Между РФ и США есть определенные контакты, процесс идет, - МИД России
У России и США есть определенные контакты, но о подробностях пока не сообщают.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мне нечего добавить к тому, что сказал спикер президента. Контакты есть определенные, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в целом процесс идет", - сказал он.
По словам Рябкова, команда Трампа проявила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы.
"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в частности - готовы обсуждать урегулирование в Украине, но только на равноправной, взаимоприемлемой основе.
Воспользуются ли США этим шансом - зависит только от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказана большая услуга в обмен на согласие с явно непроходимыми требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - сказал заместитель Лаврова.
Как писало New York Post, Трамп в интервью сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщали СМИ.
и дурь аршином не измерить,
моча кипит в его мозгах,
У Трампа можна только верить."
Мова ультиматумів, епатажних вкидів, спроби сказати нам, що нам буде надана велика послуга в обмін на згоду із явно непрохідними вимогами - все це у відносинах та діалозі з Росією не пройде", - сказав заступник Лаврова. Джерело: https://censor.net/ua/n3534925
в кума алергія на пилюку...
так от він мені казав "знаєш як я памьятаю кольори кацапського парапорця?"
босяк - білий синій красний....
в мене все простіше - жовте і синє...
так що все скінчиться світом з позиції сили, як усі в Європі говорять