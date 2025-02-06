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Культурное пространство Американский дом в Киеве приостановило работу

В Киеве остановил работу Американский дом при Посольстве США

В Киеве временно закрыто культурное пространство Американский дом (America House). Оно финансировалось за счет Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наше физическое пространство закрыто, посетить можно только события по предварительной регистрации. Также к нашим мероприятиям можно присоединиться онлайн и на партнерских локациях", - говорится на сайте Американского дома.

Отметим, что через посольство США в Украине Американский дом находился под администрацией международной общественной организации Irex, которая финансировалась Государственным департаментом США и USAID.

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Справка

Американский дом в Киеве был открыт в 2015 году.

Пространство является ведущей платформой посольства США для общедипломатических образовательных, культурных и просветительских программ в Украине.

Кроме Киева, подобные пространства расположены во Львове и Одессе.

America House продвигает интересы США в Украине, налаживает культурные связи, организовывает мастер-классы по развитию навыков, мероприятия, посвященные искусству и культуре, реформам и политике Украины, а также имеет программы изучения английского языка.

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Закрытие USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио распорядился остановить выполнение грантов по зарубежной помощи.

Впоследствии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

В субботу, 1 февраля, официальный сайт USAID перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности COVID-19".

3 февраля 2025 года в Вашингтоне закрыли главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работникам прислали соответствующие письма на электронную почту.

После Марко Рубио объявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: 

Киев (25692) США (27166) USAID (91)


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Топ комментарии
+10
це називається міжнародні відносини. подивись історію ********* світу, скільки китай має таких проектів по світу, скільки турція, чи та ж параша. Йолопи, які навіть в школі погано вчились, взялись наводити світопорядок.
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06.02.2025 18:08 Ответить
+5
Так-так, "годівничок".
А ще протезування для солдат, сніданки в школах, ремонт електромереж та ще сотні "годівничок".
Тепер цього не буде, тепер заживьотє...
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06.02.2025 18:09 Ответить
+2
А він і не треба,поки чутабий шизак при владі.
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06.02.2025 18:08 Ответить
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(USAID) ого скільки годівничок утримував. Здається це тільки вершника айсбергу.
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06.02.2025 18:03 Ответить
це називається міжнародні відносини. подивись історію ********* світу, скільки китай має таких проектів по світу, скільки турція, чи та ж параша. Йолопи, які навіть в школі погано вчились, взялись наводити світопорядок.
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06.02.2025 18:08 Ответить
Так-так, "годівничок".
А ще протезування для солдат, сніданки в школах, ремонт електромереж та ще сотні "годівничок".
Тепер цього не буде, тепер заживьотє...
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06.02.2025 18:09 Ответить
ООН теж добрі справи фінансує, а паралельно терористів та годує путінських шавок. В цій війни конкретно видно тільки те що росія ворог, все інше нажаль не ділиться тільки на чорне і біле. За 30 років незалежності ми за чужу миску тільки чубтися навчилися.
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06.02.2025 18:12 Ответить
А Трамп взяв і зніс все під корінь.
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06.02.2025 18:21 Ответить
USAID був створений і використовувався як інструмент м'якої сили США у світі.

 донні не вміє інструментами користатись ?
пічаль !

.
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07.02.2025 02:17 Ответить
А він і не треба,поки чутабий шизак при владі.
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06.02.2025 18:08 Ответить
На його місце тишком-нишком заповзе якийсь дом русской культури.
На щастя, американська культура самодостатня, у додатковій рекламі потреби не має.
Не вірите? Зайдіть на Рутрекер - побачите самі.
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06.02.2025 18:23 Ответить
Я с 11-го года на рутрекере
Статистика отданного: Сегодня Вчера Всего Отдано 0 B 0 B 6.042 TB На редких 0 B 0 B 9.93 GB
Народ качает, раздаёт. Кстати для россиян вход заблокирован роспотребнадзором.
Что я должен увидеть.
Вы не путаете с рутубом?
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06.02.2025 18:48 Ответить
Та невже? Зайдіть на коменти до фільмів і подивіться, скільки там кацапських флажків.
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06.02.2025 19:07 Ответить
Мова не про трафік, а про наповнення.
Купа новітніх американських фільмів та музики.
Рутрекер - не державна структура. Створений і наповнюється простим народом.
Якому, попри його антизахідність, продукти того самого Заходу дуже і дуже цікаві.
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07.02.2025 12:20 Ответить
Всім хто тішиться.Зокрема постраждає проект Ukraїner,за ними слідкую роками.Просто суперовий проект по відновленю української культури.Постраждають хлопці без ніг,багато протез робилося на ці кошти і інші медичні проекти.Відновлювалися також енергетичні галузі.Ви радійте,скачте.Незабаром поїдемо всі у палестинську https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%27%D1%94%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) Рів'єрау як сказав Трамп.
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06.02.2025 18:48 Ответить
Той добре, хавальники трохи свої прикриєте
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06.02.2025 20:07 Ответить
Ксенька, пиши па русски !
чего меньжуешься ?

.
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07.02.2025 02:20 Ответить
Пішов за своїм зеленим гімном
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07.02.2025 06:03 Ответить
А без USAID
Майдан неможливий,
як Володимир Олександрович
без хреста-а-а..
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06.02.2025 22:02 Ответить
Гарне місце, не знав, що вони процювали після російського вторгнення. Раніше, часто його відвідував. Навчився там їздити на гіроскутері
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07.02.2025 00:04 Ответить
 
 