Трамп рассчитывает встретиться с Путиным до конца февраля
Президент США Дональд Трамп планирует до конца февраля провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.
CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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Я ничего не перепутал?
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Відчуваю,що скоро нормальним країнам дуже несолодко буде.
Бо ще ж у трампа буде зустріч
з«хорошим хлопцем» ином.
Патова ситуація, зе звісно може биканути і не поїхати. Але це збільшить проблеми. ****** політика і ****** старі пердуни яким на пенсії не стелиться.