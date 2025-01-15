Силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юна

Місцеві силовики затримали відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Як інформує Цензор.НЕТ, проце з посиланням на правоохоронців повідомляє місцеве видання Yonhap.

"О 10:33 за місцевим часом ордер на арешт президента Юн Сок Йоля було виконано", - зазначається в повідомленні.

Затримання відбулося в резиденції глави держави. Після цього його повезли на допит у справі про оголошення воєнного стану у країні, який він запровадив у грудні минулого року.

Місцеві телеканали показали в прямому ефірі колону автомобілів, у якій перевозили Юна. Вона виїхала з комплексу президентської резиденції в центрі Сеула і попрямувала на південь до офісу Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Південної Кореї Юн не піде в суд на розгляд справи про імпічмент через побоювання за власну безпеку, - адвокат

Приблизно за 40 хвилин колона прибула на місце. Юн зайшов до офісу, де його вперше допитають у справі за підозрою в причетності до спроби організації держперевороту.

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.