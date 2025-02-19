В ближайшее время попрошу все платформы провести опрос по доверию ко мне, Трампу и другим лидерам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о планах провести соцопрос относительно рейтинга доверия к нему, Дональду Трампу и другим международным лидерам.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы пообщаемся, придет команда. Конечно, я попрошу все возможности в соцопросе, у платформ. Ближайшую неделю-две, для меня это важно, мы сделаем это публичной информацией. Показать доверие к президенту Украины, к президенту США Трампу, к Туску, к британцу (Киру Стармеру. - Ред.), к Эрдогану, к ближайшим нашим партнерам. Мне кажется, это очень важно посмотреть. Я обязательно обнародую эти цифры для того, чтобы круг вокруг Трампа дезинформационный... мы должны влиять на него (на круг. - Ред.). Потому что я не знаю, где они встречаются, в Мар-а-Лаго или Вашингтоне....", - сказал он.
Заявление Трампа о рейтинге Зеленского
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
Пожалуйста, подождите...
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Воша не може тролити слона.
Вважаєте, цього не достатньо?
Чи скажете "обійдемось", якщо завтра ця допомога припиниться або зменшиться?
Бо ти постійно посилаєшся на те, про що ***** не знаєш.
Наполегливо?
Я знаю і без опитування, що Вові по барабану, що я йому не довіряю.
Цікаво, а засумують Трамп чи "британець"(запамятовал Вова, биваєт. Та й хто він такий, щоб прізвище його пам*ятати), якщо я висловлю їм недовіру...
всі інші оцінювання не співвимірні
одна справа лідер у війні, інша тріпло в мирній країні
Трамп не лідер нації
Але це ніяк не змінить того факту, що ти лайно 95 проби!
... і бажано наперед
Значить такий час прийшов.
Неможна виграти у карти в рижого жуліка, якщо граєш чесно.
Для ЗЄ зараз правильний напрямок - ***** з влади.
Він не рівня Трампу. І навіть поряд не лежить.
"Вибори" без вибору ... Лукашенко так само
Це і є така демократія ?
А виявляється, я дурак, опитування, ось основа всього...
Сибіга і МЗС уже давно повинен був ноту запустити.....
Дитина з бородою, яку образили.
Витрачати гроші на х.йню-це твоє Вова!
Дебіла ти кусок !!!
Я:" ти смієш вручати мені повістку без опитування?"
"Вважати ослів конями ".
коли це визнали безглуздістю, він зауважив:
"Але ж ви простим голосуванням робите з неосвічених людей полководців"
Про що це я ?
мабуть про те ,що скільки не роби опитуваннь - віслюки залишаться віслюками ,навіть якщо вони отримують більшість голосів.
- не політик,
- не дипломат,
- не економіст,
- не юрист,
- не бізнесмен.
ЗЄ - це проєкт. І цей проєкт зараз закривають.
Ніякі "платформи" та замовні рейтинги вже не допоможуть.
Коли ж у нього запитали чи він підтримує вимогу русні провести вибори в Україні перед тим як підписати будь який мирний договір, він почав валити сотні аргументів що так треба провести вибори бо там 4% довіри і все в такому дусі. Аж під кінець він сказав що русня цього не просила.
Це явно їх вимога, руснява. Вони знають що то піде нам на шкоду. Як русня може вимагати щось що піде нам на користь.
Так само трамп. в Нато каже не берем, армія США охороняти мир не збирається. Території не повернете і так далі. Тобто одна купа лайна. Але от вимагаючи в нас вибори провести то це одразу ж він нам добра бажає. Ага 100% Все що він хїоче то за рахунок інших досягнути свої цілі, зупинити війну війти в історію і так далі. А яка ціна тому миру буде його не цікавить. Бо не він платить її.
нікому
Это был бы самый интересный соц. опрос. Я бы с ним даже газету на память купил бы.
йому треба зараз треба вигнати своїх 6 дефективних менеджері заявити шо він не пійде на другий термін президентства садити корупціонерів забирати гроші та робити зброю
А в нього тільки рейтинг в голові зараз такий же час як і в 2022 році і він ще раз демонструє свою нездатність дуже прикро це веде нас до катастрофи
А после опросов Трамп вообще слетит с катушек
И вот тогда Зеле прищемят яйца
Давай, Зеля ускорься с опросами
Так хочется ,чтобы тебе яйца прищемили
И посильнее ....
Rozenko Pavlo@RozenkoPavlo
НУ НЕ ТРЕБА Себе заганяти в ці російські сценарії. І сперечатися з Трампом про рейтинги. - У тебе 4%! - Нє, у мене 57! - А я кажу 4%! - Та нє, 57%. Он же КМІС написав! Дитячий садок якійсь! Не про рейтинги треба із Трампом говорити. А про роль і місце США у війні з Росією