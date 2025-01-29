Истребители F-16 поднимали в Румынии из-за атаки дронов РФ на Украину

Сегодня ночью, на 29 января, в Румынии поднимали истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Украину, в частности у границы с Румынией.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, системы мониторинга и наблюдения румынского Министерства обороны зафиксировали беспилотники в воздушном пространстве Украины на пути к границе с Румынией.

Примерно в 3:20 утра, два самолета F-16 ВВС Румынии, находящихся в составе Боевой службы воздушной полиции, поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Борча для наблюдения за воздушной ситуацией. Самолеты вернулись на базу примерно через два часа.

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В то же время Национальный центр военного командования известил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в районе Килия-Веке. Таким образом, в 3:05 было передано сообщение RO-Alert, а в 4:08 объявлено о прекращении мероприятий оповещения в указанном районе.

Отмечается, что согласно данным радиолокационной разведки, вторжение воздушных целей в воздушное пространство Румынии не зафиксировано.

Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против целей и объектов гражданской инфраструктуры Украины, которые являются неоправданными и противоречат нормам международного права.

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Напомним, в ночь на 29 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.