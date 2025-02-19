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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Трамп рассчитывает встретиться с Путиным до конца февраля

трамп и путин

Президент США Дональд Трамп планирует до конца февраля провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.

CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.

Читайте также: Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, - Ушаков

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Автор: 

путин владимир (31651) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+11
Так хочется рудому невігласу зустрітись з кривавим убивцею терористом , ганьба цьому недоумку який хоче легалізувати маняка убивцю.
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19.02.2025 07:02 Ответить
+9
Ничого дивного у тому шо визнаний судом США шахрай бажає зустричи з визнаним межнародним судом злочинцем. Подібне тягнется до собі подібного.
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19.02.2025 07:10 Ответить
+4
Так він не кращий за путіна.Зібрав людей на штурм Капітолія,а сам сховався у приміщенні.Не хватило духу,мужности очоліти людей.Кінув іх,спостерегаючи з вікна.Ось такий герой трамп.Від такой людини гідко.
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19.02.2025 07:44 Ответить
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350 млн идиотов (что выбрали трампа) планируют встретиться с 90 млн варваров (что напали на соседнюю страну), считая себя в мире чем-то важным на фоне 1.5 млрд китайцев (мировая фабрика) и 1.5 млрд индийцев (тоже мировая фабрика), вообще не считая их за людей.
Я ничего не перепутал?
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19.02.2025 07:00 Ответить
Імперії не вимірюються населенням, вони вимірюються впливом і союзниками.
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19.02.2025 07:05 Ответить
Трамп з ботоксним мають у кобзона зустрітись , левова більшість планети За.
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19.02.2025 09:47 Ответить
вони ще вас переживуть
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19.02.2025 09:49 Ответить
з собою всіх не порівнюйте
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19.02.2025 11:26 Ответить
150 мільйонів американців проголосували на виборах 2024 року.
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19.02.2025 07:05 Ответить
Так хочется рудому невігласу зустрітись з кривавим убивцею терористом , ганьба цьому недоумку який хоче легалізувати маняка убивцю.
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19.02.2025 07:02 Ответить
Хай зустрічаються, може це і на краще! Всім все стане ясно...
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19.02.2025 07:23 Ответить
Так він не кращий за путіна.Зібрав людей на штурм Капітолія,а сам сховався у приміщенні.Не хватило духу,мужности очоліти людей.Кінув іх,спостерегаючи з вікна.Ось такий герой трамп.Від такой людини гідко.
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19.02.2025 07:44 Ответить
Трамп не любить Зеленського з-за тієї самої причини, що й путін: бо Зеленський моложе і вже став президентом. Трамп любить путіна, бо той такий самий старий пердун, тай ще і з такими самими імперськими замашками.
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19.02.2025 08:35 Ответить
Друзья навсегда.
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19.02.2025 07:09 Ответить
Ничого дивного у тому шо визнаний судом США шахрай бажає зустричи з визнаним межнародним судом злочинцем. Подібне тягнется до собі подібного.
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19.02.2025 07:10 Ответить
«Путін - військовий злочинець, який повинен сидіти у в'язниці до кінця своїх днів, якщо не бути страченим» - а це навідміну від Трампа, чітко базує голова сенатського комітету зі збройних сил республіканський сенатор Роджер Вікер
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19.02.2025 07:13 Ответить
Тrump - хоче подитвитися в очи путіну, і щось важлива там побачити.
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19.02.2025 07:17 Ответить
Мені цікаво хто з них кого?
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19.02.2025 07:22 Ответить
Та обом вже час до кобздона на концерт.
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19.02.2025 09:21 Ответить
А якщо обісрешся? Ризики, ризики... Гренладія з Канадою виявляться невинним анекдотом у порівнянні.
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19.02.2025 07:30 Ответить
Трамп сдохнет, а гадливое отношение к сраным ковбоям США останется. Я понимаю, риал политик, но Трамп просто тупо гонит. Та и без Трамп есть Обама и Байден, но фашистский угар Трампушки и его нациков перебор.
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19.02.2025 07:33 Ответить
З Ином зустрічався,і що?)
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19.02.2025 07:37 Ответить
Встречайте!! Мировая премьера!! Вживую!! Реальные актеры!!!
Продолжение сериала "Бивис и Баттхед" стартует в феврале!! Не пропустите!!!
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19.02.2025 07:37 Ответить
Чекаю як ***** його кине. А ***** не кинути не може, природа бере своє.
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19.02.2025 07:39 Ответить
Перемога Трампа на виборах в США стала найбільшою політичною перемогою РФ за всю її історію.
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19.02.2025 07:42 Ответить
Є тільки одне бажання - щоб Бог обміняв місцями росію і Канаду!
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19.02.2025 07:44 Ответить
Руде лайно.
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19.02.2025 07:45 Ответить
Два лайна старих!
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19.02.2025 08:01 Ответить
Я так розумію що силу він буде примінять проти України-з росією це вже союзники
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19.02.2025 08:10 Ответить
Приведе своїх воїнів на допомогу воїнам Кіма у Курську народну республіку. Він так любить Кіма.
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19.02.2025 08:35 Ответить
Из одной конюшни кони?
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19.02.2025 08:13 Ответить
Але ж ще не вечір.
Відчуваю,що скоро нормальним країнам дуже несолодко буде.
Бо ще ж у трампа буде зустріч
з«хорошим хлопцем» ином.
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19.02.2025 08:23 Ответить
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19.02.2025 08:24 Ответить
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19.02.2025 08:29 Ответить
Все дуже просто. ***** допомагав Тампону виграти вибори. Вся кремлівська ботоферма і армія політтехнологів працювала на Тампона. До того ж Тампон разом з *****м організували напад на Ізраїль ціль якого була заблокувати допомогу Україні і дискридитувати Байдена.
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19.02.2025 08:53 Ответить
Та ні, вибори він виграв сам. Як кажуть в США, це не Трамп виграв, це демократи все проспали.
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19.02.2025 09:01 Ответить
Весь інтернет простір був забитий рекламою Тампона називаючи його новим королем світу а сина трампа називали принцем. При тому ті самі ресурси одночасно рекламували ***** і Ина. Це була масштабна кампанія по захопленню світу. Крім того Тампону сильно допоміг Маск який рекламує криптовалюту обіцявши всім криптотрейдерам золоті гори після вибрання трампа. Але як завжди Трамп з Маском кинули своїх виборців на гроші обваливши криптовалюту на дно. Так що цим аферистам не можна нів'якому разі вірити. Вони даже своїх прихильників кидають не кажучи вже про інших.
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19.02.2025 09:20 Ответить
Не перебільшуйте. І не утримуйте.
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19.02.2025 09:34 Ответить
"Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії."

Патова ситуація, зе звісно може биканути і не поїхати. Але це збільшить проблеми. ****** політика і ****** старі пердуни яким на пенсії не стелиться.
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19.02.2025 09:02 Ответить
трамп+путiн=молотов+рiбентроп...
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19.02.2025 09:04 Ответить
Ймовірно,все ж таки є спеціалісти,щоб однією кулею обох? І на Нобелівську премію одразу....
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19.02.2025 09:12 Ответить
...не забудь поцілуватися з головним терористом 21 віку!!! Вибрали ще одного дебіла-діда!!!!
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19.02.2025 09:49 Ответить
Встреча на Эльбе , расчет - на берегу.
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19.02.2025 09:49 Ответить
два гопника, два кримінальні злочинця, воно й не дивно, встрєтілісь два одіночєства
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19.02.2025 10:34 Ответить
нехай ці два х...ла вийдуть на трибуну оон і офіційно заявлять новий світовий правопорядок - той, хто має ядрьону бімбу, має право нападати на сусідів, віджимати територію і їм за це ще й доплатять, китайози аплодують стоячи
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19.02.2025 10:40 Ответить
 
 