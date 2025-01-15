Силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юна
Місцеві силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.
Як інформує Цензор.НЕТ, проце з посиланням на правоохоронців повідомляє місцеве видання Yonhap.
"О 10:33 за місцевим часом ордер на арешт президента Юн Сок Йоля було виконано", - зазначається в повідомленні.
Затримання відбулося в резиденції глави держави. Після цього його повезли на допит у справі про оголошення воєнного стану у країні, який він запровадив у грудні минулого року.
Місцеві телеканали показали в прямому ефірі колону автомобілів, у якій перевозили Юна. Вона виїхала з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула і попрямувала на південь до офісу Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців.
Приблизно за 40 хвилин колона прибула на місце. Юн зайшов до офісу, де його вперше допитають у справі за підозрою в причетності до спроби організації держперевороту.
Що цьому передувало?
У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.
За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".
Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.
Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.
Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.
4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.
7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.
Західний окружний суд Сеула 31 грудня видав ордер на арешт Юн Сук-Йола. Це сталося після того, як відсторонений президент тричі не з'явився на допит як підозрюваний за звинуваченням у керівництві заколотом та зловживанні владою.
Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли ордер на арешт було видано чинному главі держави.
Чотири президенти були засуджені, двоє були повалені, один покінчив життя самогубством, а один втік. При цьому Корея вважається однією з найбільш стабільних економік світу і регулярно входить в топ-10 найбільш розвинених країн.
Вы сами ниже обесценили предмет обучения. Если страна входит в топ-10 экономик мира, но каждый второй президент осужден - значит их президент на экономику не влияет, а следовательно учиться нечему. Ну а сажать мы и так умеем, причина ведь не в этом.
Причина в неправильных приоритетах населения.
Французы поднимают демонстрации на повышения тарифов.
Американцы поднимают демонстрации на беспредел полиции.
Южнокорейцы выходят на демонстрации потому что подружка президента имела доступ к секретным документам.
А на что выходят на демонстрации у нас? Памятник не тот стоит? Бордюры не в тот цвет покрашены?
Ясен хрен что ни одному украинскому президенту нечего бояться))