Гренландия хочет тесного сотрудничества с США, но оставаться независимой, - премьер-министр Эгеде

Гренландия стремится сохранить тесные отношения с США и Данией, однако категорически не хочет входить в состав ни одной из этих стран.

Об этом в интервью для Fox News заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", - подчеркнул Эгеде.

По его словам, остров имеет значительный потенциал для сотрудничества с США в будущем, особенно в контексте стратегического партнерства и экономического развития. Однако Эгеде подчеркнул, что идея стать частью Соединенных Штатов не отвечает интересам гренландцев.

"Мы близкие соседи. Мы были объединены в течение последних 80 лет. И я думаю, что в будущем нам есть что предложить, с чем сотрудничать. Но мы также хотим четко заявить: мы не хотим быть американцами. Мы не хотим быть частью США, но мы хотим тесного сотрудничества с ними", - отметил премьер.

На вопрос о возможном референдуме о независимости от Дании, Эгеде ответил, что гренландцы имеют право решать свою судьбу самостоятельно, и такое решение будет принято в их интересах и в подходящий момент.

"Если Гренландия предпримет эти шаги, мы всегда будем частью западного альянса и сильным партнером для США, потому что ваша безопасность - это наша безопасность", - заверил он.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

