Президент Панамы Мулино может обратиться в Совбез ООН, если угрозы Трампа продолжатся, - Politico
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Панамским каналом. Лидер Панамы Хосе Мулино сказал, что если Трамп продолжит угрожать его стране, он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса, Мулино ждет, пока Трамп официально вступит в должность, чтобы оценить, будет ли новый президент США настаивать на вопросе контроля над Панамским каналом.
"Он сказал, что будет принимать больше мер после 20 января, если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", - сказал Бальядарес.
По словам Бальядареса, Мулино в частном разговоре не уточнил никаких других действий, которые он может предпринять.
"Как и все остальные в этой стране, он удивлен", - сказал Бальядарес о реакции своего преемника на заявления Трампа.
"Как президент я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему зоны принадлежит Панаме и будет оставаться таковым", - подчеркнул Хосе Мулино в декабре, его заявление цитирует Politico.
Напомним, ранее Трамп заявил, что не исключает применения силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Также сообщалось, что на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, о желании "контроля и владения" Гренландией, правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону острова.
Также Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо и предложил включить Канаду в состав США.
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Не в ООН, а он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Источник: https://censor.net/ru/n3529737
Где притенении Трампа поддержат Россия и Китай. И всё, что отобрано членами Совбеза будет узаконено
Из интересного там будет только поддержка Китаем стремления Трампа забрать канал в виду опасности его захвата Китаем.
Слова -вітер.
Краще звернись до власного народу та армії.
Цікаво, Армія США виконає злочинний наказ поца з двома карними вироками шо буде у них в президентах?
Війна в Україні - суцільний доказ.
I'm leaving today
I want to be a part of it -
New York, New York
Только реально морон с расслабелнными мозгами может не видеть разницы.
https://www.wilsoncenter.org/event/merger-the-century-why-canada-and-america-should-become-one-country-conversation-diane-francis
Але, на жаль, ні Америка, ні Канада поки що не готові до об'єднання, а риторика Трампа більше спрямована на зниження шансів партії Трюдо на майбутніх виборах і збільшення шансів П'єра Пуальєвра.
Ви там всі в сша вслід за кацапами ***нулися, чи лише деякі?
не сійте вітер, пожнете бурю
Такое заявление опубликовано в аккаунте Вооруженных сил Ирана в Х. (c)
Ще й у спортлото паралельно і чекати хто швидше зреагує
Але тут, якщо США вторгнеться у Панаму - то Китай на наступний день дзеркально захоплює Тайвань (і, навіть із більшими політичними правами) .
І, тоді, Панамський канал вже не такий і потрібний для військових кораблів.
І криза у напівпровідниковій галузі вдарить по всім, але досить чутливо по США теж.
То Трамп стриндів не подумавши.
Після цього дороги через кордон між Панамою та Колумбією немає - тільки морем.
США оптимально вчинили - щоб не утримувати панамців віддали їм канал та зафіксували ціни для проходу.
Але зараз є посуха та нестача води у тих озерах, щоб наповнювати шлюзи.
Суда стоять у величезній загальній черзі. А США хочуть поза чергою.
Це майже так страшно як коли на вулиці вночі тебе погрожують вкинути в багажника і викинути в кар'єр, а ти такий "якщо ви не припинете, я все мамі розповім!"
Хай краще дзвонить у ФІФУ, більше толку буде...