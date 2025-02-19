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Новости Мирный план Трампа
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Трамп ответил почему представителей Украины не пригласили на встречу в Саудовской Аравии: У них было три года, чтобы договориться

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало заключить соглашение с Россией еще три года назад и снова сказал, что полномасштабное вторжение не состоялось, если бы он был президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

"Я слышал, нас не приглашали. Ну, вы там три года. Вы должны были завершить это три года назад. Вы должны были никогда этого не начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог заключить сделку для Украины, по которой они бы отдали очень мало земли. И никто бы не погиб", - заявил Трамп.

Также он сказал, что в этом конфликте "гибнет цивилизация".

Также читайте: Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что якобы рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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Автор: 

война (1414) Трамп Дональд (5842) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+42
Цивілізація загине від таких дегенератів як ти, патлате опудало.
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19.02.2025 01:35 Ответить
+40
А як жертва може домовитись з агресором? Чего желаєте, дарагиє расєянє? Так, чи що?
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19.02.2025 01:35 Ответить
+29
андон Амеріканський , зброю верни, шо русні віддали 25 рокі потому !!!
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19.02.2025 01:34 Ответить
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19.02.2025 08:32 Ответить
"Я міг би укласти угоду для України, яка б віддала їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув."

Ти здається обіцяв пекло на голови хамасу якщо вони не звільнять заручників? Не звертайте уваги на заяви Трампа.
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19.02.2025 08:50 Ответить
ти хоч покаєшся, га? магашист з мого кондуїту!
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19.02.2025 11:08 Ответить
Здається цього разу через півроку імпічмент Трампу вимагатиме вже Республіканська партія...
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19.02.2025 09:02 Ответить
Республиканская партия хочет, чтобы ДР Трампа стал федеральным праздником
Это все, что о ней надо знать - там провели такую селекцию, что остались там только холуи
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19.02.2025 10:13 Ответить
Трамп у першу свою каденцію зупинив війну? Нагадайте йому, що у нас війна з 2014 року.
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19.02.2025 09:05 Ответить
Бач, Трампушка, то не тільки в тобі причина. Тоді не обрали тебе, тут обрали не того - тому і війна. Зачить Боженька призначив Україні ще деяких придурків пережити. Але як би там не було глузд переможе всіх дебілоїдів. Так було завжди. Не довго чекати. Слава Україні! Героям Слава!
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19.02.2025 09:06 Ответить
Вони мали три роки, щоб домовитись
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Так и россия имела 3 года. Не договорилась.
Но ты ее пригласил, общаешься и ведешь переговоры.
Когда на тебя совершили вооруженное нападение с целью ограбления и убийства, ты стал бы на колени и просил не делать это и предлагал бы за это свой дом, семью и все накопления.
Или, как мужчина, защищал бы свой дом и семью?
И теперь по твоему этот мужчина еще и виноват, что оказал достойное сопротивление.
Странно, что ты на стороне нападающего и убийцы...
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19.02.2025 09:35 Ответить
В мене відчуття ,що до кінця каденції Трампон не дотягне
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19.02.2025 09:36 Ответить
Жарт про те, що світом керують діди, які реалізують свої найпотаємніші фетиші перед смертю, більше не жарт: Трамп - 78 років путін - 72 роки Сі Цзіньпін - 71 рік Моді - 74 роки. Делегація рф на переговорах: юрій ушаков - 77 років, сєргєй лавров - 74 роки.
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19.02.2025 09:39 Ответить
Mrs. Kellog 80....
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19.02.2025 10:06 Ответить
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19.02.2025 09:53 Ответить
А чому 3 а не 11 років ? Та війна що була за часи керування Трампа в США не рахується ?
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19.02.2025 09:56 Ответить
Трамп ріже сук на якому сидить і закриє проект 300 річний США. Самоізоляція амераканців від Європи ********** її в обійми Китаю, як всіх інших, що похоринить вплив США разом з доларом як світовою валютою і відповідно стане кінцем економіки США. Відштовхнути від себе союзників - це самий которкий шлях до кінця держави.
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19.02.2025 10:11 Ответить
Для Америки й Канади, - добре спостерігайте за Єлуйстоунським вулканом, дуже добре, бо з його виверженням Північна Америка розколеться на дві частини, а з початком цого почне працювати й так зване "вогняне кільце", північ Росії затопить, Японія зникне. Все це невдовзі станеться, але це не кінець. Те, про що говорила Ванга розділіть на три частини, бо що "для ЛЮДЕЙ" - ТЕ ДЛЯ лЮДЕЙ, а що для нелюдів - те для нелюдів(двоногого звіра та двоногої скотини): - кожному своє. Те, що вказав Настрадамус також вірне(лист королю ГЕН-Р-Х-У четвертому тому, що остання четверть земного кола, що наразі. Тож, якщо А - БОРІ(МАЦКВАКСЬКОГО) ГЕНИ з,їли Кука, то мабуть таки з,їли, якщо дивитись на Кука, хоча, по поведінці останнього, я б сказав, що все якраз навпаки, бо далеко "не Боря".
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19.02.2025 10:27 Ответить
А 27го травня земля налетить на небесну вiсь!
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19.02.2025 18:34 Ответить
А Зеля сказал, что он сам отказался ехать. Балабол вонючий.
Б"ля, сколько он раз уже с"****** украинцам? Сколько из-за его пиз"дежа уже украинцев в могилу слегло?
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19.02.2025 10:29 Ответить
Покладіть перед цим долбойожиком міжнародні і двосторонні угоди, які грубо порушила немита. Про все було домовлено задовго до трьох років. Толку? Щодо трьох років - а немита не мала трьох років, щоб домовитись?
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19.02.2025 10:38 Ответить
хай йде ві..се
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19.02.2025 11:00 Ответить
Я всю трампаксову передвиборчу писала, що це чмо буде розводити засоси з терористом, що воно буде вбивати демократію і встановлювати свою диктатуру. Мені опонували, що там дієва система противаг. Ну подивимось...
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19.02.2025 11:04 Ответить
Здається, Трампу замість Нобелівської нададуть премію головного п...юка.
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19.02.2025 14:26 Ответить
Україні треба вибачитись перед Трампом, що за три роки вона так і не здалась росії.
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19.02.2025 14:28 Ответить
Відкрий шифром часу українську Біблію 2004 РОКУ, УПЦ, там вказано, що буде з РФ, в тому числі й про катострофу, також там вказано на те, як українська церква маніпулює цим законом, за що отримає "винагороду", ще там мова йде про те, який хліб, та його еквіваленти отримала від БОГА Україна та завдяки кому. На те, щоб відкрити в мене пішло півтора місяці, бо я знаю як це робиться. В російськомовній Біблії, також йдеться про кінець Росії, Путіна, Леніна, Сталіна та їх приспішників, або бувших "типу апостолів", декотрі призвіща можливо тобі відомі, окрім Путіна: - В.Лістьєв, А.Мень, А.Ніков,..... В звичайному вигляді текст Біблії це підложка, - минуле, щоб бачити сьогодні - треба виконати ті ЗАКОНИ для книги(ЇЇ - ЇЙ) про які в книзі йде мова. Щоб знати майбутнє необхідно вивчити всі Біблії світу, якщо для Америки, то це Біблію інків, та ту, що має Америка, бо вона відрізняеться від Канадської та Британської, навіть ложкою-мовою, не дивлячись на те, що всі вони мають статус англійська. - Дерзай юначе!
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20.02.2025 04:55 Ответить
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