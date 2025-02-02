ВСУ ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 93 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

Враг 18 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.

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На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов, два боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.

На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

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Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается. Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск (в том числе 2 - с РСЗО).

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 100-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.

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