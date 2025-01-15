Силовики задержали отстраненного президента Южной Кореи Юна
Местные силовики задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает местное издание Yonhap.
"В 10:33 по местному времени ордер на арест президента Юн Сок Йоля был выполнен", - отмечается в сообщении.
Задержание произошло в резиденции главы государства. После этого его повезли на допрос по делу об объявлении военного положения в стране, которое он ввел в декабре прошлого года.
Местные телеканалы показали в прямом эфире колонну автомобилей, в которой перевозили Юна. Она выехала из комплекса президентской резиденции в центре Сеула и направилась на юг к офису Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников.
Примерно через 40 минут колонна прибыла на место. Юн зашел в офис, где его впервые допросят по делу по подозрению в причастности к попытке организации госпереворота.
Что этому предшествовало?
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение.
По его словам, военное положение введено, чтобы "искоренить просеверокорейские антигосударственные силы и защитить конституционный порядок".
Местные СМИ пишут, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и сделала представление об импичменте государственного аудитора и главного прокурора.
Позже после решения президента парламент страны проголосовал за отмену военного положения.
Впоследствии стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение.
4 декабря 2024 года оппозиция Южной Кореи подала в парламент страны обращение об импичменте президента Юн Сок Йоля после того, как тот попытался объявить в стране военное положение.
7 декабря парламент Южной Кореи не смог принять импичмент президента Юн Сок Йоля.
Західний окружний суд Сеула 31 грудня видав ордер на арешт Юн Сук-Йола. Це сталося після того, як відсторонений президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.
Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли ордер на арешт було видано чинному главі держави.
Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
Вы сами ниже обесценили предмет обучения. Если страна входит в топ-10 экономик мира, но каждый второй президент осужден - значит их президент на экономику не влияет, а следовательно учиться нечему. Ну а сажать мы и так умеем, причина ведь не в этом.
Причина в неправильных приоритетах населения.
Французы поднимают демонстрации на повышения тарифов.
Американцы поднимают демонстрации на беспредел полиции.
Южнокорейцы выходят на демонстрации потому что подружка президента имела доступ к секретным документам.
А на что выходят на демонстрации у нас? Памятник не тот стоит? Бордюры не в тот цвет покрашены?
Ясен хрен что ни одному украинскому президенту нечего бояться))