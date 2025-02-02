ВСУ ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 93 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.
Враг 18 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов, два боестолкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.
На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Каменского.
На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.
Курское направление
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается. Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск (в том числе 2 - с РСЗО).
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Сегодня отметим украинских воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 100-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.
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На Торецькому напрямку точаться бої за н.п. Кримське, шахту «Торецька» та північну частину Торецька.
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Попередньо додав сіру зону, результат бою на уточненні."