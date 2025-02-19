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В ближайшее время попрошу все платформы провести опрос по доверию ко мне, Трампу и другим лидерам, - Зеленский

Зеленский прокомментировал слова Трампа о рейтинге

Президент Владимир Зеленский заявил о планах провести соцопрос относительно рейтинга доверия к нему, Дональду Трампу и другим международным лидерам.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы пообщаемся, придет команда. Конечно, я попрошу все возможности в соцопросе, у платформ. Ближайшую неделю-две, для меня это важно, мы сделаем это публичной информацией. Показать доверие к президенту Украины, к президенту США Трампу, к Туску, к британцу (Киру Стармеру. - Ред.), к Эрдогану, к ближайшим нашим партнерам. Мне кажется, это очень важно посмотреть. Я обязательно обнародую эти цифры для того, чтобы круг вокруг Трампа дезинформационный... мы должны влиять на него (на круг. - Ред.). Потому что я не знаю, где они встречаются, в Мар-а-Лаго или Вашингтоне....", - сказал он.

Читайте: Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я уже буду не нужен, - Зеленский

Заявление Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь США не стоила $500 млрд. Это несерьезный разговор, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) рейтинг (1643) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+31
Оце срака у Гундоса згоріла вщент...
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19.02.2025 13:08 Ответить
+25
А , якщо , з'ясується що українці не довіряють Трампу - що тоді ?
Доведеться Байдену повертатись ?!
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19.02.2025 13:08 Ответить
+23
Довіри до Трампав? )))))
Клоун дебільний, українці не обирали Трампа, навіть якщо він нам не подобається.
А довіру до тебе покажуть вибори тож перестань вихляти гузном, обісране ти чмо - і призначай дату.
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19.02.2025 13:09 Ответить
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Ти сказав, що це тролінг.

Воша не може тролити слона.
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19.02.2025 13:20 Ответить
він "пхає носа" на правах президента країни-союзника, яка надала Україні допомогу коштами платників податків на суму до 100 мільярдів доларів.
Вважаєте, цього не достатньо?
Чи скажете "обійдемось", якщо завтра ця допомога припиниться або зменшиться?
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19.02.2025 13:22 Ответить
я ж кажу, хай читає будапешт спочатку!
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19.02.2025 13:23 Ответить
Моде ти цого почитаєш спочатку.

Бо ти постійно посилаєшся на те, про що ***** не знаєш.
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19.02.2025 13:25 Ответить
А чому США та Європа повинні оплачувати на бенкет?
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19.02.2025 13:41 Ответить
Ти придурку почитай на цензорі відгуки про себе і порівняй скільки позитивних і скільки негативних.
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19.02.2025 13:16 Ответить
От трамп і прочитав і зробив висновки за всю Україну.
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19.02.2025 17:27 Ответить
"Попрошу всі платформи" це як?
Наполегливо?
Я знаю і без опитування, що Вові по барабану, що я йому не довіряю.
Цікаво, а засумують Трамп чи "британець"(запамятовал Вова, биваєт. Та й хто він такий, щоб прізвище його пам*ятати), якщо я висловлю їм недовіру...
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19.02.2025 13:17 Ответить
4 процента
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19.02.2025 13:19 Ответить
спочатку потрібно всіх тих лідерів провести через десять років АТО і три роки війни а потім подивитись на рейтинг
всі інші оцінювання не співвимірні
одна справа лідер у війні, інша тріпло в мирній країні
Трамп не лідер нації
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19.02.2025 13:20 Ответить
Так-так, намалює собі "потужну" підтримку і занизить процент Трампу у відповідь, знаєм ми соц.опитування при диктатурі.
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19.02.2025 13:20 Ответить
Походу трампон сьогодні оголосить ленд ліз для путіна.
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19.02.2025 13:20 Ответить
Ще трохи й у американського рудого бариги не те що рейтинг стане 4%, а з'являться проблеми з законом США. Цей хворий дід може піти на дно раніше від кремлівського біса..
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19.02.2025 13:21 Ответить
Уже з'явилися. Суд Америки скасував указ трампа про заборону USAID.
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19.02.2025 13:24 Ответить
А якщо , раптом , вийде якийсь відомий психіатр і скаже , що в Трампа не все гаразд з головою ?
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19.02.2025 13:27 Ответить
брат здохшого рашиста подолляк організує тобі мільярд відсотків підтримки.
Але це ніяк не змінить того факту, що ти лайно 95 проби!
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19.02.2025 13:21 Ответить
Правильний напрямок - на маніпуляції трампона - робити свої маніпуляції.
... і бажано наперед
Значить такий час прийшов.
Неможна виграти у карти в рижого жуліка, якщо граєш чесно.
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19.02.2025 13:23 Ответить
Не правильний напрямок.
Для ЗЄ зараз правильний напрямок - ***** з влади.

Він не рівня Трампу. І навіть поряд не лежить.
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19.02.2025 13:28 Ответить
Взагалі то - це сша вважають ***** "демократичним лідером" - спілкуються з ним і виборів , від нього , чомусь не вимагають ...
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19.02.2025 13:26 Ответить
Так він провів вибори
"Вибори" без вибору ... Лукашенко так само
Це і є така демократія ?
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19.02.2025 13:39 Ответить
Саудіти не визнають себе демократію.
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19.02.2025 17:34 Ответить
я чогось думав що довіру висловлюють на виборах...
А виявляється, я дурак, опитування, ось основа всього...
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19.02.2025 13:24 Ответить
І намалює потрібні відсотки, Вава я же ти не хочеш втрачати владу.
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19.02.2025 13:26 Ответить
А внас точно війна, у головнокомандувача є час і гроші міряться піс... рейтингом. Часом думаю, а може Зеленський не такий поганий? Ну просто потрапив в погану компанію, а насправді думає про Україну. Потім почитаю новини - та ну, лізуть ж дурні думки.
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19.02.2025 13:28 Ответить
а яке право має Трамп вирішувати питання миру в Україні із рашкою без України?
Сибіга і МЗС уже давно повинен був ноту запустити.....
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19.02.2025 13:32 Ответить
США бабки дають Україні і зброю! А той хто платить, як правило і замовляє музику!!!! На мою думку подібним опитуванням довіри до Трампа Зеленський лише зіпсує і без того важкі відносини із США. Оскільки Трамп буде дивитись на нього як на особистого ворога, і за це можуть постраждати усі українці. Чи Ви вважаєте нам треба Трампа, президента наймогутнішої у світі держави "рачки поставити" і в гімно окунути, хай він тричі не правий??? п.с. У цьому світі взагалі не має справедливості є лише суворі реалії!
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19.02.2025 14:00 Ответить
Роль особистості в історії велика, але не може доля країни залежати від хотєлок однієї людини! Рачки його ніхто не ставить - ставлять його на місце!
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19.02.2025 14:21 Ответить
Кміс намалював і інші намалюють
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19.02.2025 13:29 Ответить
Я попрошу всі платформи...
Дитина з бородою, яку образили.
Витрачати гроші на х.йню-це твоє Вова!
Дебіла ти кусок !!!
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19.02.2025 13:30 Ответить
звісно, "коло навколо Трампа - дезінформаційне..", зате коло навколо сцаря та його бенефіса-телелайнофона - об'єктивна інформація і виключно про успіхи та рейтинги Найвеличнівшивого, без ніякої опозиційної думки, а хто не згоден із Зєлєй - той агент *****, іпсошник та "порохобот"... - усим їм - санкції та справи в портновських судах..
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19.02.2025 13:31 Ответить
Я не довіряю зеленому ********
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19.02.2025 13:31 Ответить
І це керує країною під час війни
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19.02.2025 13:32 Ответить
мама мія ...шо воно верзе ???!?!! який трамп та інші ????!!!! вовачка 🤡 , їди ...просто іди ... шо ви там ***..і робите в ОПі ,на шо розраховуїте ?! на ху* ла ?! ті 5 советників ,збирайте валізи , бо вовачка вас теж здасть !!!
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19.02.2025 13:32 Ответить
ТЦК :" вам повістка"
Я:" ти смієш вручати мені повістку без опитування?"
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19.02.2025 13:33 Ответить
Одного разу грецький філософ Антисфен порадив афінянам ухвалити Постанову :
"Вважати ослів конями ".

коли це визнали безглуздістю, він зауважив:

"Але ж ви простим голосуванням робите з неосвічених людей полководців"

Про що це я ?
мабуть про те ,що скільки не роби опитуваннь - віслюки залишаться віслюками ,навіть якщо вони отримують більшість голосів.
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19.02.2025 13:37 Ответить
ЗЄ
- не політик,
- не дипломат,
- не економіст,
- не юрист,
- не бізнесмен.
ЗЄ - це проєкт. І цей проєкт зараз закривають.
Ніякі "платформи" та замовні рейтинги вже не допоможуть.
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19.02.2025 13:37 Ответить
Шкода, що цей "проект" взагалі відкривали. Занадто дорого він нам усім коштував!
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19.02.2025 13:48 Ответить
Ну навіть якщо не 4% , то не більше 15%. А скільки мільярдів ти виділиш ,щоб тобі намалювали не меньше 50%? На ракети грошей немає, а на таку нікому не потрібну хню швидко знайшли? І ще дуже "ввічливо" чмоня сказав про якогось там "британця". Сподіваюсь якийсь "британець " не образиться, бо знає що має справу з дебілом.
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19.02.2025 13:38 Ответить
Всі ці фінансові скандали даремно не пройшли. Світ знає про них і робить відповідні висновки. Ми можемо обурюватися і махати кулаками але факт є фактом . Корупція від самого верху до низу. І влада або нічого не робить або робить дуже кволі рухи. Президент абсолютно винен. 57% підтримки також корупційна складова , бо ми всі знаємо що такий процент є нісенітницею .
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19.02.2025 13:39 Ответить
Такі ж копупційні скандали народ не пробачив папірєдніку По, який отримав навіть більше аж 6% підтримки на виборах. Цей до того ж убив сотні тисяч українців і 4% невдоволений. Нехай подякує Трампу що накинув кловану декілька % зверху
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19.02.2025 20:39 Ответить
Справа в тому,що рудому скунсо по цимбалах твої опитування.Є рішення зняти ЗЄльониша з пробігу і точка.
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19.02.2025 13:40 Ответить
" Все пройде "
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19.02.2025 13:43 Ответить
Бубочкина пиха, понад усе!
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19.02.2025 13:43 Ответить
Вава, тобі довіряють усі, усі,усі і навіть більше. Пора вже на відпочинок …
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19.02.2025 13:43 Ответить
Как только Трамп сказал, что у Клоуна 4% поддержки среди Украинцев, так он тут же дал указания всем своим продаждым соц опросам типа КМИСА, СОЦИСА и тд показать, какая у него большая поддержка, но даже не понял что спалил этим то, что все эти опросы - тупо заказуха от крыс из ОП и веры им 0!
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19.02.2025 13:44 Ответить
Коли Трампа запитали чи погодиться він вивести війська США з Європи на вимогу путіна він одразу відповів, "Нас не просили".
Коли ж у нього запитали чи він підтримує вимогу русні провести вибори в Україні перед тим як підписати будь який мирний договір, він почав валити сотні аргументів що так треба провести вибори бо там 4% довіри і все в такому дусі. Аж під кінець він сказав що русня цього не просила.

Це явно їх вимога, руснява. Вони знають що то піде нам на шкоду. Як русня може вимагати щось що піде нам на користь.

Так само трамп. в Нато каже не берем, армія США охороняти мир не збирається. Території не повернете і так далі. Тобто одна купа лайна. Але от вимагаючи в нас вибори провести то це одразу ж він нам добра бажає. Ага 100% Все що він хїоче то за рахунок інших досягнути свої цілі, зупинити війну війти в історію і так далі. А яка ціна тому миру буде його не цікавить. Бо не він платить її.
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19.02.2025 13:46 Ответить
Какое там юридическое !? 5 классов церковно-приходской школы! Стыдно что у нас такой тупой Президент. Клоун иди уже в отставку. 6 лет хаоса
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19.02.2025 13:46 Ответить
Шо кому, а Бубі - рейтинги!
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19.02.2025 13:48 Ответить
Та в нього ще й залежність від рейтингів.)
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19.02.2025 13:51 Ответить
Все правильно! Ти диви, не злякався) Ну, молодець, справді. Тільки платформи мають бути незалежні, всесвітні, а не кишенькові на повідку з АП.
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19.02.2025 13:52 Ответить
До чого цей цирк? Кому потрібен процент довіри до Трампа та інших лідерів, і на яке рішення Зебородька воно вплине? Цей ********** буде вирішувати долю України процентами довіри? Державник херов...
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19.02.2025 13:52 Ответить
Ну, а що зробиш, кошти виділені, оприходувани, тепер на щось списати треба, а то вже Трамп цікавість проявляє, куди його кошти пійшли
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19.02.2025 14:48 Ответить
не вірю мультімільянерам,
нікому
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19.02.2025 13:53 Ответить
Гарне рішення.
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19.02.2025 13:56 Ответить
Це крок ,який підтримає країна.
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19.02.2025 14:02 Ответить
Володимир Зеленський є прикладом того, яким має бути президент країни, він чудово виконує свої обов'язки. Покажіть мені іншого президента, який поставив би весь світ на коліна заради безпеки своєї країни. Слава Україні!
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19.02.2025 14:09 Ответить
Дитячий садочок....
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19.02.2025 14:21 Ответить
На жаль у нас ще багато дебілів що готові за оце голосувати...
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19.02.2025 14:22 Ответить
Крім тебе нікого не видно
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19.02.2025 20:43 Ответить
Лол? ти на своїх зелених помийках будеш заміряти рейтинг Трампа? ) іпанутися.
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19.02.2025 14:27 Ответить
Зєля - "рейтинго-залежний" наркоман.
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19.02.2025 14:28 Ответить
Я думаю достаточно рейтингов Зеленского, трампона, руководств: Германии, Великобритании, Франции и рф.
Это был бы самый интересный соц. опрос. Я бы с ним даже газету на память купил бы.
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19.02.2025 14:40 Ответить
Яке твоє діло до інших лідерів, в них є свої виборці. Ти можеш тільки до себе щось перевіряти
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19.02.2025 14:44 Ответить
Гарна ідея...Може Трамп і побачить СВОЇ 4 відсотки довіри...а може взагалі 0!
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19.02.2025 14:51 Ответить
І оце є презедентом України......
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19.02.2025 15:03 Ответить
Іпать накрило його
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19.02.2025 15:45 Ответить
Вчепився як клоп в крісло і згоден вбити країну ради свого его
йому треба зараз треба вигнати своїх 6 дефективних менеджері заявити шо він не пійде на другий термін президентства садити корупціонерів забирати гроші та робити зброю
А в нього тільки рейтинг в голові зараз такий же час як і в 2022 році і він ще раз демонструє свою нездатність дуже прикро це веде нас до катастрофи
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19.02.2025 15:46 Ответить
так-так. ваш допис має рацію. дивно що ви написали Українською. бо Пуйло це казап і все що ви написали це ж про нього
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19.02.2025 15:53 Ответить
дивний Ваш допис якщо проти корупції за порядок в країни за захист то не так і якщо проти ЗЕ і його невігласького правління то це по Путіну ви що там в зе ботофермі мухоморїв переіли та ваші думки якісь такі зепутані що сам чорт не розбере
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19.02.2025 16:04 Ответить
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19.02.2025 16:05 Ответить
Яке его? Завдання патрушева виконувати хто буде лєнка чи що?
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19.02.2025 20:46 Ответить
я ЗА Зеленського!
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19.02.2025 15:51 Ответить
То платформи подоляка??? Де сидит деся підарків і працюють за сотні тисяч нікив??? То ми це бачимо і тут на цензорів!!! І потім багато пожилих людей не користуються інетом, від слова зовсім!!! То кого ти чмо будеш запитувати???
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19.02.2025 15:54 Ответить
У Трампа на Зелю пока просто аллергия
А после опросов Трамп вообще слетит с катушек
И вот тогда Зеле прищемят яйца
Давай, Зеля ускорься с опросами
Так хочется ,чтобы тебе яйца прищемили
И посильнее ....
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19.02.2025 16:14 Ответить
https://x.com/RozenkoPavlo

Rozenko Pavlo@RozenkoPavlo



НУ НЕ ТРЕБА Себе заганяти в ці російські сценарії. І сперечатися з Трампом про рейтинги. - У тебе 4%! - Нє, у мене 57! - А я кажу 4%! - Та нє, 57%. Он же КМІС написав! Дитячий садок якійсь! Не про рейтинги треба із Трампом говорити. А про роль і місце США у війні з Росією
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19.02.2025 16:18 Ответить
Он совсем ********? Опросы денег стоят, за чей счёт банкет???
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19.02.2025 18:55 Ответить
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