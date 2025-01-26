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Контролировать прекращение огня в Украине могла бы многонациональная миссия с мандатом ООН, - глава Военного комитета ЕС Бригер

Брігер про миротворчу місію для України

За прекращением огня в Украине могла бы наблюдать миссия под мандатом ООН. В ее состав могли бы войти не только солдаты стран Европы, но и военные из стран Глобального Юга и Кавказа.

Такое мнение в интервью изданию Welt высказал председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат c Глобального Юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут сделать значительный вклад", - сказал генерал.

По словам Бригера, страны-члены ЕС могут предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня, в зависимости от политического решения. Генерал отметил, что наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует значительного военного присутствия, возможно, в "высоком пятизначном диапазоне".

На вопрос, должны ли военные, которые войдут в такую миссию, иметь оружие, Бригер ответил, что это вопрос политического решения.

По словам главы Военного комитета ЕС, если есть необходимость избежать возобновления конфликта и обеспечить эффективность прекращения огня, следует создать исполнительную миссию и предоставить солдатам мощный мандат.

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"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха. На данный момент все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь",- сказал генерал.

Также в интервью военачальник выразил сомнения относительно плана президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине путем "замораживания" линии фронта.

"Такое решение маловероятно. Проще говоря, это дало бы преимущество положить конец смертям. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, длился бы десятилетиями; например, как между Северной и Южной Кореей", - считает Бригер.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

миротворцы (1182) Евросоюз (17252) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+11
Генерал - обмежено-придатний, певно через контузію.
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26.01.2025 02:00
+10
Що нам дасть замороження війни? Нічого. Декілька років які потрібні кацапам на підготовку і знову війна. І вона буде ще страшнішою. Теоретично ми теж можемо підготуватися, але наші ресурси обмежені, енергетика розгромлена, а промислові регіони окуповані. Звідси, відновлюватися і одночасно готуватися до наступної війни нам буде значно складніше ніж ворогу, а жінкам у "військовому таборі" нічого робити і вони втечуть. За ними потягнуться чоловіки. І коли вже кацапи нападуть знову то нікому буде вже тут щось захищати. Та й що захищати? Цвинтарі? Корумпованих чиновників які за роки війни озолотились і стали влансиками "заводів та пароходів"? Квартири в зоні бойових дій які нічого не варті? Ну от що? Право стати "гарматним мясом *****" і мститися європейцям в військах загарбників Європи? Та ну на фіг...
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26.01.2025 02:15
+8
У людства мала б бути "єдина світська релігія" - "Декларація прав людини". На жаль ООН зрадила принципи на яких була заснована і сьогодні є формальною платформою для балаболів та паразитів. Який в біса "мандат ООН" коли право вето є у агресора який засідає в Раді Безпеки ООН?
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26.01.2025 02:21
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Генерал - обмежено-придатний, певно через контузію.
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26.01.2025 02:00 Ответить
Участь марсіан у такій місії, редактор ні за які гроші не став публікувати.
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26.01.2025 08:05 Ответить
Європейці у своєму репертуарі.
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26.01.2025 02:04 Ответить
Когда тебя, кацапа, чичи пользуют, а твою свиноматку таджики, им для этого решения совбеза ООН не нужно
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26.01.2025 02:14 Ответить
***** сказало народжувати більше м'яса
тож похер від кого
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26.01.2025 04:31 Ответить
Що нам дасть замороження війни? Нічого. Декілька років які потрібні кацапам на підготовку і знову війна. І вона буде ще страшнішою. Теоретично ми теж можемо підготуватися, але наші ресурси обмежені, енергетика розгромлена, а промислові регіони окуповані. Звідси, відновлюватися і одночасно готуватися до наступної війни нам буде значно складніше ніж ворогу, а жінкам у "військовому таборі" нічого робити і вони втечуть. За ними потягнуться чоловіки. І коли вже кацапи нападуть знову то нікому буде вже тут щось захищати. Та й що захищати? Цвинтарі? Корумпованих чиновників які за роки війни озолотились і стали влансиками "заводів та пароходів"? Квартири в зоні бойових дій які нічого не варті? Ну от що? Право стати "гарматним мясом *****" і мститися європейцям в військах загарбників Європи? Та ну на фіг...
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26.01.2025 02:15 Ответить
Дай бог дадуть декілька років, щоб люди змогли зібрати речі і втікти подалі від небезпеки. Далі нехай європейці захищаються, нехай покажуть силу свого НАТО
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26.01.2025 02:50 Ответить
Щось мені підказує що "вікно можливості" для еміграції з України зроблять не ширше вушка голки - їм потрібні українці як бампер. Навіть в випадку перемоги над *********** в Україні років 20-30 буде відвертий неоколоніалізм - найдешевша робоча сила і найдорожчі кредити.
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26.01.2025 02:55 Ответить
Це правда. За будь-яких розкладів, нічого доброго тут не буде. І перешкоди будуть створювати для еміграції. Програми допомоги біженцям будуть закривати. Хоча б для звичайного виїзду на загальних засадах кордон відкрили.
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26.01.2025 03:00 Ответить
Теж думаю що такий сценарій цілком вірогідний.
Дуже тяжка ситуація для країни. Якщо не буде гарантій безпеки і прийняті ультиматуми глобального півдня то Україна фактично може закінчитися.

Після заморозки війни на умовах РФ залишиться діло техніки.
Знову запрацюють гроші Рф, і знову почнуться внутрішні суперечки нібито демократія а насправді безлад який приводить до руйнування держави.

Тому й по світу починають підіймати голову ультра праві сили. Бо виявляється що демократія не може існувати в умовах агресїй і війн. Дуже велика толерантність до загроз.
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26.01.2025 07:14 Ответить
Це Московія вже закінчується. А тут коли віслюука змінити, ще й в наступ підемо.
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26.01.2025 10:04 Ответить
Демократія пройобує по всіх фронтах. Толерастія може її знищити.
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26.01.2025 10:13 Ответить
на фатерлянді звісно відніше, але коли прийде кацап, заберут' усіх, sad but true
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26.01.2025 02:15 Ответить
У людства мала б бути "єдина світська релігія" - "Декларація прав людини". На жаль ООН зрадила принципи на яких була заснована і сьогодні є формальною платформою для балаболів та паразитів. Який в біса "мандат ООН" коли право вето є у агресора який засідає в Раді Безпеки ООН?
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26.01.2025 02:21 Ответить
Так, запросити Джамшута і Равшана. Ігри ідіотів продовжуються
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26.01.2025 03:16 Ответить
Що нб ?
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26.01.2025 03:25 Ответить
Юлька Як
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26.01.2025 03:26 Ответить
Ющенко ТАК!
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26.01.2025 04:57 Ответить
Правильно.
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26.01.2025 05:25 Ответить
Херня. Наступний!
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26.01.2025 06:58 Ответить
Мир/перемир'я передбачає зняття санкцій..а мокшандії тільки це й треба..
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26.01.2025 09:07 Ответить
А навіщо це ?
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26.01.2025 10:02 Ответить
Никакой остановки огня быть не может, всю эту чушь, через своих холуёв, проталкивают путлеровские уроды!

Пока рашисты не уйдут с нашей земли ни о каких переговорах не может быть и речи!
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26.01.2025 10:08 Ответить
ООН і рашкою з правом вето
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26.01.2025 11:00 Ответить
Це називається "чимось зайняти військових", аби лише не воювати.
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26.01.2025 13:25 Ответить
Для підтримки фуражки на макітрі випишіть старому генералу салюпу на комірець.
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27.01.2025 02:02 Ответить
 
 