Белый дом сомневается во встрече Зеленского с Трампом из-за соглашения о минералах, - Reuters
В Белом доме поставили под сомнение целесообразность приглашения Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом, ссылаясь на заявления украинского президента о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник заявил, что в случае отсутствия четкой позиции Украины по соглашению нет оснований для проведения такой встречи.
"Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении", - подчеркнул представитель администрации США.
Как отмечается, в Белом доме ожидали, что во время визита Зеленский подтвердит окончательную договоренность между странами, однако его недавние комментарии из Киева свидетельствуют, что переговоры еще продолжаются.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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взагалі вся ця муть з рєдкозьомами нагадєї "Дюну" із її спайсами («прянощів» - речовини, необхідної для навігації космічних польотів) та несамовитою борнею лицарів, мерзотників та велетенських хробаків
повний треш !
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Це не той!
Повністью згоден з позицією зелені щодо не поступлень на хотілок "рыжого клоуна".
Так же тот факт что администрация Трампа отказывается предоставлять гарантии Безопасности для Украины, говорит о том что Украина им нахер не нужна, им нужны деньги которые они почему то считают долгом.
Что из этого следует делать? Слать их нахер и напомнить Трампу что Украина будет согласовывать эти вопросы с другой администрацией, другого президента США, а не с этой преступной группировкой.
"Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон цього тижня, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3537946
у божевільні дах не тіко протік, а ще й з'їхав остаточно
цікаво, а @уйло до цього руку доклав?
Ну конечно! Нахрена Зели туда ехать ?
Он еще не все редкоземельные ресурсы «ПОДАРИЛ» омерике, про МИНЕРАЛЫ забыл оказывается !!!
Нефть и газ уже вошли в список «редкоземельных» …
Сейчас составят еще один договор и быстренько к рыжему мудаку на поклон , пока король разрешает ему приехать , надо ехать! А как же …