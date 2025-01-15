УКР
Силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юна

Юн Сок Йоль

Місцеві силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Як інформує Цензор.НЕТ, проце з посиланням на правоохоронців повідомляє місцеве видання Yonhap.

"О 10:33 за місцевим часом ордер на арешт президента Юн Сок Йоля було виконано", - зазначається в повідомленні.

Затримання відбулося в резиденції глави держави. Після цього його повезли на допит у справі про оголошення воєнного стану у країні, який він запровадив у грудні минулого року.

Місцеві телеканали показали в прямому ефірі колону автомобілів, у якій перевозили Юна. Вона виїхала з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула і попрямувала на південь до офісу Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Південної Кореї Юн не піде в суд на розгляд справи про імпічмент через побоювання за власну безпеку, - адвокат

Приблизно за 40 хвилин колона прибула на місце. Юн зайшов до офісу, де його вперше допитають у справі за підозрою в причетності до спроби організації держперевороту.

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Українцям і американцям потрібно повчитися у Південної Кореї.

Західний окружний суд Сеула 31 грудня видав ордер на арешт Юн Сук-Йола. Це сталося після того, як відсторонений президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.

Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли ордер на арешт було видано чинному главі держави.
B Південній Кореї є традиція саджати своїх президентів. Починаючи з 1950-60-х років, більшість президентів опинялися за ґратами через звинувачення в корупції.

Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.
Зачем, и чтобы что?

Вы сами ниже обесценили предмет обучения. Если страна входит в топ-10 экономик мира, но каждый второй президент осужден - значит их президент на экономику не влияет, а следовательно учиться нечему. Ну а сажать мы и так умеем, причина ведь не в этом.

Причина в неправильных приоритетах населения.

Французы поднимают демонстрации на повышения тарифов.
Американцы поднимают демонстрации на беспредел полиции.
Южнокорейцы выходят на демонстрации потому что подружка президента имела доступ к секретным документам.

А на что выходят на демонстрации у нас? Памятник не тот стоит? Бордюры не в тот цвет покрашены?

Ясен хрен что ни одному украинскому президенту нечего бояться))
походу, ви не місцевий.. або по роботі, бо усе напісяне тут - "у штангу", і призначено для тупорилих-емоційних какаразніц, кацапів та малоросів..
В чому ,цікаво,американці мають повчитися у них?я ще розумію про українців,але якщо врахувати катастрофичне малочисленність голосів оппозиціі зробити імпічмент нереально.нарід плотно обрав зелених уродів
Особенно порашистам карлика отправить в ГУЛАГ!реально заживёт спокойно эта рана предательства своего народа!фу как ни за что отправлять на убой!он п.т.х. реально долбо*об!и его окружение!всех денег не заработать а вот быть Х.Й.М. это пожалуйста!Какая же никакая эта ваша заливная РЫБА!)))
Що він не так зробив?
президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.
Ну наших президентів (всіх без виключення) треба затримати на вічно і конфіскувати все майно родини так як вони всі продажні падлюки і злодії
Розумію вас...ображені на Зе...так не треба було бігти за нього голосувати..."умний нарід" сам робить вибір ...то за комуняк голосує то за крадія шапок.
Поки жирдяй разом з китайцями і рузьге ракетами готуються до нападу, ці арештовують одне одного звісно пофіг але цікаво дивитись
