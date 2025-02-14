Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность
Президент Владимир Зеленский заявил, что дрон РФ, который сегодня попал по ЧАЭС, летел на высоте 85 метров, поэтому его не могли увидеть радары.
Об этом глава государства заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"У нас ночью была атака на Чернобыльскую АЭС. Удар был в саркофаг, который является опасным очень. 40 стран мира строили саркофаг. Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Мне кажется, что это важно понимать. Радары не видят этой высоты. Будет следствие, я буду знать больше деталей", - сказал он.
"Это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, то они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Все бывает во время войны, но шел на такой высоте, где радары не видели и удар был именно в саркофаг. Именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Зеленский.
Он назвал это "приветом от Путина и РФ".
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ближче до столиці щільність ППО зростає, у там мабуть тільки пости спостереження.
https://dev.ua/news/helion-microsoft-1738327050 Стартап Helion, який будує термоядерний реактор для Microsoft, залучив $425 млн інвестицій
Україна купує саме корпуси реакторів радянської конструкції типу ВВЕР бо для них виконано будівельні роботи на 3, 4 енергоблоках ХАЕС.
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.