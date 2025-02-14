РУС
Новости Удар дрона по ЧАЭС
Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность

Зеленский прокомментировал удар РФ по ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что дрон РФ, который сегодня попал по ЧАЭС, летел на высоте 85 метров, поэтому его не могли увидеть радары.

Об этом глава государства заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ночью была атака на Чернобыльскую АЭС. Удар был в саркофаг, который является опасным очень. 40 стран мира строили саркофаг. Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Мне кажется, что это важно понимать. Радары не видят этой высоты. Будет следствие, я буду знать больше деталей", - сказал он.

"Это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, то они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Все бывает во время войны, но шел на такой высоте, где радары не видели и удар был именно в саркофаг. Именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Зеленский.

Он назвал это "приветом от Путина и РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига после атаки РФ на ЧАЭС: Россию необходимо принудить к миру силой

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко о российском ударе по ЧАЭС: Арка укрытия подверглась существенным повреждениям

Зеленский Владимир (22050) обстрел (29700) ЧАЭС (570) война в Украине (6292)
+9
А що там з закупівлею рашистських реакторів? Всьо хорошо, артисте абсурдного розмовного жанру?
14.02.2025 12:37 Ответить
+9
вофка !!! коли ти перестаниш садити патріотів УКраїни і займешся зрадниками ???
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
14.02.2025 12:40 Ответить
+7
так тому що в Києві живе більше 2 мільйонів громадян України, а на ЧАЕС немає практично нікого і станція давно зупинена !!!
14.02.2025 12:38 Ответить
Чув 50% ПВО прикривають Київ, але чомусь не АЕС.
14.02.2025 12:34 Ответить
Так ніхто ж навіть подумати не міг...
14.02.2025 12:37 Ответить
так тому що в Києві живе більше 2 мільйонів громадян України, а на ЧАЕС немає практично нікого і станція давно зупинена !!!
14.02.2025 12:38 Ответить
Це логічно. У києві разом з ВПО мабуть десь 6 млн. людей. А скільки у Чорнобилі?
Ближче до столиці щільність ППО зростає, у там мабуть тільки пости спостереження.
14.02.2025 12:44 Ответить
Всі українські АЕС прикриває МАҐАТЕ і тов. палковнік КДБ Ґроссі лічно.
14.02.2025 12:53 Ответить
А що там з закупівлею рашистських реакторів? Всьо хорошо, артисте абсурдного розмовного жанру?
14.02.2025 12:37 Ответить
"Ета другоє"

https://dev.ua/news/helion-microsoft-1738327050 Стартап Helion, який будує термоядерний реактор для Microsoft, залучив $425 млн інвестицій
14.02.2025 12:47 Ответить
Реактори не російські, а болгарські, бо належать зараз Болгарії;
Україна купує саме корпуси реакторів радянської конструкції типу ВВЕР бо для них виконано будівельні роботи на 3, 4 енергоблоках ХАЕС.
14.02.2025 14:40 Ответить
Був би він розумніший він би використав цю ситуацію щоб вибити більш краще умови на переговорах....
14.02.2025 12:40 Ответить
Плюс до того , якби воно було українцем , а не агентом пуйла , то так .
14.02.2025 13:30 Ответить
він це і робить, якщо ви не помітили
14.02.2025 17:26 Ответить
вофка !!! коли ти перестаниш садити патріотів УКраїни і займешся зрадниками ???
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
14.02.2025 12:40 Ответить
У Воффки ваффка.
14.02.2025 12:44 Ответить
А, я розумію. Він телепортувавася до росіян, натис на запуск Шахеда в сторону ЧАЕС і зі швидкістю світла прилетів назад в Україну. То виходить, що в Україні президент з супергеройськими здібностями як Ртуть з Людей Х.
14.02.2025 12:46 Ответить
А в нас в Україні , судячи по таким як ви, вся війна йде під чужим прапором. Починаючи з Криму « зелені чоловічки», потом Донбас самі бомбіли, Бучу самі розстрілювали та знущались над мирними громадянами. Тепер от саркофаг самі собі підірвали. Нічого нового не бачу. То українці все самі, а рашки ж там нема, кажуть, як завжди, то не ми. То правакація… а путькі ж мир зовсім і не потрібний. Зовсім.
14.02.2025 14:10 Ответить
Типовий росіянин.
14.02.2025 15:28 Ответить
 
 