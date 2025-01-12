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У российского корабля "Александр Отраковский" протекают баки с горючим у Сирии, - ГУР

корабель рф Олександр Отраковський

Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь.

С эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.

"9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий совершил очередную безуспешную попытку договориться - его не допустили к переговорам.

Сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия вывела из сирийского порта Тартус последнюю субмарину, которая может нести ракеты "Калибр", - СМИ

Ранее в ГУР отмечали, что Россия перебрасывает часть техники из Сирии в Ливию. Также сообщалось, что корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига призывает Европу к совместной работе по восстановлению стабильности в Сирии

Автор: 

армия РФ (19400) Сирия (3147) ГУР (443)


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Топ комментарии
+28
Шо там на кораблі немає ні одного курця
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12.01.2025 11:52
+23
Ща и Средиземное засрут своею рухлядью.
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12.01.2025 11:52
+15
Ще й там море засеруть... рашка-парашка.
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12.01.2025 11:53
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Узкіх мальчіков русафобят!!!))
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12.01.2025 11:50 Ответить
путлєру уже даже нє па губам водят, а за щьоку дают..
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12.01.2025 12:08 Ответить
Шо там на кораблі немає ні одного курця
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12.01.2025 11:52 Ответить
Ща и Средиземное засрут своею рухлядью.
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12.01.2025 11:52 Ответить
ботокс скрізь всі дірки погнав
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12.01.2025 11:53 Ответить
Ще й там море засеруть... рашка-парашка.
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12.01.2025 11:53 Ответить
А тим часом: https://mind.ua/news/20283782-ssha-zmusili-zsu-dozvoliti-rosijskim-vijskam-vijti-z-hersona-bez-vtrat-bo-voni-pogrozhuvali-yadernoyu
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12.01.2025 11:55 Ответить
А шо це за сайт? Кацапсяче іпсо?
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12.01.2025 11:59 Ответить
Маєте сумніви що псевдодемократичній адміністрації США не все одно на життя українців? Вони переживають тільки за свої жирні дупи, цинічно імітуючи усю можливу допомогу.
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12.01.2025 12:06 Ответить
А шо, не допомагають? Якби не США то кацапи вже б окупували Україну.
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12.01.2025 12:12 Ответить
Справа не в сайті а в тому що пише якийсь Боб Вотфорд в своїй книзі. Та й не дивно що могло бути саме так. Світ-лайно.
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12.01.2025 12:06 Ответить
Не якийсь, а людина яка розкопала Вотергейт взагалі-то... Я не кажу, що це 100% правда - це йому сказало його джерело, яке могло і дезу злити. Але взагалі журналіст поважний і ін якраз більше за демократів.
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12.01.2025 12:30 Ответить
І він Вудворд...
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12.01.2025 12:31 Ответить
Але ж ти не будеш заперечувати, що кацапів відпустили?
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12.01.2025 13:02 Ответить
Що я написав такого,що підштовхнуло тебе запитати це у мене?
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12.01.2025 14:49 Ответить
Могло бути саме так, а могло бути зовсiм не так.
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12.01.2025 17:05 Ответить
На фоні затримок з постачанням озброєння через ескалаційні очікування і трендом постійних озабочєнностєй виглядає цілком вірогідно.
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12.01.2025 12:11 Ответить
Схоже на правду . Інакше більше нічим пояснити цілковито нелогічні дії ЗСУ під час втечі кацапів з Херсону . Не розстріляти відступаючих кацапів , в момент - коли вони були найбільш вразливими , для цього мала бути вагома причина .
А знаючи який патологічний страх у американців викликають ядерні погрози ***** - все стає зрозуміло .
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12.01.2025 12:12 Ответить
Немае у американців ніякого патологічного страху.
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12.01.2025 13:34 Ответить
Достовірних доказів звісно не буде
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12.01.2025 13:33 Ответить
Натякаєте на письмові розпорядження американців нашим посадовим особам? Мабуть, не буде.
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12.01.2025 13:54 Ответить
А шо там Грета тумблєр?
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12.01.2025 12:02 Ответить
Тумблєр выкл.
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12.01.2025 12:43 Ответить
У кацапів давно "дах протік".
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12.01.2025 12:04 Ответить
Русскій дом у Тартусі став Українською Хатою, а порт поволі переходить в українське користування. Там тимчасово, а може і постійно дислокуватимуться корвети, які Україна замовила у Туреччини.
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12.01.2025 12:10 Ответить
Брехня. Паливні танки знаходятся у доной частині корпусу, і паливо не може потрапляти до води по законам фізіки. Кацапи скидуют за брт льялні води забруднені нафтопродуктами. Ці кораблі не мають установок по очищеню льялніх вод від нафтопродуктов. Для того щоб не було особливого розголосу, та штрафов за забруднення, заявили про аварійну сітуацію.
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12.01.2025 12:31 Ответить
Вони не бояться розголосу. На військові судна не розповсюджуються правила МАРПОЛ. Можуть срати де завгодно.
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12.01.2025 13:03 Ответить
Штрафи та суди за забрудненя ще не скасували. За це і можуть вимогати і покинути терводи, а там Туречина та Кіпр.
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12.01.2025 14:02 Ответить
"Вялічіє" з розірваної сраки витікає...)))
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12.01.2025 12:38 Ответить
просто скрепи заржавелі
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12.01.2025 13:17 Ответить
то це ж добре!
привіт рожевим поні на лазурному березі середземного моря.
любите балалайкі толстопушкіна доляри від нафти, отримуйте мазут на ваших рів'єрах.
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12.01.2025 12:39 Ответить
І весь світ мовчки спостерігає як Сосія засирає всі океани і моря. Зато кожен рік зелені вводять нові екологічні норми на авто щоб кожен рік новий автомобіль купували. Це все що потрібно знати про міжнародні стандарти і зелених організацій
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12.01.2025 12:45 Ответить
Ой, а кто ета здєлал?
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12.01.2025 12:54 Ответить
Обычная кацапская течка
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12.01.2025 13:04 Ответить
Ух, скільки зараз техніки спишуть як поломана і продадуть бармалеям ці "іхтамєсть")
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12.01.2025 13:28 Ответить
засрали рашафашисти чорне море . тепер почали гадити в середземному
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12.01.2025 14:01 Ответить
Пройшло пару років і викати Рябкова настали - уносять ноги але без манатків. Бармалєї не дають.
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12.01.2025 14:09 Ответить
Не бакі, а танкі з паливом.
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12.01.2025 15:32 Ответить
 
 