Новости
Силовики задержали отстраненного президента Южной Кореи Юна

Юн Сок Йоль

Местные силовики задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает местное издание Yonhap.

"В 10:33 по местному времени ордер на арест президента Юн Сок Йоля был выполнен", - отмечается в сообщении.

Задержание произошло в резиденции главы государства. После этого его повезли на допрос по делу об объявлении военного положения в стране, которое он ввел в декабре прошлого года.

Местные телеканалы показали в прямом эфире колонну автомобилей, в которой перевозили Юна. Она выехала из комплекса президентской резиденции в центре Сеула и направилась на юг к офису Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников.

Читайте также: Президент Южной Кореи Юн не пойдет в суд на рассмотрение дела об импичменте из-за опасений за свою безопасность, - адвокат

Примерно через 40 минут колонна прибыла на место. Юн зашел в офис, где его впервые допросят по делу по подозрению в причастности к попытке организации госпереворота.

Что этому предшествовало?

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.

По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".

Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.

Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.

4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.

7 декабря парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президента Юн Сок Йоля.

Українцям і американцям потрібно повчитися у Південної Кореї.

Західний окружний суд Сеула 31 грудня видав ордер на арешт Юн Сук-Йола. Це сталося після того, як відсторонений президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.

Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли ордер на арешт було видано чинному главі держави.
15.01.2025 06:38 Ответить
+8
B Південній Кореї є традиція саджати своїх президентів. Починаючи з 1950-60-х років, більшість президентів опинялися за ґратами через звинувачення в корупції.

Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
15.01.2025 06:41 Ответить
+4
президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.
15.01.2025 07:12 Ответить
Зачем, и чтобы что?

Вы сами ниже обесценили предмет обучения. Если страна входит в топ-10 экономик мира, но каждый второй президент осужден - значит их президент на экономику не влияет, а следовательно учиться нечему. Ну а сажать мы и так умеем, причина ведь не в этом.

Причина в неправильных приоритетах населения.

Французы поднимают демонстрации на повышения тарифов.
Американцы поднимают демонстрации на беспредел полиции.
Южнокорейцы выходят на демонстрации потому что подружка президента имела доступ к секретным документам.

А на что выходят на демонстрации у нас? Памятник не тот стоит? Бордюры не в тот цвет покрашены?

Ясен хрен что ни одному украинскому президенту нечего бояться))
15.01.2025 07:25 Ответить
походу, ви не місцевий.. або по роботі, бо усе напісяне тут - "у штангу", і призначено для тупорилих-емоційних какаразніц, кацапів та малоросів..
15.01.2025 08:12 Ответить
В чому ,цікаво,американці мають повчитися у них?я ще розумію про українців,але якщо врахувати катастрофичне малочисленність голосів оппозиціі зробити імпічмент нереально.нарід плотно обрав зелених уродів
15.01.2025 09:05 Ответить
Особенно порашистам карлика отправить в ГУЛАГ!реально заживёт спокойно эта рана предательства своего народа!фу как ни за что отправлять на убой!он п.т.х. реально долбо*об!и его окружение!всех денег не заработать а вот быть Х.Й.М. это пожалуйста!Какая же никакая эта ваша заливная РЫБА!)))
15.01.2025 10:23 Ответить
Що він не так зробив?
15.01.2025 07:06 Ответить
Ну наших президентів (всіх без виключення) треба затримати на вічно і конфіскувати все майно родини так як вони всі продажні падлюки і злодії
15.01.2025 08:19 Ответить
Розумію вас...ображені на Зе...так не треба було бігти за нього голосувати..."умний нарід" сам робить вибір ...то за комуняк голосує то за крадія шапок.
15.01.2025 08:37 Ответить
Поки жирдяй разом з китайцями і рузьге ракетами готуються до нападу, ці арештовують одне одного звісно пофіг але цікаво дивитись
15.01.2025 08:41 Ответить
 
 