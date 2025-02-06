Украина готова обсудить передачу пленных солдат КНДР третьим странам, - посол в Корее Пономаренко

Украина открыта к обсуждению с Южной Кореей возможной передачи двух пленных солдат из КНДР, учитывая угрозы их жизни в случае репатриации.

Об этом в интервью The Korean Times заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они откажутся возвращаться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи в третьи страны", - отметил дипломат.

По его словам, украинская сторона надеется на консультации с Южной Кореей относительно механизма возможной передачи военнопленных.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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