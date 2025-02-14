РФ атаковала ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2": СБУ показала обломки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед", снаряженным фугасной боевой частью, обнаружены обломки российского беспилотника.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.
Установлено, что оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту.
В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Сейчас продолжаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления РФ и привлечения виновных к ответственности.
В СБУ сообщили об открытии уголовного производства по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС. Соответствующие органы работают на месте происшествия. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Рашка перевіряє світ на "удар по ядерному об'єкту".
Якщо реакція буде слабкою - наступні удари будуть вже по ПРАЦЮЮЧИМ АЕС!!!