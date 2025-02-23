Глава МИД Чехии Липавский призвал не забывать, что именно Россия развязала войну в Украине

Не следует забывать, что именно РФ вторглась в Украину и продолжает свои атаки на украинские города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсети Х министр иностранных дел Чешской республики Ян Липавский.

"Россия ночью отправила в Украину 267 беспилотников - больше всего с начала войны. Пока некоторые пытаются переписать историю, давайте не забывать, что именно Россия развязала эту агрессию и вторглась на украинскую территорию. Давление на того, кто подвергся нападению, чтобы он сдался, является недальновидным и безответственным", - написал дипломат.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 23 февраля 2025 года, войска РФ применили против Украины рекордное количество ударных дронов - 267, 138 из которых сбиты противовоздушной обороной, 119 (дронов-имитаторов) - локально потеряны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за ночной дроновую атаку есть последствия в трех районах. Также сообщалось, что обломки вражеского БпЛА упали в Дарницком районе Киева, произошел пожар, повреждены дом и автомобили.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 138 из 267 "Шахедов", еще 119 дронов - локально потеряны.