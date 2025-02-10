Между РФ и США есть определенные контакты, процесс идет, - МИД России

У России и США есть определенные контакты, но о подробностях пока не сообщают.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мне нечего добавить к тому, что сказал спикер президента. Контакты есть определенные, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в целом процесс идет", - сказал он.

По словам Рябкова, команда Трампа проявила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы.

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в частности - готовы обсуждать урегулирование в Украине, но только на равноправной, взаимоприемлемой основе.

Воспользуются ли США этим шансом - зависит только от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказана большая услуга в обмен на согласие с явно непроходимыми требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - сказал заместитель Лаврова.

Как писало New York Post, Трамп в интервью сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщали СМИ.

