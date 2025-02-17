Украина уже получила почти 70 истребителей F-16: их передали Дания, Нидерланды и Греция, - Le Monde

В течение шести месяцев около десяти военнослужащих из Украины будут проходить подготовку в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании, где их научат основам навигации и пилотирования на истребителях F-16, а также основам английского языка в рамках программы Interstorm. Украина уже получила от партнеров почти 70 таких самолетов.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что они являются четвертой группой украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в Королевских ВВС в рамках программы Interstorm - международной программы, начатой в начале 2023 года британцами и голландцами и организованной на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.

Участие также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку британцы не имеют собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: обучение украинских пилотов основ навигации и пилотирования боевых самолетов, а также обучение английскому языку.

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Le Monde и четыре другие европейские СМИ пообщались с этими студентами-пилотами, не называя их имен из соображений безопасности.

"Эти молодые люди были отобраны украинской армией после четырех лет обучения в военно-воздушной академии и уже успели немного полетать на самолетах советского типа (L-39 чешского производства). В течение шести месяцев в Великобритании они проходят дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Их подготовка также включает интенсивные курсы английского языка и шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor", - пишет издание.

Их обучение длится в целом восемнадцать месяцев - почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.

"Очевидно, идея заключается в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно скорее, поскольку Украина получила почти 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", - отмечают журналисты.

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Украинские студенты-пилоты говорят, что готовы защищать свою страну: "Когда видишь видео того, что россияне делают с нашими людьми, это сводит с ума. Мы должны защитить нашу нацию, нашу землю и нашу культуру".

"F-16 позволят нам эффективнее охотиться на вражеские самолеты, они имеют лучший радар и будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема - это ракеты и беспилотники, которые атакуют наши электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне", - отметил один из украинцев, по имени Иван.

Напомним, в начале февраля Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

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