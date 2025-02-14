РУС
Удар дрона по ЧАЭС
РФ атаковала ЧАЭС дроном-камикадзе "Герань-2": СБУ показала обломки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед", снаряженным фугасной боевой частью, обнаружены обломки российского беспилотника.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

Установлено, что оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту.

Уламки дрона, що атакував ЧАЕС

В результате попадания повреждена конструкция укрытия. Сейчас продолжаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления РФ и привлечения виновных к ответственности.

Уламки дрона, що атакував ЧАЕС

В СБУ сообщили об открытии уголовного производства по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС. Соответствующие органы работают на месте происшествия. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Уламки дрона, що атакував ЧАЕС
Уламки дрона, що атакував ЧАЕС
Уламки дрона, що атакував ЧАЕС

Цей дрон повинен був залетіти в головний офіс МАГАТЕ і тоді буде легеньке занепокоєння.
14.02.2025 15:36 Ответить
Грося поїде до ***** та в черговий раз йому дупло вилиже.
14.02.2025 17:05 Ответить
Можно было даже написать " гуманитарная помощь от российской федерации". Чего уже стесняться.
14.02.2025 15:37 Ответить
Цей удар є ПРЕЦЕНДЕНТОМ.
Рашка перевіряє світ на "удар по ядерному об'єкту".
Якщо реакція буде слабкою - наступні удари будуть вже по ПРАЦЮЮЧИМ АЕС!!!
14.02.2025 15:43 Ответить
Як би вірно написати, те що росія * ***** - це так би мовити аксіома, але де ділась твереза оцінка? Перед тим як сказано про можливе повернення до G7, перед " урахуванням" Трампом " інтересів" сосії, вони так тупо валять по ЧАЕС? А наші прям швидко і уламки знайшли, прям як " кріт" пійманий в СБУ Малюком вже і розколовся за один день на суді. І всі як один в унісон сьогодні - Шмигаль, Зеленський, Сибіга... Та 3 роки вони літають над атомною, а тут так підозріло завили...
14.02.2025 15:49 Ответить
Потім з'ясується (за номерами), що цю "герань" було "локаційно втрачено" в якомусь 2023 році.
14.02.2025 15:58 Ответить
Якби Росія, хотіла вона б вдарила Іскандером. А тут видно, брехня
14.02.2025 16:26 Ответить
Это я так понимаю двигатель, который показали утром... А тут в новости, другой уже двигатель или мне показалось?
