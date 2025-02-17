Украина уже получила почти 70 истребителей F-16: их передали Дания, Нидерланды и Греция, - Le Monde
В течение шести месяцев около десяти военнослужащих из Украины будут проходить подготовку в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании, где их научат основам навигации и пилотирования на истребителях F-16, а также основам английского языка в рамках программы Interstorm. Украина уже получила от партнеров почти 70 таких самолетов.
Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что они являются четвертой группой украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в Королевских ВВС в рамках программы Interstorm - международной программы, начатой в начале 2023 года британцами и голландцами и организованной на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.
Участие также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку британцы не имеют собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: обучение украинских пилотов основ навигации и пилотирования боевых самолетов, а также обучение английскому языку.
Le Monde и четыре другие европейские СМИ пообщались с этими студентами-пилотами, не называя их имен из соображений безопасности.
"Эти молодые люди были отобраны украинской армией после четырех лет обучения в военно-воздушной академии и уже успели немного полетать на самолетах советского типа (L-39 чешского производства). В течение шести месяцев в Великобритании они проходят дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Их подготовка также включает интенсивные курсы английского языка и шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor", - пишет издание.
Их обучение длится в целом восемнадцать месяцев - почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.
"Очевидно, идея заключается в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно скорее, поскольку Украина получила почти 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", - отмечают журналисты.
Украинские студенты-пилоты говорят, что готовы защищать свою страну: "Когда видишь видео того, что россияне делают с нашими людьми, это сводит с ума. Мы должны защитить нашу нацию, нашу землю и нашу культуру".
"F-16 позволят нам эффективнее охотиться на вражеские самолеты, они имеют лучший радар и будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема - это ракеты и беспилотники, которые атакуют наши электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне", - отметил один из украинцев, по имени Иван.
Напомним, в начале февраля Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.
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у ЗМІ є інфа, що система "свій-чужий" являється підсистемою загальної системи "Link 16" і якщо або на наземних засобах ППО, або на літаку система "Link 16" деактивована - то підсистема "свій-чужий" працювати не буде по лінії розпізнавання між літаком і за засібом ППО на землі.
Шоб кожен пілот міг вльохкую сповістити, що "Ландон - із зе кепітал оф Грейт Бритн!"
Повна тиша і ніяких результатів.
Десяток Хаймарсів наробили більше галасу, чим 70 Ф-16.
Ворожі літаки, якщо і збиваємо, то з "ІГЛИ"!!!
70 літаків - то вже б ми їх бачили в роботі. Не розібрані ж вони та сховані по закутках.
после получения начали использовать самолёты по назначению?
А так то дякуємо!
Пока обещания в будущем
В реальности 12 от Дании, 6 от Нидерландов
6 миражей от Франции
18 миг29 от Польши - пока больше всех
В сумме за 3 года наберется 73шт - разных типов
но именно Ф16 по открытым источникам только 18шт
(це я так трлю америкососів щоб вони нам дальнобійні ракети до цих літаків давали, бо без них F-16 таки дійсно малокорисні. Гонятися на винищувачах за шахедами це якесь ідіотство, коли це можна робити на якихось спортивних "кукурузниках" (треба лише на "кукурузник" радар поставити)
Написано «майже 70». Ну, 20 це майже 70?
Сподіваюсь, ні…
Тепер, на зображенні нижче, можна побачити змішану конфігурацію, що дозволяє атакувати наземні цілі, що раніше було володінням літаків МіГ-29. Чітко видно два блоки BRU-61, що містять чотири бомби GBU-39 SDB кожна та загалом чотири ракети класу «повітря-повітря», дві з яких є AIM-120 AMRAAM, а інші дві AIM-9 Sidewinder у версіях 9L та 9X (відмінності в опереннях). Також можна побачити капсулу для прицілювання на центральному пілоні, яку деякі коментатори ідентифікують як AN/ALQ-131.