Сибига и Гросси провели срочную встречу: И Чернобыль, и Запорожье обсудят на следующем заседании Совета директоров МАГАТЭ

Сибига и Гросси провели срочную встречу

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Мюнхене.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"У меня состоялась срочная встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Мюнхене, чтобы обсудить удар российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции.

Передал письмо министра энергетики Украины относительно последствий удара. Мы призываем к решительной международной реакции на ядерный шантаж России", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В МАГАТЭ подтвердили атаку на ЧАЭС: дрон попал в защитный саркофаг 4-го энергоблока. ФОТО

Также стороны обсудили продолжающуюся оккупацию Россией Запорожской АЭС, подчеркнув, что Россия продолжает блокировать ротацию МАГАТЭ и удерживать станцию в заложниках.

"Согласились, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины. И Чернобыль, и Запорожье будут обсуждаться на следующем заседании Совета директоров МАГАТЭ", - отметил Сибига.

Также читайте: Сибига после атаки РФ на ЧАЭС: Россию необходимо принудить к миру силой

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия шантажом заставляет МАГАТЭ нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины, - МИД

А знищення Каховського водосховища не хочете обговорити? Чи то дрібниці?
14.02.2025 15:14 Ответить
думаю наступного разу в Чорнобильську атомну прилетить ракета, озабоченостями можна буде шафи підпирати.
14.02.2025 15:17 Ответить
Такі стурбовані, такі стурбовані, що аж перенесли стурбованість на більш пізній час!
Імітатори хе#ові!
14.02.2025 15:38 Ответить
МАГАТЕ показала себя такой же бесполезной организацией, как ООН и прочие атрибуты прошедшего времени.

Нужны совсем новые институты с реальной возможностью влиять на любого нарушителя установленных правил.
14.02.2025 18:25 Ответить
Ага, на наступному, а куди спішити
14.02.2025 18:54 Ответить
 
 