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Украина готова обсудить передачу пленных солдат КНДР третьим странам, - посол в Корее Пономаренко

ВСУ взяли в плен КНДРовцев

Украина открыта к обсуждению с Южной Кореей возможной передачи двух пленных солдат из КНДР, учитывая угрозы их жизни в случае репатриации.

Об этом в интервью The Korean Times заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они откажутся возвращаться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи в третьи страны", - отметил дипломат.

По его словам, украинская сторона надеется на консультации с Южной Кореей относительно механизма возможной передачи военнопленных.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ. Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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Автор: 

военнопленные (1124) КНДР (1226)


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Топ комментарии
+5
дома їх чекає страта...оптимально в південну
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06.02.2025 15:45 Ответить
+3
Косоглазый еще не понял как ему повезло.
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06.02.2025 16:24 Ответить
+1
... Ви не пробували звернутися до лікаря?
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06.02.2025 15:55 Ответить
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Полонені кндровці нікому не потрібні - "розхідний матеріал"....
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06.02.2025 15:43 Ответить
дома їх чекає страта...оптимально в південну
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06.02.2025 15:45 Ответить
"учи матчасть" про війни 1980-1990? Навіть років війни в Афгані не знаєш
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06.02.2025 15:59 Ответить
да, дивний хлоп... мабуть трампіст)))
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06.02.2025 16:16 Ответить
зможете його виправити? які роки і місяці?
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06.02.2025 16:26 Ответить
нє, не буду...кому треба нагуглить, але пам'ятаю в якому я тоді класі був...і пам'ятаю що дізнався про "Афганістан" на кладовищі, коли був з мамою і вона зустріла подругу біля свіжої могили....
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06.02.2025 16:30 Ответить
грудень 1979 - лютий 1989
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06.02.2025 16:34 Ответить
... Ви не пробували звернутися до лікаря?
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06.02.2025 15:55 Ответить
Я впевнений що ти ідіот.Навіть кацапи до такого не додумались.
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06.02.2025 15:59 Ответить
Я думаю путлєр би віддав 100 наших замість цих 2 сраних комуняк.
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06.02.2025 15:57 Ответить
Міняти тільки на Азовців. І не 1:1.
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06.02.2025 16:09 Ответить
Косоглазый еще не понял как ему повезло.
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06.02.2025 16:24 Ответить
Тільки в Південну Корею або на Тайвань.
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06.02.2025 16:26 Ответить
Це зроблено добре, но треба робити більше, треба після відправки до південної Кореї цю інформацію довести до усіх корейців, натовпом у полон бігти будуть
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06.02.2025 17:43 Ответить
Стратять родичів...за те що не виявили ворога народу
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07.02.2025 07:06 Ответить
Меняйте этих собакоедов на рашистов, зачем вы морочите себе голову?
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06.02.2025 18:58 Ответить
Игра в кальмара 3
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06.02.2025 19:22 Ответить
 
 