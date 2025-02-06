Культурное пространство Американский дом в Киеве приостановило работу

В Киеве временно закрыто культурное пространство Американский дом (America House). Оно финансировалось за счет Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас наше физическое пространство закрыто, посетить можно только события по предварительной регистрации. Также к нашим мероприятиям можно присоединиться онлайн и на партнерских локациях", - говорится на сайте Американского дома.

Отметим, что через посольство США в Украине Американский дом находился под администрацией международной общественной организации Irex, которая финансировалась Государственным департаментом США и USAID.

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Справка

Американский дом в Киеве был открыт в 2015 году.

Пространство является ведущей платформой посольства США для общедипломатических образовательных, культурных и просветительских программ в Украине.

Кроме Киева, подобные пространства расположены во Львове и Одессе.

America House продвигает интересы США в Украине, налаживает культурные связи, организовывает мастер-классы по развитию навыков, мероприятия, посвященные искусству и культуре, реформам и политике Украины, а также имеет программы изучения английского языка.

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Закрытие USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио распорядился остановить выполнение грантов по зарубежной помощи.

Впоследствии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

В субботу, 1 февраля, официальный сайт USAID перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности COVID-19".

3 февраля 2025 года в Вашингтоне закрыли главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работникам прислали соответствующие письма на электронную почту.

После Марко Рубио объявил, что отныне он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).