Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность

Президент Владимир Зеленский заявил, что дрон РФ, который сегодня попал по ЧАЭС, летел на высоте 85 метров, поэтому его не могли увидеть радары.

Об этом глава государства заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ночью была атака на Чернобыльскую АЭС. Удар был в саркофаг, который является опасным очень. 40 стран мира строили саркофаг. Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Мне кажется, что это важно понимать. Радары не видят этой высоты. Будет следствие, я буду знать больше деталей", - сказал он.

"Это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, то они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Все бывает во время войны, но шел на такой высоте, где радары не видели и удар был именно в саркофаг. Именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности", - добавил Зеленский.

Он назвал это "приветом от Путина и РФ".

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

