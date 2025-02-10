США приостановили разработку "мирного плана" относительно Украины ради переговоров с союзниками по НАТО, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана урегулирования войны РФ против Украины, чтобы учесть позицию европейских союзников, предоставив им "место за столом переговоров".

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками в Европе, прежде чем завершить план прекращения войны.

Кэллог планирует выслушать мнения европейских дипломатов относительно формы мирного соглашения и того, какие правительства могут внести свой вклад в этот процесс.

Кроме этого, Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО, что "должно успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон заморозит переговоры".

В то же время спецпосланник Трампа заявил, что представит "элементы мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на этих выходных.

Как отмечает The Telegraph, это будет "предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины".

Журналисты предполагают, что теперь для достижения мирного соглашения администрации Трампа понадобится более 100 дней.

Как говорят в источниках издания, Вашингтон хочет усилить позицию Украины в возможных переговорах с Россией.

Визит Келлога в Украину

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в ближайшие дни, он не будет представлять американский план по окончанию войны в Украине.