Сибига и Гросси провели срочную встречу: И Чернобыль, и Запорожье обсудят на следующем заседании Совета директоров МАГАТЭ
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Мюнхене.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"У меня состоялась срочная встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Мюнхене, чтобы обсудить удар российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции.
Передал письмо министра энергетики Украины относительно последствий удара. Мы призываем к решительной международной реакции на ядерный шантаж России", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили продолжающуюся оккупацию Россией Запорожской АЭС, подчеркнув, что Россия продолжает блокировать ротацию МАГАТЭ и удерживать станцию в заложниках.
"Согласились, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины. И Чернобыль, и Запорожье будут обсуждаться на следующем заседании Совета директоров МАГАТЭ", - отметил Сибига.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.
