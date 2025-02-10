РУС
США приостановили разработку "мирного плана" относительно Украины ради переговоров с союзниками по НАТО, - СМИ

Кит Келлог приостановил мирный план по завершению войны в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана урегулирования войны РФ против Украины, чтобы учесть позицию европейских союзников, предоставив им "место за столом переговоров".

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками в Европе, прежде чем завершить план прекращения войны.

Кэллог планирует выслушать мнения европейских дипломатов относительно формы мирного соглашения и того, какие правительства могут внести свой вклад в этот процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Чехии Липавский встретился с Келлогом: Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции

Кроме этого, Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО, что "должно успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон заморозит переговоры".

В то же время спецпосланник Трампа заявил, что представит "элементы мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на этих выходных.

Как отмечает The Telegraph, это будет "предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины".

Журналисты предполагают, что теперь для достижения мирного соглашения администрации Трампа понадобится более 100 дней.

Как говорят в источниках издания, Вашингтон хочет усилить позицию Украины в возможных переговорах с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп говорит о прогрессе в мирных переговорах относительно Украины, но Кремль отрицает, - The Times

Визит Келлога в Украину

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в ближайшие дни, он не будет представлять американский план по окончанию войны в Украине.

НАТО (10330) США (27938) переговоры с Россией (1327) Келлог Кит (229) война в Украине (6200)
+19
Значить ***** послало рижева.
10.02.2025 22:12 Ответить
+17
24 год плавно перетворилися в 24 дні, далі в 24 міс. Що далі? 24 роки?
Яке тупе безвідповідальне трепло. Як він того Байдена полірував, а сам таке ж пусте місце.
10.02.2025 22:14 Ответить
+11
Похоже, что всё идёт к тому, что Трамп хочет сбросить всё это на плечи Европы, а себе присвоить лавры миротворца, боюсь, что так оно и будет.
10.02.2025 22:13 Ответить
10.02.2025 22:12 Ответить
треба мокву бомбити
все інше до сраки
11.02.2025 05:28 Ответить
10.02.2025 22:13 Ответить
серлива Європа не з тих, на кого можна щось сбросити. Вони розбіжуться першими
10.02.2025 22:15 Ответить
Что значит похоже? Трамп это открытым текстом говорил начиная с выборов до сегодняшнего дня. Это его политика, что сосредоточится чисто на США и убрать все лишние расходы и обязательства. Поэтому его и выбрали
10.02.2025 22:47 Ответить
от ***....
а наш зе!лідор, вже ось ось. ну практично. десь дуже скоро.
ну, от що тепер гундосить?
10.02.2025 22:13 Ответить
Яке тупе безвідповідальне трепло. Як він того Байдена полірував, а сам таке ж пусте місце.
10.02.2025 22:14 Ответить
А як же кінець Війні за 24 години...
Чи то Локшина для Мирового Суспільства....
10.02.2025 22:15 Ответить
Шо тільки не пообіцяєш, щоб тільки на трон сісти...
10.02.2025 22:20 Ответить
А піЗЕ'дюк пам'ятаєте скілтки наобіцяв? Рогуль-реднеки і латентна сепарня думали, що як мінімум будуть ділити міль'ярди Шоколадного Бариги серед них 😅😅😅😅😅
На пиЗЕділи )))) наїЗЕбали 🤠😅
10.02.2025 22:26 Ответить
Хочуть підключити Орбана і Фіцо - шоб ті все заблокували?
10.02.2025 22:16 Ответить
все пропало
10.02.2025 22:16 Ответить
Не все - але перекидають на різношерстну Європу - а ше місяць назад Трамп мав сам все порішати
10.02.2025 22:20 Ответить
носяться з тими РЗМами як дурень з писаною торбою. Недолугі не знають, що по розвіданим запасам РЗМів Україна дай то бог, у двадцятку країн може і входить. Хто буде інвестувати у складний технологічний процес видобуту РЗМ у країні, яка не буде мати твердих гарантій повторної агресії з боку рф.
10.02.2025 22:17 Ответить
Тобто безпека - це фундаментальне питання. Без цього не буде навіть першого кроку!! А таких кроків треба багато - по люмтрації, по інвестиціям, по законам, які справедливо дадуть робочі місця та гроші а не вигребуть всі мінерали в кишеню Трумпа і єрмака
10.02.2025 22:21 Ответить
Україна дуже багата на сланцевий газ, який цікавить Трампа насамперед. Таким чином сланцевий газ в обмін на зброю. Але сланцевий газ заборонений у Європі ідеологічно. Він настільки дешевий, доступний по всій Європі, що перекреслить усі ідеологічні кліматичні (аферистичні) зелені установки. Навіть, якщо тільки це одне врятує Україну, в ЄС на це не погодяться.
10.02.2025 22:24 Ответить
Там хитра позиція вимальовується - Трамп хоче "тягать каштани з вогню , чужими руками": дорваться до родовищ, а охоронять їх зобов"язать Європу...
10.02.2025 22:43 Ответить
ніхто не буде інвестувати у технологічно складний процес видобутку РЗМ у країні, якій загрожує агресія. Теж саме стосується і інших проектів, тіпа сланцевого газу. Тому ніхто не буде охорняти того, чого не буде.
10.02.2025 22:58 Ответить
Я ж кажу про "хотєлки" Трампа... А не про "буде" чи "не буде"...
10.02.2025 23:11 Ответить
це хотєлки мілкого гопника, якій чекає за рогом щоб дочистити кишені жертви побитої здорованем.
10.02.2025 23:19 Ответить
Трамп хоче інвестувати у технологічно складний процес видобутку РЗМ у країні, якій загрожує агресія. У цьому то вся ідея. За наявності оплати інвестор бере свої інвестиції під охорону. Він просто каже хуьлу , - Забери ноги з моєї ділянки! Я все юридично оформив на відміну від тебе, грабіжника!
11.02.2025 01:39 Ответить
трамп просто довбойоб. Нема сенсу інвестувати у невеличке родовище РЗМ, яке не має ніякого економічного сенсу для розробки. Я вже не кажу про те, що ніякий інвестор не прийде з великим і складним високотехнологічним виробництвом у країну, яка не буде мати твердих гарантій від повторного нападу великого агресора. А тим більше, яка має якійсь сраний договір про перемирья, який не вартує паперу з підписом якогось російського хутіна. Тому маренння жадібного і тупого трампа про РЗМ в Укрїні - це просто маячня невігласа.
11.02.2025 03:48 Ответить
Трамп прийшов не гроші заробляти, він оформляє спосіб позбавлення України від хуьла. Це важко зрозуміти? Важко було помітити, що хуьло завжди стурбований юридичним оформленням свого грабежу. Трамп теж юридично оформляє захист від грабежу - через підписання концесій з Україною. При цьому розмір копалин не має значення. При цьому поклади сланців та інших копалин значні! При цьому для видобутку сланців при знанні технологій, інвестиції потрібні не великі і всього 2-3 місяці
11.02.2025 18:39 Ответить
ніхєра з вищенаписаного не відбудеться. Трамп - це просто ходячий гемблінг і хаос. Просто американцям прийдеться пережити ці чотири роки.
11.02.2025 19:10 Ответить
А коли все це станеться - що скажете? Скажете я був неправий і тепер з'їм свої шкарпетки?
11.02.2025 19:40 Ответить
не буде ніякої концессії, бо видобуток РЗМів ні з Сущано-Пержанської зони, ні з Новополтавського апатітового родовища, ні з Азовського не є економічно доцільним. Тим більше, такий видобуток перетворить квітучі сільгоспрайони на лунний пейзаж з отруєною місцевістю. Просто більше поцікавтесь, які країни добувають руди РЗМів, і які запаси від розвіданих у відсотках треба мати, щоб це було рентабельно, а також які країни займаються вилученням РЗМів з руди, і як виглядають такі виробництва. Я розумію, що рудрому ****** на це *****, як і на іннуітів, на індіанців гуарані, чи населення Гази. Рівно також йому ***** і на населення України.
Я зрозуміло виклав?
11.02.2025 20:02 Ответить
По-перше, Ви не можете знати про ступінь рентабельності.

По-друге, повторюю - Трамп прийшов не гроші заробляти, він оформляє спосіб позбавлення України від хуьла. Тому рентабельність - справа десята. При цьому дуже важливий момент - американці почують, що їхні гроші будуть таким чином повернуті.

По-третє, і це найважливіше, Трамп не дасть принизити ні себе, ні Америку - а поступки хуьлу є однозначно приниженням.
11.02.2025 23:29 Ответить
по перше, все ж таки почитайте про видобуток РЗМ і іх металургію.
по друге, трампу на Україну *****.
по третє перемовини з ыном і путіним у його першу каденцію віглядали просто нєв'бєнною перемогою як його особисто, так і Америки.
11.02.2025 23:53 Ответить
По-перше, всі Ваші висловлювання вигадані, бо всі дані геологорозвідки в Україні засекречені. Зеленський повідомив ці дані Байдену/Трампу.
По-друге, якби Трампу було "на Україну *****.", він сказав би хуьлу те ж саме, що Обама/Байден у 2014 р. щодо Криму, - Забирайте!
По-третє, Ин за Трампа припинив ядерні випробування і запуск ракет.
По-четверте, Трамп уже сказав, що хуьло має відмовитися від окупованих територій, які вже записав у свою рашистську конституцію. А така відмова - втрата обличчя і поразка
12.02.2025 21:48 Ответить
я так розумію, що ви з певних, тільки вам відомих причин засліплені трампом.
по перше, ви відстали від життя, дані геологорозвідки в Україні не засекречені. Підходи змінилися і Держгеослужба вже не пропонує інформацію в «паперовій папочці» для обраних. Держгеослужба зараз відкрита і публічна, служба звітує про свою діяльність і запрошує інвесторів у відкритий спосіб прийти в Україну та інвестувати. Хоча поки Україна знаходиться у стані війни, і не буде мати твердих політичних гарантій, то хєр хто прийде. Щодо покладів РЗМ в Україні, то ви не знайдете даних по ним у звітах National Minerals Information Center по причині того, що вони не входять в умовну навіть «тридцятку» покладів РЗМ по країнам світу, і тому наразі їх розробка не бачиться економічно доцільною ( на відміну від деяких інших копалин, розробка родовищ яких дійсно має економічну доцільність і перспективи).

По друге - трампу на Україну *****, тому повернення захоплених росією територій будуть займатись сама Україна (коли небудь), і https://www.youtube.com/watch?v=8Zqgxw-JMlg будь-яких гарантій у вигляді навіть обіцянок згоди надати обіцянку у майбутньому вступу України у НАТО США надавати не будуть (принаймні за його каденції).

По третє - тією домовленостю, яку трамп підписав з ыном у 18-му році можно підтертися. У КНДР вже накопичено кілька десятків кілограмів збройового плутонія, з 23-го року вони збільшили радіус польоту свого «хвасонга» з 3000 км до 7000 км, провівши запуски влітку і восени 23 року, і у жовтні 24 року. А зараз ще отримує ракетні (і не виключено ядерні) технології за постачання зброї і солдат у рф. Так що ын просто крутив ті домовленості прямо на своїй боєголовці, і все у нього іде по установленому ним самим плану

По четверте, відповідь знов таки ось - https://www.youtube.com/watch?v=8Zqgxw-JMlg
13.02.2025 10:30 Ответить
В США сегодня представят закон о ленд-лизе, который позволит Трампу отправить Украине "победоносное оружие". Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Как отметил член Палаты представителей США, документ будет представлен сегодня.

"Пригласите Россию за стол переговоров с помощью американской силы!" - подчеркнул Уилсон.

10.02.2025 22:19 Ответить
Побачимо.
Американці стілтки разів на-недо-обіцяли, що може підкоадатися тиха думка, а раптом за лохів держать...
10.02.2025 22:24 Ответить
Typhon з дозволом хєрачить куди нам треба? Не вірю.
10.02.2025 23:02 Ответить
Хто а Амеріці став при владі? Якись дрімучі реднеки, чи просто всі стараються трампелю догодити, як і нас в свій час нікчемі. під любу ху..ю знаходять якесь виправдання і логіку.
10.02.2025 22:23 Ответить
Був класний план у рудого паяца і аутиста з африки. Вони його курили гойдаючись в гамаках.
10.02.2025 22:25 Ответить
Трампон, чем дерибанить ресурсы Украины совместно с зелёным говном, лучше уничтожить парашу целиком и спокойно дерибанить её ресурсы в одиночку. Не благодари-ТЕ.
10.02.2025 22:25 Ответить
В одиночку не вийде, там Чайна вже присмокталась.
10.02.2025 22:27 Ответить
Чайне- только её исконные территории, остальное под нож и под дерибан.
10.02.2025 22:36 Ответить
Ха даже не удивлен..жду подобные новости о продлении 24 миру мир ещё на годик ..
10.02.2025 22:25 Ответить
Дай Боже, щоб я помилявся, але в мене таке відчуття, що цей стіл, про які всі говорять, буде або в Задзеркаллі, або на Марсі. Мабуть насправді простіше будувати нездійсненні фантазії, аніж робити реальні речі.
10.02.2025 22:26 Ответить
Тобто адміністрація США хоче
"щоб врахувати позицію європейських союзників, надавши їм "місце за столом переговорів".

Так Трамп постійно говорить що війна в Україні, це в першу чергу проблема Европи.
Ну логічно що він хоче щоб Європейці почали дупи піднімати....
10.02.2025 22:32 Ответить
гукайте всіх свічку тримать.
угорщину гукайте, словаччину, туреччину, грецію, все кодло виродків.
як зброєю допомагать так ніхто а як на собаче весілля так усі.
10.02.2025 22:33 Ответить
Європа вибила собі місце за столом перемовин, Трампу не вдалося їх бортанути. Хоча дуже хотів. Теж претендують на копалини, доречі, і обурюються, що хитрожопий Трамп вже наклав на них лапу. Отака вона, ріал політик. А ми, наївні, думали, що їм Україна важлива, ну-ну...
10.02.2025 22:35 Ответить
Чергова мильна бульбашка
10.02.2025 22:36 Ответить
Коротше, посилайте всіх касандр подалі. Ніхто ше нічого не знає, тільки збираються думати.
10.02.2025 22:36 Ответить
По-простому це зветься - США всрались. І Трамп з городою фізіономією поповз за порадою до людей, котрі в темі і хочь щось розуміють.
10.02.2025 22:38 Ответить
Ну, Ви прямо так пишете, "всрались"... 😂

Тут Базіл Кук у сусідній темі написав, що Трумп грає у чотиривимірні шахи.
10.02.2025 22:42 Ответить
Чим грає? Тим, чим Зеленський грає на роялі?
10.02.2025 22:44 Ответить
Ага.
10.02.2025 23:37 Ответить
я щось не зрозумів-а 24 години вже пройшли чи ще ні?
10.02.2025 23:11 Ответить
В перекладі з дипломатичного сленгу: вирішує - Америка, а несе відповідальність - Європа.
10.02.2025 23:13 Ответить
Нет у них никакого "плана" - не было и не будет.
11.02.2025 04:48 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/17160 Быть Или (зібрано в одну купу декілька постів автора):

Генерал Кит Келлог решил переговорить с союзниками по НАТО перед тем, как представить мирный план по Украине. Европейским нациям пообещали места за столом переговоров. Данный шаг должен заверить/успокоить союзников, которые боятся остаться за бортом переговоров (по первоочередным проблемам безопасности в Европе, одной из которых является война рф с Украиной).
▪️Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО. Запланированы встречи со всеми лидерами 31 страны.
▪️Келлог заверил европейцев, что Вашингтон хочет усилить позицию Украины перед любыми будущими переговорами с Россией.
▪️Подразумевается, что в обмен на редкоземельные ресурсы Украине будет предложена в том числе военная помощь.
▪️Ожидается, что мирный план будет представлен уже на этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности.
Есть сомнения, что Келлог за три дня успеет провести 31 встречу, ещё и план представить. Либо встречи продолжатся уже после презентации плана, либо план всё же будет чуть позже. Может, конечно, это будут какие-то 10-минутные встречи. Но Келлог, кстати, сам отрицал, что план будет на выходных, так что посмотрим.
▪️Свои встречи с лидерами НАТО Келлог планирует проводить в европейских столицах, не только на Мюнхенской конференции. Также Келлог, как и ожидалось, приедет в Киев.
▪️Соответственно, мирный план будет представлен в течение нескольких недель, а не недели.
▪️Среди вопросов, которые Келлог будет обсуждать с европейскими чиновниками, будет их готовность предоставить силы сдерживания, чтобы обеспечить прочность прекращения огня.
▪️Америка, как и ожидалось, не планирует участвовать войсками, но может предоставить другую форму поддержки.
Здесь важно, чтобы Америка вписалась хотя бы в формате C4ISR: командование, контроль, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение, обнаружение. Такую миссию теоретически можно было бы выполнять из условной Польши, не находясь войсками на территории Украины.
▪️Келлог будет убеждать европейцев увеличить расходы на оборону. Европейцы будут убеждать Америку усилить санкции против энергетического сектора рф, а также начать использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

▪️Россия не подаёт сигналов, что переговоры с Трампом продвинулись. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что конкретных предложений Москва не получала.
▪️Келлог не планирует визит в Москву.

В то же время, есть некоторые признаки плохой обратной связи между Трампом и Келлогом. Келлог в частном порядке признался, что не знал, что Трамп планирует встречу с Зеленским, и узнал об этом из новостей в пятницу. Это вызвало опасения насчёт роли Келлога и его компетенции как посредника.

В общем, пока рано о чём-то говорить, потому что, как видим, Келлог сам не до конца оповещён о намерениях Трампа. Но сам факт, что Келлог проведёт встречи со всеми союзниками по НАТО - это хорошо.
11.02.2025 07:11 Ответить
"Індивідуальні" переговори з союзниками по НАТО мені нагадують старий анекдот про ВАНУ...
"Юлія Тимошенко відвідала м"ясний павільйон ринку. В ньому вона пообіцяла торгівцям свининою підняття цін на м"ясо , ВДВІЧІ. Покупцям - зниження цін на м"ясо, ВТРИЧІ... А свиням пообіцяла НЕДОТОРКАННІСТЬ...".
Якщо США хоче говорить та визначать позицію з союзниками по НАТО - то треба говорить з УСІМ НАТО... Тільки тоді це буде об"єднувать всесь блок... А оті "індивідуальні" переговори діють лише на РОЗКОЛ... І цей розкол діє саме на продавлювання позиції Трампа, в діяльності альянсу... А свою позицію Трамп так і не озвучив... Можливо, він і сам з нею, до кінця, ще не визначився... Тобто, в наявності, "чистої води" ВОЛЮНТАРИЗМ і АВТОКРАТІЯ... А вони ніколи до добра не приводили...
11.02.2025 07:24 Ответить
Я не дивиюсь таким навинам, коли бачу з якої країни вони. Як же брити вже навіть не соромлячісь з кожи лізуть щоб тільки війна продовжувалась лонг єс пасібл.
11.02.2025 07:38 Ответить
 
 