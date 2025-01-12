У российского корабля "Александр Отраковский" протекают баки с горючим у Сирии, - ГУР

Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь.

С эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.

"9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий совершил очередную безуспешную попытку договориться - его не допустили к переговорам.

Сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - говорится в сообщении.

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Ранее в ГУР отмечали, что Россия перебрасывает часть техники из Сирии в Ливию. Также сообщалось, что корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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