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Новости
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Украина уже получила почти 70 истребителей F-16: их передали Дания, Нидерланды и Греция, - Le Monde

Сколько истребителей F-16 получила Украина: СМИ раскрыли детали

В течение шести месяцев около десяти военнослужащих из Украины будут проходить подготовку в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании, где их научат основам навигации и пилотирования на истребителях F-16, а также основам английского языка в рамках программы Interstorm. Украина уже получила от партнеров почти 70 таких самолетов.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что они являются четвертой группой украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в Королевских ВВС в рамках программы Interstorm - международной программы, начатой в начале 2023 года британцами и голландцами и организованной на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.

Участие также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку британцы не имеют собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: обучение украинских пилотов основ навигации и пилотирования боевых самолетов, а также обучение английскому языку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 существенно улучшили способность Украины противостоять российским воздушным атакам РФ, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Le Monde и четыре другие европейские СМИ пообщались с этими студентами-пилотами, не называя их имен из соображений безопасности.

"Эти молодые люди были отобраны украинской армией после четырех лет обучения в военно-воздушной академии и уже успели немного полетать на самолетах советского типа (L-39 чешского производства). В течение шести месяцев в Великобритании они проходят дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Их подготовка также включает интенсивные курсы английского языка и шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor", - пишет издание.

Их обучение длится в целом восемнадцать месяцев - почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.

"Очевидно, идея заключается в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно скорее, поскольку Украина получила почти 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", - отмечают журналисты.

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Украинские студенты-пилоты говорят, что готовы защищать свою страну: "Когда видишь видео того, что россияне делают с нашими людьми, это сводит с ума. Мы должны защитить нашу нацию, нашу землю и нашу культуру".

"F-16 позволят нам эффективнее охотиться на вражеские самолеты, они имеют лучший радар и будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема - это ракеты и беспилотники, которые атакуют наши электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне", - отметил один из украинцев, по имени Иван.

Напомним, в начале февраля Воздушные Силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году, - Умеров. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5046) помощь (7903) F-16 (571) пилот (84)


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Топ комментарии
+14
Де вони всі, що роблять?
Повна тиша і ніяких результатів.
Десяток Хаймарсів наробили більше галасу, чим 70 Ф-16.
Ворожі літаки, якщо і збиваємо, то з "ІГЛИ"!!!
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17.02.2025 16:27 Ответить
+9
Скоріш за все, малось на увазі що Україна домовилась отримати 70 ф-16, і буде їх отримувати поступово впродовж багатьох років разом з 18-місячною підготовкою нових пілотів.
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17.02.2025 16:38 Ответить
+5
То якась опечатка.
70 літаків - то вже б ми їх бачили в роботі. Не розібрані ж вони та сховані по закутках.
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17.02.2025 16:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Грецією? Не було жодної згадки? Журналісти умніки? Штірліци.
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17.02.2025 16:26 Ответить
Греки передадуть свої списані F-16, але поки немає пілотів у нас...
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17.02.2025 16:51 Ответить
Не знаю чого і скільки надали, але над моїм регіоном ці орли літають щодня! Останнім часом по декілька пар.
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17.02.2025 17:25 Ответить
дай Боже щоб це було так
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17.02.2025 17:32 Ответить
Чудово. І всі 70 досі без системи "свій-чужий"?
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17.02.2025 16:24 Ответить
Link 16 - це не зовсім і не тільки "свій-чужий"...
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17.02.2025 16:38 Ответить
Я пишу конкретно про цю функцію.
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17.02.2025 16:57 Ответить
Какую конкретно систему? Про советский "Пароль". Или про систему, которая стоит на западных ЗРК И ЗПК?
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17.02.2025 17:28 Ответить
Спитаю просто - зараз можуть "в одному небі" працювати наші F-16 і наші "Patriot"?
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17.02.2025 17:41 Ответить
Конечно
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17.02.2025 18:00 Ответить
Мабуть, я не зовсім коректно висловився, тому напишу так:
у ЗМІ є інфа, що система "свій-чужий" являється підсистемою загальної системи "Link 16" і якщо або на наземних засобах ППО, або на літаку система "Link 16" деактивована - то підсистема "свій-чужий" працювати не буде по лінії розпізнавання між літаком і за засібом ППО на землі.
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17.02.2025 18:23 Ответить
а також основам англійської мови

Шоб кожен пілот міг вльохкую сповістити, що "Ландон - із зе кепітал оф Грейт Бритн!"
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17.02.2025 16:25 Ответить
Де вони всі, що роблять?
Повна тиша і ніяких результатів.
Десяток Хаймарсів наробили більше галасу, чим 70 Ф-16.
Ворожі літаки, якщо і збиваємо, то з "ІГЛИ"!!!
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17.02.2025 16:27 Ответить
Упродовж шести місяців близько десяти військовослужбовців з України проходитимуть підготовку у Королівських Військово-повітряних силах Великої Британії, де їх навчать основам навігації та пілотування на винищувачах F-16, а також основам англійської мови в рамках програми Interstorm.
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17.02.2025 16:51 Ответить
Зелину дупу прикривають. Стратегический абъект.
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17.02.2025 16:56 Ответить
Мабуть, нам досі доводиться вибирати - або F-16, або "Patriot". Інакше повториться минулорічна трагедія, коли втратили підготовленого пілота та F-16.
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17.02.2025 17:01 Ответить
Хаймарси мали потужну медіа-підтримку.
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17.02.2025 17:06 Ответить
А яку підтримку мав свого часу "супутник Притули"...
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17.02.2025 17:42 Ответить
Використовують тільки як ППО. На них не надали ні яких ******** ракет, ні повітря-повітря, ні повітря-земля, нічого.
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17.02.2025 17:24 Ответить
Скоріш за все, малось на увазі що Україна домовилась отримати 70 ф-16, і буде їх отримувати поступово впродовж багатьох років разом з 18-місячною підготовкою нових пілотів.
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17.02.2025 16:38 Ответить
нормас
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17.02.2025 16:40 Ответить
То якась опечатка.
70 літаків - то вже б ми їх бачили в роботі. Не розібрані ж вони та сховані по закутках.
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17.02.2025 16:41 Ответить
То мабуть СТЕЛС - невідімки
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17.02.2025 17:09 Ответить
Їх ще немає. То від Греції в мабутньому.
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17.02.2025 17:33 Ответить
Питання у тому, якого покоління ці літаки - чи є хоч у кілької з них радари дальної дії і чи є у нас хоч трохи протиповітряних ракет далекої дії, щоб протидіяти ворожим Су-34, чи це все просто ППО від шахедів...
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17.02.2025 16:44 Ответить
Україні ПООБІЦЯЛИ майже 70 винищувачів, а реально отримали менше 20.
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17.02.2025 16:46 Ответить
Потрібно ще штук 250 щоб нормально функціонувати і бити ворога-кацапстанця!
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17.02.2025 16:47 Ответить
Кожний виліт, кожен треба обслуговувати це шалені гроші.
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17.02.2025 16:48 Ответить
ф-16 тим і хороші, шо це один з найдешевших літаків в експлуатації в своєму класі. щось близько 30 тищ за годину польоту в середньому. ті ж ф-35 - до 80 тищ.
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17.02.2025 16:55 Ответить
А почему этого нельзя было сделать наоборот, сразу обучить лётчиков, чтобы они могли сразу

после получения начали использовать самолёты по назначению?
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17.02.2025 16:54 Ответить
Супер. Тільки ракет до них норм. нема. І Аваксів. І пілотів. І збивати СУшки ними не дадуть.
А так то дякуємо!
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17.02.2025 16:57 Ответить
А це часом не більше ніж було у України Міг-29 та Су-27 станом на 2022 рік?
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17.02.2025 17:09 Ответить
Цих літаків має бути 150-200 машин. А ще трохи Міражів, Гріппенів і великобританських.
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17.02.2025 17:15 Ответить
Июль 2024 - "«Греция планировала вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и отправить их в Украину». В статье также упоминается Al Jazeera и сообщает, что Греция, возможно, не отправит их напрямую, а предпочтет отправить их сначала в США, которые их модернизируют, а затем в Украину."

Пока обещания в будущем
В реальности 12 от Дании, 6 от Нидерландов
6 миражей от Франции

18 миг29 от Польши - пока больше всех

В сумме за 3 года наберется 73шт - разных типов
но именно Ф16 по открытым источникам только 18шт
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17.02.2025 17:21 Ответить
"Grob Tutor" - ну вжеж і назвали УТшку. Знаю, знаю, це німецька.
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17.02.2025 17:22 Ответить
Just in fucking time.
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17.02.2025 17:27 Ответить
70??? А КАБ-и як літали так і літають. Висновок - F-16 - лайно.
(це я так трлю америкососів щоб вони нам дальнобійні ракети до цих літаків давали, бо без них F-16 таки дійсно малокорисні. Гонятися на винищувачах за шахедами це якесь ідіотство, коли це можна робити на якихось спортивних "кукурузниках" (треба лише на "кукурузник" радар поставити)
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17.02.2025 17:35 Ответить
Це ж скільки треба місця, щоб розмістити 70 машин! І прикривати ППО їх треба.І пілотів треба 150. Ну, хоча б 70.
Написано «майже 70». Ну, 20 це майже 70?
Сподіваюсь, ні…
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17.02.2025 17:38 Ответить
В Україні з'явилося фото, на якому видно один із доставлених літаків F-16 у новому амплуа. Раніше поставлені Україні літаки F-16A/B MLU були помічені в конфігурації зброї "повітря-повітря", що свідчить про їх використання як доповнення до наземної протиповітряної оборони під час полювання на безпілотники та крилаті ракети.

Тепер, на зображенні нижче, можна побачити змішану конфігурацію, що дозволяє атакувати наземні цілі, що раніше було володінням літаків МіГ-29. Чітко видно два блоки BRU-61, що містять чотири бомби GBU-39 SDB кожна та загалом чотири ракети класу «повітря-повітря», дві з яких є AIM-120 AMRAAM, а інші дві AIM-9 Sidewinder у версіях 9L та 9X (відмінності в опереннях). Також можна побачити капсулу для прицілювання на центральному пілоні, яку деякі коментатори ідентифікують як AN/ALQ-131.
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17.02.2025 17:46 Ответить
Це труднощі перекладу (або звичайний клікбейтний заголовок, що зробиш - хочеться більше читачів) Звичайно, ніяких 70 F-16 ще немає.
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17.02.2025 18:41 Ответить
Не забудьте воронячі гнізда повикулуплювати з того антикваріату ! І запитайте у європейців чи не завалялися у них фанерні яроплани ! Нам все згодиться, адже Україна -- це щит Європи !!!!
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17.02.2025 18:49 Ответить
 
 