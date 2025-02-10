РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
2 790 21

Между РФ и США есть определенные контакты, процесс идет, - МИД России

В России подтвердили контакты с США и готовы к диалогу

У России и США есть определенные контакты, но о подробностях пока не сообщают.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мне нечего добавить к тому, что сказал спикер президента. Контакты есть определенные, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в целом процесс идет", - сказал он.

По словам Рябкова, команда Трампа проявила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы.

Также читайте: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО, - МИД РФ

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в частности - готовы обсуждать урегулирование в Украине, но только на равноправной, взаимоприемлемой основе.

Воспользуются ли США этим шансом - зависит только от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказана большая услуга в обмен на согласие с явно непроходимыми требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - сказал заместитель Лаврова.

Читайте также: МИД РФ: Идея развертывания миротворцев НАТО в Украине "категорически неприемлема"

Как писало New York Post, Трамп в интервью сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщали СМИ.

Читайте также: В МИД РФ пригрозили США за новые санкции: Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции

Автор: 

МИД РФ (1686) россия (97281) США (27938) Трамп Дональд (6640) Рябков Сергей (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Кацапи недоговороздатні. Це аксіома. Тому їх треба довести до стану недієздатності, як "совок" в 91му. Все інше - пустопорожня балаканина та кривляння.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:14 Ответить
+9
***** з ордою розуміють тільки силу. Тільки ногою по іпалу можна зупинити гопника. Усе інше не спрацює.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
+6
Нічого про Україну без України ...ага ...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп жеж підтвердив шо идуть підкилимні перемовини
показать весь комментарий
10.02.2025 14:03 Ответить
" Умом нам Трампа не понять,
и дурь аршином не измерить,
моча кипит в его мозгах,
У Трампа можна только верить."
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
Нічого про Україну без України ...ага ...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:05 Ответить
забудьте - все стало на тормоз навесні 2019 го...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:12 Ответить
Не домовилися значить...

Мова ультиматумів, епатажних вкидів, спроби сказати нам, що нам буде надана велика послуга в обмін на згоду із явно непрохідними вимогами - все це у відносинах та діалозі з Росією не пройде", - сказав заступник Лаврова. Джерело: https://censor.net/ua/n3534925
показать весь комментарий
10.02.2025 14:05 Ответить
***** з ордою розуміють тільки силу. Тільки ногою по іпалу можна зупинити гопника. Усе інше не спрацює.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
Если эта тварь говорит об этом так спокойно, значит рыжее х-ло подмахивает кацапскому.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
ху би сумнівався
показать весь комментарий
10.02.2025 14:08 Ответить
стільки справ навалилось, що трамп не знає за що хапатись.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:12 Ответить
Кацапи недоговороздатні. Це аксіома. Тому їх треба довести до стану недієздатності, як "совок" в 91му. Все інше - пустопорожня балаканина та кривляння.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:14 Ответить
мамуся, підмети схрон, ну знаеш де...
в кума алергія на пилюку...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:20 Ответить
колись мені один кацап казав, діти грали в одній команді по хокейчіку,
так от він мені казав "знаєш як я памьятаю кольори кацапського парапорця?"
босяк - білий синій красний....
в мене все простіше - жовте і синє...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
При тому, що всі знають, що будь які перемовини уруси сприймають, як прояв слабкості.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:42 Ответить
Тобто без нас. І це значить лише перемирʼя перед великою війною. Ідіоти
показать весь комментарий
10.02.2025 15:09 Ответить
не буде перемиря, це шкідлива для рф можливість дати україні очухатися і підкопити зброї від союзників, мобілізувати і навчити солдатів, навіщо це?
так що все скінчиться світом з позиції сили, як усі в Європі говорять
показать весь комментарий
10.02.2025 16:15 Ответить
Між РФ та США є певні контакти, процес йде, - МЗС Росії (Ми як вбивали українців і руйнували Україну.так і продовжуємо це робити дальше) ПРОЦЕСС ЦЕЙ НЕ ЗУПИНИВСЯ
показать весь комментарий
10.02.2025 16:13 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 16:48 Ответить
Два гопніка між собою порішають, звісно. Тільки не в нашу сторону. Але хрін з тим, країну вже Гундоса потвора закопала, чим би не закінчилася ця війна, катастрофа вже сталася. Можливо, нащадки зможуть побудувати з нуля нормальну державу, бо "країна мрій зелений" вже фсьо.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:30 Ответить
 
 