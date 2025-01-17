РУС
Гренландия хочет тесного сотрудничества с США, но оставаться независимой, - премьер-министр Эгеде

Егеде про Гренландію

Гренландия стремится сохранить тесные отношения с США и Данией, однако категорически не хочет входить в состав ни одной из этих стран.

Об этом в интервью для Fox News заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", - подчеркнул Эгеде.

По его словам, остров имеет значительный потенциал для сотрудничества с США в будущем, особенно в контексте стратегического партнерства и экономического развития. Однако Эгеде подчеркнул, что идея стать частью Соединенных Штатов не отвечает интересам гренландцев.

"Мы близкие соседи. Мы были объединены в течение последних 80 лет. И я думаю, что в будущем нам есть что предложить, с чем сотрудничать. Но мы также хотим четко заявить: мы не хотим быть американцами. Мы не хотим быть частью США, но мы хотим тесного сотрудничества с ними", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гренландия сама должна принять решение о независимости, - Фредериксен в разговоре с Трампом

На вопрос о возможном референдуме о независимости от Дании, Эгеде ответил, что гренландцы имеют право решать свою судьбу самостоятельно, и такое решение будет принято в их интересах и в подходящий момент.

"Если Гренландия предпримет эти шаги, мы всегда будем частью западного альянса и сильным партнером для США, потому что ваша безопасность - это наша безопасность", - заверил он.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не отказался от тарифных угроз из-за Гренландии, - премьер Дании Фредериксен

Гренландия (86) США (27745)
Топ комментарии
+9
Хто в вас питати буде ? Трампоческу захотєлку зробе і куди ви подінетесь. Світ після 24.02.22 вже непередбачуваний хто сильний той і судить що хоче.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:59 Ответить
+8
Кацапії Україна, США- Грендландія! Куди котитьця Світ. Хто сильніший, той і правий?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:00 Ответить
+3
чекайте на китайців ..ідіоти
показать весь комментарий
17.01.2025 13:09 Ответить
Хто в вас питати буде ? Трампоческу захотєлку зробе і куди ви подінетесь. Світ після 24.02.22 вже непередбачуваний хто сильний той і судить що хоче.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:59 Ответить
Не буде питати-отримає по *****! Хоча навряд чи він на таке піде. По-перше, він в останні дні свого першого строку вихвалявся, що він "перший за десятиліття президент, який не почав жодної війни"! Ще він представлял себе, як непримирого бійця з Китаєм. Тож якщо він випустить бодай ОДИН снаряд по Канаді, Данії чи Панамі-це фактично означитиме миттєвий розпад НАТО, погіршення життя американців раз в 10 і,перетворення Китая в світового лідера і може навіть, підкорення рашкою Європи. І якщо ви думаєте, що це все, ви ДУЖЕ сильно помиляєтесь. Китайози разом з москолотою НІКОЛИ не заспокоються, поки існують США і вільна Європа-вони зроблять АБСОЛЮТНО ВСЕ для розпаду Америки і ЄС. І тоді безпечно буде хіба що в Австралії і Новій Зеландії, але чи надовго?
показать весь комментарий
17.01.2025 20:02 Ответить
Кацапії Україна, США- Грендландія! Куди котитьця Світ. Хто сильніший, той і правий?
показать весь комментарий
17.01.2025 13:00 Ответить
взагалі то завжди так було..
показать весь комментарий
17.01.2025 13:11 Ответить
Ніхто Україну кацапії віддавати не буде.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:58 Ответить
Коли Трамп наслинив - забере Гренландію
показать весь комментарий
17.01.2025 13:04 Ответить
чекайте на китайців ..ідіоти
показать весь комментарий
17.01.2025 13:09 Ответить
Трмп просто купить виборців, скільки їх там... і вони проголосують про приєднання до США.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:12 Ответить
дасть по пару млн..витратить ну десятки млрд ))..і все
показать весь комментарий
17.01.2025 13:12 Ответить
та ну, це забагато. Я гадаю, дешевше обійдеться.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:16 Ответить
Мільйон у США вартує тільки будинок (для теплого клімату).
Це ніщо у америці, для кардинальних змін.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:01 Ответить
На референдумі не буде питання про незалежність, а не про приєднання до трамполенду.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:38 Ответить
Так будет другой референдум, в наступном году.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:06 Ответить
Тоді будь-хто нападе.
Або східний берег буде боротися із західним.
Китай все скупить - у амерів грошей не вистачить!
показать весь комментарий
18.01.2025 00:03 Ответить
Рыжий конечно придурок, но в Сенате и Конгрессе большинство не идиоты.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:13 Ответить
А мне нравится, нам бы такого президента.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:48 Ответить
Некоторым х-ло нравится.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:00 Ответить
Меня "некоторые" не интересуют. А вот если бы была бы возможность Украине войти в состав США - я руками и ногами за.
показать весь комментарий
17.01.2025 16:48 Ответить
Принимай гренландское гражданство.
показать весь комментарий
17.01.2025 17:52 Ответить
"Прикольні "такі заяви прем'єра)до Трампа їх не було чи ми просто не цікавилися?)
показать весь комментарий
17.01.2025 13:14 Ответить
**** відволікання від головного - стерти з лиця землі кацапів ....
нема в світі коаліції
показать весь комментарий
17.01.2025 13:16 Ответить
стерти з лиця землі кацапів.. ця частина плану покладена на українців.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:58 Ответить
П"ятдесят тисяч населення Гренландій можна легко розбавити кількома пароплавами і це,до речі,улюблений прийом росіі.Тому краще щоб острів взяли собі Штати...якщо ми проти росіі.І ці п"ятдесят тисяч з легкістю продадуться за американське громадянство і мільйон баксів вприкуску.А хто б не захотів бути громадянином наймогутнішої у світі держави і при цьому ще й заробити?Поставте себе на їх місце...Так що доля Гренландіі визначена і подивимось що буде з Панамським каналом і Мексікою...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:26 Ответить
З Мексикою стіна буде і депортація нелегалів. Про канал, гадаю, домовляться і виженуть китайозів.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:33 Ответить
Мільйoн у США вартує тільки будинок (для теплого клімату).
Це ніщо у америці, для кардинальних змiн.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:05 Ответить
Грендандии надо сделать встречное предложение: купить США
показать весь комментарий
17.01.2025 13:30 Ответить
Да хоть бы на Аляску денег хватило.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:39 Ответить
торговаться надо
показать весь комментарий
18.01.2025 15:08 Ответить
Китаю купити Гренландію.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:06 Ответить
Тобто до кордонів 91 року, і саміту миру в Гренландії не буде??
показать весь комментарий
17.01.2025 13:32 Ответить
Ну хочь бази США поставте , бо від китаю з реснею , не відмахаїтеся шаманськими бубнами !
показать весь комментарий
17.01.2025 13:55 Ответить
І як буде жити країна з населенням у 50 тисяч без солідного джерела доходу?
Для них стати штатом США, найкращий вихід.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:00 Ответить
Розумне рішення , але перед тим тре вигнати китайців , і кацапам на острів повну заборону . А ті , що тут пропонують продатися США , легко продадуть Неньку наприклад Польщі , якщо та запропонує.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:24 Ответить
100%. Для невеликого населення вигідніше бути незалежним. Можна на ренту всього жити як шейхи.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:59 Ответить
Гренландцям абсолютно невигідно бути незалежними від Данії.
Вони і так мають права на корисні копалини та власний бюджет, який не ділиться із метрополією.
І тиснути політично на них - значит тиснути на Данію, яка в Євросоюзі та НАТО.

При незалежності США продавить їх на будь-що, за безцінь і ще й доплачувати будуть за охорону.
Вони будуть на положенні якоїсь Ямайки. Штатом їх ніколи не зроблять!

А так можна у союзі із Данією притомно торгуватися і отримати немало!
показать весь комментарий
17.01.2025 16:22 Ответить
Щось ви плутаєте, Трамп пропонує до складу США увійти.
У січні 2025 року Трамп зазначив, що жителі Гренландії отримають значні вигоди, якщо острів стане частиною США, і пообіцяв захищати його від "злого світу".

І що тут поганого?
показать весь комментарий
17.01.2025 16:45 Ответить
Він не уточнює, штатом (навряд чи, бо респам більше не виграти) чи просто підконтрольною територією.

Зграї афрів покажуть що поганого.
показать весь комментарий
17.01.2025 18:41 Ответить
Начинал он с 'нам никто не нужен', теперь 'никто не нужен, но хотим отношений'. Короче говоря, еще Гренландия не независима, а хлопец уже начал торговаться. Миллион долларов каждому островитянину , включая немовлят, и американский паспорт - могут и согласиться, мне кажется.
показать весь комментарий
17.01.2025 15:13 Ответить
Гренландський Владімір Алєксандровіч.Залишилось ще заявити,що в має всі грєнландци піз...т на шашлики...)))
показать весь комментарий
17.01.2025 17:43 Ответить
дуже тупе рішення гренландії. Найгірше що вони можуть схотіти - то незалежність. А далі росіяни згадають що то взагалі ісконно русская территория, і пішло
показать весь комментарий
17.01.2025 22:11 Ответить
 
 