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Глава МИД Чехии Липавский призвал не забывать, что именно Россия развязала войну в Украине

в воздушном пространстве фиксируются шахэды

Не следует забывать, что именно РФ вторглась в Украину и продолжает свои атаки на украинские города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Чешской республики Ян Липавский.

"Россия ночью отправила в Украину 267 беспилотников - больше всего с начала войны. Пока некоторые пытаются переписать историю, давайте не забывать, что именно Россия развязала эту агрессию и вторглась на украинскую территорию. Давление на того, кто подвергся нападению, чтобы он сдался, является недальновидным и безответственным", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна участвовать в переговорах о войне в Украине, - Павел

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ применили против Украины рекордное количество ударных дронов - 267, 138 из которых сбиты противовоздушной обороной, 119 (дронов-имитаторов) - локально потеряны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Чехия (1746) Липавский Ян (103) Шахед (1243) война в Украине (5001)


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Уже поляки требують повернути допомогу-мотивуючи це тим що якщо Трамп так робить то чому ми не можемо забрати цю безкоштовну в минулому допомогу? Ми маєм відмовитись від такої угоди з трампом бо нас тоді інші держави роздінуть і ми ще й должні останимось
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23.02.2025 13:34 Ответить
Не чув, аби поляки щось "требували".
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23.02.2025 13:52 Ответить
То ЕС требует шоб поляки вернули 91 млн. баксов выделенных франью на закупку генераторов для Украины и которые "затерялись" в поляндии.
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23.02.2025 14:04 Ответить
91 млн. ЕВРО.
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23.02.2025 14:13 Ответить
Потрібно подякувати народу США і байдену за безкоштовну допомогу а трампу відмовити в його наїзді на нас
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23.02.2025 13:36 Ответить
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23.02.2025 14:02 Ответить
Польше придется вернуть ЕС 91 млн евро, разворованных на генераторах для Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/02/22/7205626/
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23.02.2025 14:17 Ответить
 
 