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РФ потеряла более 530 тысяч военных за год, - Politico

Журналисты ВВС назвали имена более 83 тысяч погибших военных РФ

По данным НАТО, в течение прошлого года Россия потеряла более 530 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего за три года боевых действий потери российской армии оцениваются в 837 тысяч человек.

Кроме этого, в январе 2025 года РФ выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".

Читайте: Лавров: Появление в Украине миротворцев из стран НАТО "неприемлемо" для России

Несмотря на это, украинская армия смогла нанести ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению поставок на них примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Также сообщается, что присутствие в Курской области 11 тысяч военных из Северной Кореи. Хотя лишь "относительно небольшая часть" из них участвует в боевых действиях, они демонстрируют слабую адаптацию к атакам украинских дронов.

"Мы по-прежнему видим, что северокорейцы полагаются на волны человеческих атак", - отметил чиновник.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог в Брюсселе обсудил с представителями НАТО обеспечение длительного мира в Украине

Автор: 

НАТО (10176) россия (96420) потери (4464) Курск (1160)


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Топ комментарии
+9
Якшо вже віслючки та коні на фронті, а на штурм ідуть каліки на милицях, то перемога вже точно близько
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19.02.2025 12:13 Ответить
+5
РФ втратила понад 530 тисяч військових за рік, - Politico

Ура, ***.
Перемога вже в кишені.
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19.02.2025 12:11 Ответить
+5
Не дарма кацапи про перемовини замичали, і пропаганда вже перевзулася, мир, дрючьба, америка-голі баби!!!
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19.02.2025 12:27 Ответить
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РФ втратила понад 530 тисяч військових за рік, - Politico

Ура, ***.
Перемога вже в кишені.
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19.02.2025 12:11 Ответить
Якшо вже віслючки та коні на фронті, а на штурм ідуть каліки на милицях, то перемога вже точно близько
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19.02.2025 12:13 Ответить
Вже й Нато публікує цифри майже ідентичні нашому Генштабу. Тільки в рижого пі... інша бугалтерія.
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19.02.2025 12:16 Ответить
В нього генератор випадкових цифр...
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19.02.2025 12:24 Ответить
Самий головний індикатор - "паніка Трампа"
Чим більше він панікує та плутає цифри - тим у касапів справи гірше і гірше...
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19.02.2025 13:39 Ответить
А що не так? Що саме у цій цифрі вам не подобається? Скільки особисто ви ліквідували?
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19.02.2025 12:17 Ответить
Не дарма кацапи про перемовини замичали, і пропаганда вже перевзулася, мир, дрючьба, америка-голі баби!!!
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19.02.2025 12:27 Ответить
Ага і гардон з нори виліз.
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19.02.2025 12:39 Ответить
Жвачьку забьіл!
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19.02.2025 12:41 Ответить
ви як дитина. Факти:

- трамп подзвонив путіну, сказав "давай припинемо вогонь". путін сказав - ні
- США зустрілись з парашею в саудитів, 5 годин балакали. Результат: планують нові зустрічі (може).
- лавров, небензя: вимагають в України авансом 30% територій для початку переговорів

де тут перемовини?
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19.02.2025 12:51 Ответить
Україна не була за столом перемовин.
лавров і небєзя повинні вимагати щось від Трампа - типу Трамп вводить армію США в Україну відбиває для ліліпутіна 30% та передає лаврову - якось так
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19.02.2025 13:41 Ответить
То ви як дитина, ще вчора вони брали ротом Лісабон, і носились з ракетами гумовими на Вашингтон. А тут вже ліпші друзі, почекайте тиждень, все зміниться десять раз.
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19.02.2025 13:54 Ответить
Дайошь мільон! Пэррвьій!
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19.02.2025 12:40 Ответить
Да и х*й с ними, хотя может и ни у всех...
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19.02.2025 12:41 Ответить
навіть якщо це не брехня, то для раши це взагалі нічого.
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19.02.2025 12:43 Ответить
Для раші це нічого, головне щоб віслюків було побільше
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19.02.2025 13:00 Ответить
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19.02.2025 13:22 Ответить
Це виходить, що кацапи випускають мінімум 10.000 ударних дронів далекої дії на місяць. У нас в "планах" 30.000 на рік.
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19.02.2025 13:22 Ответить
Це все результати "оманських домовленностей?
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19.02.2025 13:40 Ответить
 
 