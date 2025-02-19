РФ потеряла более 530 тысяч военных за год, - Politico
По данным НАТО, в течение прошлого года Россия потеряла более 530 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего за три года боевых действий потери российской армии оцениваются в 837 тысяч человек.
Кроме этого, в январе 2025 года РФ выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".
Несмотря на это, украинская армия смогла нанести ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению поставок на них примерно на 2,5% по сравнению с прошлым годом.
Также сообщается, что присутствие в Курской области 11 тысяч военных из Северной Кореи. Хотя лишь "относительно небольшая часть" из них участвует в боевых действиях, они демонстрируют слабую адаптацию к атакам украинских дронов.
"Мы по-прежнему видим, что северокорейцы полагаются на волны человеческих атак", - отметил чиновник.
Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 862 390 российских захватчиков.
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Ура, ***.
Перемога вже в кишені.
Чим більше він панікує та плутає цифри - тим у касапів справи гірше і гірше...
- трамп подзвонив путіну, сказав "давай припинемо вогонь". путін сказав - ні
- США зустрілись з парашею в саудитів, 5 годин балакали. Результат: планують нові зустрічі (може).
- лавров, небензя: вимагають в України авансом 30% територій для початку переговорів
де тут перемовини?
лавров і небєзя повинні вимагати щось від Трампа - типу Трамп вводить армію США в Україну відбиває для ліліпутіна 30% та передає лаврову - якось так