамп це не Теодор Рузвельт...
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11.01.2025 16:36 Ответить
А ех пр Джимми Картер передал в 1999 г. за "1 "долар на владения и управления Панаме этот канал .
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12.01.2025 08:05 Ответить
Нехай звертається. Вони в ооні побулькають газіровкою та виразять озабочєнность...
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11.01.2025 16:36 Ответить
Звертайся, там допоможуть)
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11.01.2025 16:37 Ответить
Починай мобілізувати "всіх від 18 до 60", бо співчуттями, занепокоєннями і іншою оонівською "зброєю" не врятуєшся.
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11.01.2025 16:38 Ответить
Не допоможе.
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11.01.2025 17:42 Ответить
Звернись, а кулі буде толку.
Краще звернись до власного народу та армії.
Цікаво, Армія США виконає злочинний наказ поца з двома карними вироками шо буде у них в президентах?
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11.01.2025 16:39 Ответить
Ніякий ОООн нічого не зробить, ящик Пандори відкритий пукіним буде дуже закрити. Трамп сам хоче стати диктатором, йому подобаються північнокорейський та китайськи диктатори. А ООН це вже зруйнований вщент могильник міжнародного порядку.
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11.01.2025 16:40 Ответить
Так і я ж про те ж саме.
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11.01.2025 16:42 Ответить
Хто тобі таке сказав?
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11.01.2025 17:44 Ответить
Навіщо казати??

Війна в Україні - суцільний доказ.
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11.01.2025 18:09 Ответить
Тільки не зрозуміло до чого марення про якісь диктаторські амбіції Трампа і війна в Україні?
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11.01.2025 20:40 Ответить
Вам зовсім це неясно?
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11.01.2025 21:25 Ответить
Тому що висосано з пальця.
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12.01.2025 01:48 Ответить
В яке ще ООН? Там де Гутеріш з кацапами в дьосни цілується?
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11.01.2025 16:41 Ответить
Та ничо. Хрущев в свое время по трибуне башмаком херасил с криком "я вам покажу Кузькину мать" и никто сильно не парился по этому поводу. А тут какой то Трамп что то прокукарекал про Панаму и все сразу в панике
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11.01.2025 16:45 Ответить
башмаком фірми Salamander
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11.01.2025 16:47 Ответить
Бувша "Батя"
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11.01.2025 22:13 Ответить
Start spreading the news,
I'm leaving today
I want to be a part of it -
New York, New York
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11.01.2025 16:46 Ответить
Посил Трампа не всі розуміють - якщо зараз кацапам дозволити окупувати Україну, то потім кожен сильніший може робити що завгодно зі слабшим. Увагу Дональд Дак привернув, чи зроблять висновки
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11.01.2025 16:46 Ответить
Вважайте, що воно так і є.
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11.01.2025 20:18 Ответить
***** тоже твой кумир? он же тоже положил на законы и правила
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11.01.2025 16:52 Ответить
А твоя хата де?
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11.01.2025 17:00 Ответить
Радбез ООН було проти війни в Іраку 2003 року.Радбез ООН проти війни в Україні.
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11.01.2025 16:48 Ответить
прийміть наші щирі потужно-незламні занепокоєння
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11.01.2025 16:52 Ответить
Панамский канал закрывает примерно 10-15% от всех расходов г-ва Панама. Не слишком ли жирно как для дядиного подарка? Опять же им понравилось играть в господа бога там, кому сколько платить, кому сколько ждать очереди и тд. Побаловались и ладно.
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11.01.2025 16:57 Ответить
Ясно. Гренландія занадто жирно для Данії. Припустімо. А що не так з Канадою?
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11.01.2025 17:02 Ответить
Контроль над Гренландією необхідний з точки зору інтересів національної безпеки. Військова присутність Росії в Арктиці в кілька разів перевищує військову присутність НАТО. Посилення військової активності Мордору в Арктиці стало головною причиною відновлення складу ВМС США 2-го флоту. Ніхто не збирається вторгатися в Гренландію - це буде Договір про вільну асоціацію (Compact of Free Association), як між Америкою і Маршалловими островами. Цей договір передбачає зобов'язання США щодо оборони та безпеки, економічну допомогу та право громадян жити, працювати та навчатися в США без віз. Така угода передбачає відносини, в яких США мають стратегічні військові права, включаючи ексклюзивний доступ до оборони, в обмін на економічну підтримку та послуги.
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11.01.2025 17:45 Ответить
путин тоже самое про крым рассказывал
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11.01.2025 18:42 Ответить
Если вы не видите разницы между попыткой придумать обоснования для захвата части Украины ("рюсских будут резать", нада остановить НАТУ", и т.д.) и необходимостью противодействия агрессивной арктической политике Мордора (а также в перспективе и Китая, кторый стал активно присматриваться к Арктике и может воспользоваться ситуацией в случае если Гренландия объявит о независимости и тупо залезть туда со своим баблом и "инвестициями"), то не знаю чем Вам можно помочь. Не говоря о той НАИСВЕРХПРОСТЕЙШЕЙ для понимания вещи, что расширение НАТО (даже если гипотетически представить себе вступление Украины в НАТО) НИКАК и НИЧЕМ не угрожало и не угрожает России так как НАТО всегда имел оборонную доктрину, в отличии от СССР, который имел наступательную военную доктрину.
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11.01.2025 18:52 Ответить
С точки зрения мордора их тоже все хотят захватить и все кругом враги. Достаточно ли этого чтобы нападать на другое государство, аннексировать его земли, убивать и выгонять его жителей? или нападение россии это очень плохо, нельзя так, принцип нерушимости границ, а атака на Гренландию, что Трамп в принципе не отрицает, те угрожает открыто, это хорошее такое нападение? Те есть такая правильная аннексия и неправильная.
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11.01.2025 19:04 Ответить
Ты реально не понимаешь? Печалька. "Точка зрения Мордора" это лживый дегенеративный бред, который имеет собой целевую аудиторию - жителей России, которые за 20 лет имеют полностью унавоженные пропагандистским гавнищем мозги. Дважды два это четыре и здесь не модет быть никакой иной "точки зрения". Любой человек с айкью выше пограничного понимает и знает что НИКТО не собирается нападать на Россию, само обсуждение этого бреда это идиотизм чистой воды. И все "аргументы" Кремля, - это протухшее дерьмо, котороене имеет никакого отншенияк реальности. В то время как агрессивная политика Кремля в отношении Арктики является фактом, 6 авиабаз, агрессивная стратегия, - об этом есть большие исследования, включая аналитику со стороны американских генералов на протяжении нескольких лет. Повторяю ещё раз для те кто в танке, - с целью противодействия агрессивной арктической политики Кремля США возродили 2-ой флот. Какой должен быть мозг, чтобы не понимать разницу между вторжением в Украину под лживыми дегенеративными предлогами, в нарушение всех международных законов, захват, оккупация и аннексия территории в нрушение опять же таки всех международных законов, Конституции Украины и даже Конституции РФ (sic!) и заключение соглашения в полном соответствии с международными законами, по модели Compact of Free Association, которая уже используется для отношений Америки и трёх разных государств. В полном соответствии с междуанрдными законами. Только реально морон с расслабелнными мозгами мжет не видеть разницы.
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11.01.2025 21:56 Ответить
трамп казав зовсмі інше. Нормальні люди, партнери нато збираються і домовляються, а не несуть собачу чуш при невиключення воєнного вторгнення.
Только реально морон с расслабелнными мозгами может не видеть разницы.
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11.01.2025 22:29 Ответить
Що стосується Канади, то це було б вигідно з економічної точки зору, це визнають навіть канадські фахівці. На тлі підйому азіатської економіки відома канадська журналістка Діана Френсіс стверджує, що Сполучені Штати і Канада повинні об'єднатися, щоб стати економічною наддержавою.
https://www.wilsoncenter.org/event/merger-the-century-why-canada-and-america-should-become-one-country-conversation-diane-francis

Але, на жаль, ні Америка, ні Канада поки що не готові до об'єднання, а риторика Трампа більше спрямована на зниження шансів партії Трюдо на майбутніх виборах і збільшення шансів П'єра Пуальєвра.
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11.01.2025 17:57 Ответить
Ну вот хотят канадцы жить в своей собственной стране, такие вот они дураки. Украинцы тоже хотят жить в своей
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11.01.2025 19:09 Ответить
У тебя понимание на уровне детского сада. Как объясняют сами канадские эксперты, это выгодно для Канады и канадцев и речь идёт о синхронизации законодательства в сферах энергетики и безопасности, а не о поглощении одной страной другой. Украина тоже откажется от части суверенитета и делегирует его Брюсселю при вступлении в Евросоюз.
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11.01.2025 21:59 Ответить
У тебя понимание на уровне на кацапа. Типова кацапська риторика
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11.01.2025 22:30 Ответить
Они не в ту сторону сахар в чае размешивают. И красную икру не едят, представляете? Дикие люди.
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12.01.2025 11:41 Ответить
Україна також жирна країна. Побаловались и ладно. Зітремо її в порошок.
Ви там всі в сша вслід за кацапами ***нулися, чи лише деякі?

не сійте вітер, пожнете бурю
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11.01.2025 22:27 Ответить
Иран готов оказать помощь Канаде, Мексике, Панаме и Гренландии «в борьбе с агрессией и терроризмом США».

Такое заявление опубликовано в аккаунте Вооруженных сил Ирана в Х. (c)
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11.01.2025 16:59 Ответить
Так-так, обов'язково звертайтеся. Там усім допомагають
Ще й у спортлото паралельно і чекати хто швидше зреагує
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11.01.2025 17:00 Ответить
І що? ***** знищиі світовий порядок, а Трамп ще й кучу на нього наложив. Що та ООн зробить? всьо, пішов новий переділ Землі.
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11.01.2025 17:15 Ответить
Який ще світовий порядок знищено, те що нас почали товкти в 14 і вже цілеспрямовано взялись в 22, не означає, що він був до цього часу. Просто по нам не прилітало, а так драли як кіз то одних, то інших.
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11.01.2025 18:08 Ответить
Ну вони хоч вигляд якийсь робили. Тепер взагалі не соромляться - як неандертальці з ломакою, хто сильний - той і правий.
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11.01.2025 18:18 Ответить
До Китаю Панамі треба звертатися. (Хоча він вже давно у Панамі інвестиціями).

Але тут, якщо США вторгнеться у Панаму - то Китай на наступний день дзеркально захоплює Тайвань (і, навіть із більшими політичними правами) .
І, тоді, Панамський канал вже не такий і потрібний для військових кораблів.
І криза у напівпровідниковій галузі вдарить по всім, але досить чутливо по США теж.

То Трамп стриндів не подумавши.
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11.01.2025 17:18 Ответить
Панама не "сама відокремилась" від Колумбії - там стояли кораблі США, була підтримка грошима, зброєю. Панама - таке собі ОРДЛО.

Після цього дороги через кордон між Панамою та Колумбією немає - тільки морем.

США оптимально вчинили - щоб не утримувати панамців віддали їм канал та зафіксували ціни для проходу.
Але зараз є посуха та нестача води у тих озерах, щоб наповнювати шлюзи.
Суда стоять у величезній загальній черзі. А США хочуть поза чергою.
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11.01.2025 17:20 Ответить
Я більше скажу. Від Риму відокремились землі Англії Франції та Германії. Сепаратисти.
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11.01.2025 17:38 Ответить
Ну, ні, вони без зовнішньої допомоги вийшли із РимоЄвросоюзу!
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11.01.2025 17:52 Ответить
І в номінаціях "найсмішніший жарт", "найнаївніша людина" і "найбезглуздіша погроза" перемагає президент Панами Муліно.

Це майже так страшно як коли на вулиці вночі тебе погрожують вкинути в багажника і викинути в кар'єр, а ти такий "якщо ви не припинете, я все мамі розповім!"
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11.01.2025 17:48 Ответить
в лігу сексуальних реформ нехай звертається...
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11.01.2025 17:50 Ответить
І там йому дадуть «Парабелум».
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11.01.2025 18:16 Ответить
Може хтось його розбудить, бо вже років 11 як спить?
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11.01.2025 18:13 Ответить
Муліно відстав від життя і не знає що ООН скоріше мертва ніж жива.
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11.01.2025 18:15 Ответить
ООН?
Хай краще дзвонить у ФІФУ, більше толку буде...
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11.01.2025 18:16 Ответить
Панамский канал строили американцы,потом за символическую плату передали Панаме,оставив земли возле канала за собой. Теперь хотят вернуть подарок назад.
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11.01.2025 18:46 Ответить
Може але не факт ,що звернеться)Хіба запропує статус .
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11.01.2025 19:00 Ответить
Трохи не по темі , але : зараз за надто теплої зими , яка сприяє таяню льодовиків в північній півкулі і арктиці , рашистам легше транспортувати льодоколами всілякий газ , мазут і т.ін.
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11.01.2025 19:24 Ответить
Сильный ход!
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11.01.2025 19:43 Ответить
Панамці повели себе більш гідно ніж данці. Данці обісралися і побігли вже домовлятися навіть не отримавши ніяких офіційних повідомлень, а тільки після нетверезої маячні якогось громадянина США. Навіть ще й не президента!
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11.01.2025 20:44 Ответить
як там панама голосувала за Україну на оон?
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11.01.2025 22:32 Ответить
 
 