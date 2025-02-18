Путин не заинтересован в "мирном соглашении" и хочет захватить всю территорию Украины, - NBC

В то время как администрация президента США Дональда Трампа начинает предварительные переговоры с российскими чиновниками о прекращении войны в Украине, разведданные Соединенных Штатов и близких союзников свидетельствуют, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от цели взять под контроль всю территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех представителей западной разведки и двух собеседников в Конгрессе США.

Разведка США предполагает, что Путин пытается действовать и все еще думает, что сможет контролировать всю Украину, сообщили источники NBC News.

"У нас нет информации о том, что Путин заинтересован в реальной мирной сделке прямо сейчас", - сказал источник в Конгрессе.

"Он думает, что побеждает", - высказался один из собеседников о Путине, отметив, что его также не стимулируют прекратить боевые действия потери российской армии.

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Все шесть источников NBC News утверждают, что, согласно актуальным разведывательным данным, Путин все еще верит, что может переждать Украину и Европу, чтобы в конце концов захватить всю украинскую территорию.

Источники NBC считают, что Путин может согласиться прекратить огонь в Украине и заключить более широкое мирное соглашение, поскольку это позволит ему выиграть время для восстановления российской армии.

"Среди американских и западных чиновников есть скептицизм относительно того, что Путин в конце концов пойдет на компромисс и согласится на реальную, долговременную мирную сделку. Однако существует мнение, что он может пройти через переговорный процесс, чтобы увидеть, какие уступки он может получить, и попытаться вернуться на мировую арену", - говорится в материале.

По словам представителей западной разведки, Путин не планирует выводить свои войска из Украины или отводить какие-либо формирования или технику из западной России.

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Зато источники NBC утверждают, что глава Кремля "чувствует себя уверенно" благодаря заявлениям чиновников администрации Трампа. В частности о том, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный результат переговорного урегулирования.

"Его цели остаются максималистскими", - сказал один из представителей западной разведки.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Украине обеспокоены тем, что останутся вне переговоров и что Россия сядет за стол переговоров, не желая идти на компромисс с максималистскими требованиями.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.