Литва пока не рассматривает отправку войск в Украину: страна могла бы направить военных инструкторов

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что Литва не планирует размещать миротворцев в Украине, но может отправить военных инструкторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

"Мы действительно могли бы помочь Украине с инструкторами, без сомнения. На данный момент мы не говорим об отправке каких-либо военных контингентов в Украину", - отметила она.

По ее словам, вопрос миротворцев ЕС в Украине все еще обсуждается. Скайсгирите также подчеркнула, что прежде чем Европа решит направить миротворцев, необходимо найти способы обеспечения их безопасности.

"Страны ЕС могли бы отправить миротворцев в Украину, но проблема заключается в безопасности и жизни этих миротворцев. Мы, безусловно, не хотим терять наших военных, поэтому должны думать о том, как их защитить", - подчеркнула советник.

И добавила, что для этого нужно согласие России и Украины.

"Возможность такого соглашения существует в теории, но я сомневаюсь, что оно будет жизнеспособным на практике", - отметила Скайсгирите.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия категорически негативно относится к перспективе появления европейских войск в Украине, какую бы роль они не взяли на себя.

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