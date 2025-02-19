РФ потеряла более 530 тысяч военных за год, - Politico

По данным НАТО, в течение прошлого года Россия потеряла более 530 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего за три года боевых действий потери российской армии оцениваются в 837 тысяч человек.

Кроме этого, в январе 2025 года РФ выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".

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Несмотря на это, украинская армия смогла нанести ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению поставок на них примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Также сообщается, что присутствие в Курской области 11 тысяч военных из Северной Кореи. Хотя лишь "относительно небольшая часть" из них участвует в боевых действиях, они демонстрируют слабую адаптацию к атакам украинских дронов.

"Мы по-прежнему видим, что северокорейцы полагаются на волны человеческих атак", - отметил чиновник.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.

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