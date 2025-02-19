Трамп рассчитывает встретиться с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп планирует до конца февраля провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.

CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.