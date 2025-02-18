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Новости Мирные переговоры
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Путин не заинтересован в "мирном соглашении" и хочет захватить всю территорию Украины, - NBC

Путин не заинтересован в мирном соглашении по войне в Украине

В то время как администрация президента США Дональда Трампа начинает предварительные переговоры с российскими чиновниками о прекращении войны в Украине, разведданные Соединенных Штатов и близких союзников свидетельствуют, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от цели взять под контроль всю территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет NBC News со ссылкой на четырех представителей западной разведки и двух собеседников в Конгрессе США.

Разведка США предполагает, что Путин пытается действовать и все еще думает, что сможет контролировать всю Украину, сообщили источники NBC News.

"У нас нет информации о том, что Путин заинтересован в реальной мирной сделке прямо сейчас", - сказал источник в Конгрессе.

"Он думает, что побеждает", - высказался один из собеседников о Путине, отметив, что его также не стимулируют прекратить боевые действия потери российской армии.

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Все шесть источников NBC News утверждают, что, согласно актуальным разведывательным данным, Путин все еще верит, что может переждать Украину и Европу, чтобы в конце концов захватить всю украинскую территорию.

Источники NBC считают, что Путин может согласиться прекратить огонь в Украине и заключить более широкое мирное соглашение, поскольку это позволит ему выиграть время для восстановления российской армии.

"Среди американских и западных чиновников есть скептицизм относительно того, что Путин в конце концов пойдет на компромисс и согласится на реальную, долговременную мирную сделку. Однако существует мнение, что он может пройти через переговорный процесс, чтобы увидеть, какие уступки он может получить, и попытаться вернуться на мировую арену", - говорится в материале.

По словам представителей западной разведки, Путин не планирует выводить свои войска из Украины или отводить какие-либо формирования или технику из западной России.

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Зато источники NBC утверждают, что глава Кремля "чувствует себя уверенно" благодаря заявлениям чиновников администрации Трампа. В частности о том, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как реалистичный результат переговорного урегулирования.

"Его цели остаются максималистскими", - сказал один из представителей западной разведки.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Украине обеспокоены тем, что останутся вне переговоров и что Россия сядет за стол переговоров, не желая идти на компромисс с максималистскими требованиями.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) переговоры с Россией (1204) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+24
***** вже сам зрозумів, що ніяку Україну ніколи повністю не захопить , і тільки проплачені соросятами продажні помийки продовжують намагатися когось лякати "непереможним ******".
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18.02.2025 22:14 Ответить
+14
Поки у пуйла є підтримка заокеанського, рудого союзника від планів своїх він не відмовиться.
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18.02.2025 22:14 Ответить
+14
Короче, Ху#ло останется Ху#лом, а дегенераты, которые "видят мир в его глазах" дегенератами.
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18.02.2025 22:18 Ответить
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Так - а хто чи що иого зупиняє
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18.02.2025 22:13 Ответить
Поки у пуйла є підтримка заокеанського, рудого союзника від планів своїх він не відмовиться.
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18.02.2025 22:14 Ответить
Для України є найстрашнішою підтримка оманського союзника пуйла
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18.02.2025 22:22 Ответить
100%
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18.02.2025 22:26 Ответить
***** вже сам зрозумів, що ніяку Україну ніколи повністю не захопить , і тільки проплачені соросятами продажні помийки продовжують намагатися когось лякати "непереможним ******".
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18.02.2025 22:14 Ответить
Росія неспроможна захопити всю Україну, це правда. Але ***** тупо відмовляється в це повірити, він вірить у велич своєї армії. До речі, всі висєри про сороса вигадані саме в Кремлі, а вторять цим висєрам виключно правопопулісти типу ********, фідеса та альтернативи для Німеччини.
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18.02.2025 22:23 Ответить
А Макрон новиною нижче каже, що з Пиньою можна і треба дискутувати.
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18.02.2025 22:15 Ответить
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18.02.2025 22:23 Ответить
Фігасє сенсація.

Зате в Україні дехто вже святкові труси купляє і до виборів готується.
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18.02.2025 22:16 Ответить
А чому йому перестати хотіти?!
путін має союзника тепер потужного і це могутні і демократичні США.
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18.02.2025 22:17 Ответить
якщо США союзник ліліпутіна - то демократію сюди не тули
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18.02.2025 22:51 Ответить
Короче, Ху#ло останется Ху#лом, а дегенераты, которые "видят мир в его глазах" дегенератами.
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18.02.2025 22:18 Ответить
Тільки одне уточнення, ***** пишеться з маленької. А так все вірно.
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18.02.2025 22:26 Ответить
Ху#ло- имя собственнгое и пишется с большой буквы, а его параша- с малой.
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18.02.2025 22:29 Ответить
А для мене воно ***** без всяких там оцих ##
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18.02.2025 23:43 Ответить
Тю, а Вавчик же казав "дагаварімся пасрєдінє"... Шо кажете, наїбунькав? бо не чує баба...
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18.02.2025 22:19 Ответить
Чергові спекуляції, маніпулювання, домисли. І стало знову повірило в те що захотіло повірити. Згадайте інфовкиди про "агента Мальвіну". Ось саме так зараз вкидують тезу "Трамп здав Україну".
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18.02.2025 22:19 Ответить
дійсно, повернення каців в g7, зняття санкцій, поновлення роботи рос.посольств, закріплення захорл. територій, відсутність репарацій, грабунок ресурсів України самим трампом, заборона на введення військ і вступ в нато. Ніхрена трамп не здав Україну.
Ви тупий чи прикидаєтется?
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19.02.2025 00:14 Ответить
Та не може бути (сарказм)
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18.02.2025 22:20 Ответить
МОЖЕ!!! (теж сарказм)
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18.02.2025 22:25 Ответить
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19.02.2025 00:10 Ответить
Хтось сумнівається що пуйло невміняєме?
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18.02.2025 22:22 Ответить
хло одержим бесноватостью продавший душу Дияволу ради эфемерной власти и гордыни ...хотеть не вредно...НО...эллексир молодости отсутствует, а кончина с каждым часом ближе и ближе..нет я понимаю,чтоегобудут вытягивать да и Трамп не молод как пиоэр..так что просто надо ждать .....как там китайцы говорят-- когда труп врага проплывает мимо по реке?
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18.02.2025 22:44 Ответить
Путін усе ще вірить, що може перечекати Україну і Європу, щоб зрештою захопити всю українську територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3536594
- вочевидь - він має рацію , бо вже сидить 25 років на троні , а ніхто від нього виборів , чомусь , не вимагає ...
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18.02.2025 22:23 Ответить
Про це пише NBC News із посиланням на чотирьох представників західної розвідки й двох співрозмовників у Конгресі США, котрим, у свою чергу, розповів про свої плани сам путін!
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18.02.2025 22:23 Ответить
Скоріше б у ***** ця хатєлка відсохла та впала в унітаз. Смоли йому гарячої, а не Україну.
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18.02.2025 22:24 Ответить
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОСНИСЬ И ПОЙ!!!ЗЕЛЁНЫЙ!!!ОН НЕ ОТСТУПИТ НИКОГДА!!!ТОЛЬКО КОГДА ЗДОХНИТ!!!!ПУТИН!!!ПНХ!!!
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18.02.2025 22:25 Ответить
А тебе малыш кибальшиш подумать нужно трезво НУХАЛЬЩИК
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18.02.2025 22:26 Ответить
Ну так хто йому дає таку впевненість? Менше б танців з бубном ще з 22, а так США тиснуть, Європа в ромашку грає ( скоро буде рулетка), а наш що не день ти висер. Старе облізле весь світ тримає, та що це за пздц такий🤬
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18.02.2025 22:30 Ответить
складається таке враження, що з того роя не буде ніх... це щось на зразок переговорного процесу у Стамбулі весною 22-го року... Трамп теж хоче пройти через це приниження? і нахіба?
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18.02.2025 22:37 Ответить
Він не хотів би, але досвіду в міжнародній політиці, щоб не попастись в цю пастку, йому нажаль бракує.
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18.02.2025 22:42 Ответить
Вот бы петрова туда, гения и эксперда политологии)) показал бы лохам как нужно))))
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18.02.2025 23:23 Ответить
виборцям напиз*в, тепер треба імітація бурної діяльності. Ну і закінчить він 1000й раз повторюючи що при ньому ця війна б ніколи не почалася.
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19.02.2025 00:17 Ответить
та йому покуй на Україну. він вже не той, що був у 16-му. тепер у нього в команді лояльні до нього сраколизи, які слова проти не скажуть, а будуть робити те, що скаже їм Рудий. Марко Рубіо із яструба перетворився зараз на обскубаного півника, який по дьоснам із конякою лавровим. і вся ця риторика Рудого, а особиво сьогоднішня свідчить вже про те, що він буде зливати українські території ху йлу, щоб подати це світовій спільноті який він миротворець. а відмазка для України про юридичне невизнання тих територій за кацами, то просто до дупи.. а ху йлу тим більше до дупи, бо він чхав на те Міжнародне право. і постійна його риторика про те, що та війна мала не починатися і що потрібно було укласти угоду, навіть дуже хєрову угоду тільки аби ця війна не почалася. і винен у Трампа не хутін, а Зеленський, який не уклав угоду і допустив війну у свій дім. і ця риторика дуже часто повторюється, а отже, майже на 97% вже можна говорити, що Україна втратить окуповані території і за рамками угоди, яку підпишуть, не буде мати права повертати свої окуповані землі військовим шляхом. тільки дипломатичним. Прибалти повертали свої окуповані країни 45 років аж поки совок не розпався.
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19.02.2025 00:59 Ответить
***** доведеться вдовольнитися пісною *******.
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18.02.2025 22:38 Ответить
Хотеть не вредно) ух сейчас у желтой прессы время золотое лить кучу воды ни о чем ахах
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18.02.2025 22:39 Ответить
Тут даже розвідка не потрібна бо ***** сам це відкрито заявляє.
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18.02.2025 22:42 Ответить
Покуй на ваші "розвіддані", притомним людям і так все зрозуміло ...
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18.02.2025 22:50 Ответить
У США голова ЦРУ зараз тітка, що розовсюджувала кацаську дезу, тому на розвіддані їй таки пофігу.
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18.02.2025 22:59 Ответить
Голова ЦРУ Джон Реткліф. Здається це дядько а не тітка
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19.02.2025 01:29 Ответить
NBC News так швидко врубаються,
шо аж не віриться як таке взагалі можливо?
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18.02.2025 22:50 Ответить
Так чому тоді проти укладення цієї мирної угоди як поперед батька в пекло виступають не зі сторони *****, а з вашої?
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18.02.2025 22:51 Ответить
Бо ми не бачимо реалістичної мирної угоди - бо довбограї з команди Трампа проти вступу України до НАТО і хочуть відібрати у України гроші на армію - тобто відбирають у України єдині 2 реальні захисти від *********** агресії.
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18.02.2025 23:01 Ответить
Україна також не зацікавлена у всяких там переговорах, а тільки у визволенні своєї території і знищення кількох мільйонів кацапів!
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18.02.2025 23:00 Ответить
На ілюстративному фото до новини ця кремлівська потороча - на тлі зображення нашого київського князя Святослава. На московських болотах тоді жаби квакали, а воно про "пєчєнєгів" деренчить. )))

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18.02.2025 23:07 Ответить
дивний вибір фото тоді
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19.02.2025 00:19 Ответить
Не звернули увагу. Я спочатку подумав, що там зображено якогось українського козацького старшину. Здивувався, до чого тут *****.
Як виявилося, то картина з київським князем Святославом, розміщена в "рузком музєє" путлєрбурха.
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19.02.2025 00:39 Ответить
Ще на самому початку війни - 24.02.22 Я СКАЗАВ, що Україна в цій війні вийде переможницею, завдяки мужності, завдяки дипломатії, завдяки згуртованності світу, й попри те, що будуть складні часи й не прості рішення, а Росія рухне й розвалиться і федерація вже не збереться в тому вигляді, як вона є. Найперше Україна буде в ЄС, а потім і в НАТО, а ще буде створений чисто Європейський оборонний союз, а ще - частина территорій де проживають здавна етнічні українці відійде до України. Багато чого відбудеться, в майбутньому Україна стане годувальницею світу, бо за змін клімату по світу почнеться голод. БОГ на боці ВСУ, бо коли звір лізе в хату, то його потрібно бити, тож ніхто з тих, хто втратив нині життя не постраждає й одежі рівні та кращі(біла плоть) будуть повернуті, війни вони більше не побачать.
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19.02.2025 09:57 Ответить
Ну, мріяти ніхто не забороняє, а як буде насправді - поживемо побачимо.
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19.02.2025 10:45 Ответить
 
 