Контролировать прекращение огня в Украине могла бы многонациональная миссия с мандатом ООН, - глава Военного комитета ЕС Бригер

За прекращением огня в Украине могла бы наблюдать миссия под мандатом ООН. В ее состав могли бы войти не только солдаты стран Европы, но и военные из стран Глобального Юга и Кавказа.

Такое мнение в интервью изданию Welt высказал председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат c Глобального Юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут сделать значительный вклад", - сказал генерал.

По словам Бригера, страны-члены ЕС могут предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня, в зависимости от политического решения. Генерал отметил, что наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует значительного военного присутствия, возможно, в "высоком пятизначном диапазоне".

На вопрос, должны ли военные, которые войдут в такую миссию, иметь оружие, Бригер ответил, что это вопрос политического решения.

По словам главы Военного комитета ЕС, если есть необходимость избежать возобновления конфликта и обеспечить эффективность прекращения огня, следует создать исполнительную миссию и предоставить солдатам мощный мандат.

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"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха. На данный момент все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь",- сказал генерал.

Также в интервью военачальник выразил сомнения относительно плана президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине путем "замораживания" линии фронта.

"Такое решение маловероятно. Проще говоря, это дало бы преимущество положить конец смертям. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, длился бы десятилетиями; например, как между Северной и Южной Кореей", - считает Бригер.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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