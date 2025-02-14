Удар российского дрона по ЧАЭС: ситуация контролируемая, пострадавших нет, - Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

Об этом он написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы", - заявил Клименко.

Он отметил, что пострадавших нет, а радиационный фон на территории ЧАЭС составляет 0,57 мкЗв/ч, что соответствует допустимым нормам.

"Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты", - подчеркнул глава МВД.

Читайте также: Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атакой на ЧАЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира, - МИД Эстонии