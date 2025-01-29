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Истребители F-16 поднимали в Румынии из-за атаки дронов РФ на Украину

У Румунії піднімали F-16

Сегодня ночью, на 29 января, в Румынии поднимали истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Украину, в частности у границы с Румынией.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, системы мониторинга и наблюдения румынского Министерства обороны зафиксировали беспилотники в воздушном пространстве Украины на пути к границе с Румынией.

Примерно в 3:20 утра, два самолета F-16 ВВС Румынии, находящихся в составе Боевой службы воздушной полиции, поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Борча для наблюдения за воздушной ситуацией. Самолеты вернулись на базу примерно через два часа.

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В то же время Национальный центр военного командования известил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в районе Килия-Веке. Таким образом, в 3:05 было передано сообщение RO-Alert, а в 4:08 объявлено о прекращении мероприятий оповещения в указанном районе.

Отмечается, что согласно данным радиолокационной разведки, вторжение воздушных целей в воздушное пространство Румынии не зафиксировано.

Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против целей и объектов гражданской инфраструктуры Украины, которые являются неоправданными и противоречат нормам международного права.

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Напомним, в ночь на 29 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Автор: 

Румыния (1114) дроны (4070) F-16 (568) Шахед (1136)


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піднімали піднімали
піднімали піднімали
да ненапіднималися
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29.01.2025 13:20 Ответить
Ці теж ,як і поляки ,павуків повиганяли з двигунів своїх літаків.
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29.01.2025 13:26 Ответить
... пілоти провітрилися, фахівці наведення потренувалися! У них "Залік" (в цілому)
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29.01.2025 13:29 Ответить
Наши дурні теж можуть провітритись. Достати з полки гумові кульки з написом "нато ні" , ті що залишились з 2008-2013 рр. Надути їх, та поскакати з ними біля кордону з цивілізованими країнами.
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29.01.2025 13:58 Ответить
літаки мають,
можуть їх піднімати коли захочуть..
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29.01.2025 13:32 Ответить
Якби Польща та Румунія не піднімали свої бойові літаки, то рашисти діяли б ще нахабніше, вважаючи, що літаки не піднімають через побоювання ескалації.
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29.01.2025 15:05 Ответить
Нажаль наша країна від літаків відмовилася. Які питання до сусідів?
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29.01.2025 13:35 Ответить
Це те саме, що сказати - коли у сусіда горіла хата, то я виглядав у вікно.
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29.01.2025 16:00 Ответить
 
 