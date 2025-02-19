В ближайшее время попрошу все платформы провести опрос по доверию ко мне, Трампу и другим лидерам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о планах провести соцопрос относительно рейтинга доверия к нему, Дональду Трампу и другим международным лидерам.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы пообщаемся, придет команда. Конечно, я попрошу все возможности в соцопросе, у платформ. Ближайшую неделю-две, для меня это важно, мы сделаем это публичной информацией. Показать доверие к президенту Украины, к президенту США Трампу, к Туску, к британцу (Киру Стармеру. - Ред.), к Эрдогану, к ближайшим нашим партнерам. Мне кажется, это очень важно посмотреть. Я обязательно обнародую эти цифры для того, чтобы круг вокруг Трампа дезинформационный... мы должны влиять на него (на круг. - Ред.). Потому что я не знаю, где они встречаются, в Мар-а-Лаго или Вашингтоне....", - сказал он.

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Заявление Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

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