У российского корабля "Александр Отраковский" протекают баки с горючим у Сирии, - ГУР
Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь.
С эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.
"9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий совершил очередную безуспешную попытку договориться - его не допустили к переговорам.
Сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУР отмечали, что Россия перебрасывает часть техники из Сирии в Ливию. Также сообщалось, что корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.
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А знаючи який патологічний страх у американців викликають ядерні погрози ***** - все стає зрозуміло .
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