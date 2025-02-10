США приостановили разработку "мирного плана" относительно Украины ради переговоров с союзниками по НАТО, - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана урегулирования войны РФ против Украины, чтобы учесть позицию европейских союзников, предоставив им "место за столом переговоров".
Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками в Европе, прежде чем завершить план прекращения войны.
Кэллог планирует выслушать мнения европейских дипломатов относительно формы мирного соглашения и того, какие правительства могут внести свой вклад в этот процесс.
Кроме этого, Келлог пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран-членов НАТО, что "должно успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон заморозит переговоры".
В то же время спецпосланник Трампа заявил, что представит "элементы мирного плана" на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на этих выходных.
Как отмечает The Telegraph, это будет "предложение продолжения военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины".
Журналисты предполагают, что теперь для достижения мирного соглашения администрации Трампа понадобится более 100 дней.
Как говорят в источниках издания, Вашингтон хочет усилить позицию Украины в возможных переговорах с Россией.
Визит Келлога в Украину
Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в ближайшие дни, он не будет представлять американский план по окончанию войны в Украине.
Как отметил член Палаты представителей США, документ будет представлен сегодня.
"Пригласите Россию за стол переговоров с помощью американской силы!" - подчеркнул Уилсон.
Генерал Кит Келлог решил переговорить с союзниками по НАТО перед тем, как представить мирный план по Украине. Европейским нациям пообещали места за столом переговоров. Данный шаг должен заверить/успокоить союзников, которые боятся остаться за бортом переговоров (по первоочередным проблемам безопасности в Европе, одной из которых является война рф с Украиной).
▪️Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО. Запланированы встречи со всеми лидерами 31 страны.
▪️Келлог заверил европейцев, что Вашингтон хочет усилить позицию Украины перед любыми будущими переговорами с Россией.
▪️Подразумевается, что в обмен на редкоземельные ресурсы Украине будет предложена в том числе военная помощь.
▪️Ожидается, что мирный план будет представлен уже на этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности.
Есть сомнения, что Келлог за три дня успеет провести 31 встречу, ещё и план представить. Либо встречи продолжатся уже после презентации плана, либо план всё же будет чуть позже. Может, конечно, это будут какие-то 10-минутные встречи. Но Келлог, кстати, сам отрицал, что план будет на выходных, так что посмотрим.
▪️Свои встречи с лидерами НАТО Келлог планирует проводить в европейских столицах, не только на Мюнхенской конференции. Также Келлог, как и ожидалось, приедет в Киев.
▪️Соответственно, мирный план будет представлен в течение нескольких недель, а не недели.
▪️Среди вопросов, которые Келлог будет обсуждать с европейскими чиновниками, будет их готовность предоставить силы сдерживания, чтобы обеспечить прочность прекращения огня.
▪️Америка, как и ожидалось, не планирует участвовать войсками, но может предоставить другую форму поддержки.
Здесь важно, чтобы Америка вписалась хотя бы в формате C4ISR: командование, контроль, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение, обнаружение. Такую миссию теоретически можно было бы выполнять из условной Польши, не находясь войсками на территории Украины.
▪️Келлог будет убеждать европейцев увеличить расходы на оборону. Европейцы будут убеждать Америку усилить санкции против энергетического сектора рф, а также начать использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
▪️Россия не подаёт сигналов, что переговоры с Трампом продвинулись. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что конкретных предложений Москва не получала.
▪️Келлог не планирует визит в Москву.
В то же время, есть некоторые признаки плохой обратной связи между Трампом и Келлогом. Келлог в частном порядке признался, что не знал, что Трамп планирует встречу с Зеленским, и узнал об этом из новостей в пятницу. Это вызвало опасения насчёт роли Келлога и его компетенции как посредника.
В общем, пока рано о чём-то говорить, потому что, как видим, Келлог сам не до конца оповещён о намерениях Трампа. Но сам факт, что Келлог проведёт встречи со всеми союзниками по НАТО - это хорошо.
