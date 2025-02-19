Трамп ответил почему представителей Украины не пригласили на встречу в Саудовской Аравии: У них было три года, чтобы договориться
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало заключить соглашение с Россией еще три года назад и снова сказал, что полномасштабное вторжение не состоялось, если бы он был президентом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
"Я слышал, нас не приглашали. Ну, вы там три года. Вы должны были завершить это три года назад. Вы должны были никогда этого не начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог заключить сделку для Украины, по которой они бы отдали очень мало земли. И никто бы не погиб", - заявил Трамп.
Также он сказал, что в этом конфликте "гибнет цивилизация".
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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Ти здається обіцяв пекло на голови хамасу якщо вони не звільнять заручників? Не звертайте уваги на заяви Трампа.
Это все, что о ней надо знать - там провели такую селекцию, что остались там только холуи
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Так и россия имела 3 года. Не договорилась.
Но ты ее пригласил, общаешься и ведешь переговоры.
Когда на тебя совершили вооруженное нападение с целью ограбления и убийства, ты стал бы на колени и просил не делать это и предлагал бы за это свой дом, семью и все накопления.
Или, как мужчина, защищал бы свой дом и семью?
И теперь по твоему этот мужчина еще и виноват, что оказал достойное сопротивление.
Странно, что ты на стороне нападающего и убийцы...
Б"ля, сколько он раз уже с"****** украинцам? Сколько из-за его пиз"дежа уже украинцев в могилу слегло?