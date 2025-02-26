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Белый дом сомневается во встрече Зеленского с Трампом из-за соглашения о минералах, - Reuters

трамп,and,фото:,afp,зеленый,attila,jeff,kisbenedek,kowalsky

В Белом доме поставили под сомнение целесообразность приглашения Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом, ссылаясь на заявления украинского президента о том, что соглашение по минералам еще не финализировано.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил, что в случае отсутствия четкой позиции Украины по соглашению нет оснований для проведения такой встречи.

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"Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении", - подчеркнул представитель администрации США.

Как отмечается, в Белом доме ожидали, что во время визита Зеленский подтвердит окончательную договоренность между странами, однако его недавние комментарии из Киева свидетельствуют, что переговоры еще продолжаются.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+9
Щось вся ця возня навколо угоди про копалини нагадує циганський розводняк лоха на одеському Привозі. Кожен бреше про своє, протирічить іншим і так по колу. Якщо Трамп не забезпечує Україні допомогу зброєю, то він ПНХ. А якщо може щось надати, то хай виставить реальний рахунок і все. Цьому дебілу треба пообіцяти гори і долини, річки і моря на такому папірці, як і Будапештський Меморандум. Взагалі треба подумати про поняття "Міжнародний рекет" та готувати позов проти трампістської банди рекетирів.
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26.02.2025 18:05
+6
Если нам США выделяли оружие в качестве помощи, то с какого хера мы должны от этого отказываться? Очевидно же что Трамп хочет вернуть эти деньги изменив статус с помощи на статус Кредит причем с огромными процентами.

Так же тот факт что администрация Трампа отказывается предоставлять гарантии Безопасности для Украины, говорит о том что Украина им нахер не нужна, им нужны деньги которые они почему то считают долгом.

Что из этого следует делать? Слать их нахер и напомнить Трампу что Украина будет согласовывать эти вопросы с другой администрацией, другого президента США, а не с этой преступной группировкой.
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26.02.2025 18:04
+4
Цим копалини, а Зеленському просто піар у Вашингтоні для своє публіки. А нормальним українцям, що ? Обстріли та московська орда.
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26.02.2025 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Это все описывается одним емким словом - "какафония". Или накидывание дерьма на вентилятор
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26.02.2025 17:57 Ответить
на НЄТ і мінералов НЄТ

взагалі вся ця муть з рєдкозьомами нагадєї "Дюну" із її спайсами («прянощів» - речовини, необхідної для навігації космічних польотів) та несамовитою борнею лицарів, мерзотників та велетенських хробаків

повний треш !

.
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26.02.2025 18:22 Ответить
Спайс (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Spice, інші назви «ладан», синтетична марихуана)
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26.02.2025 18:26 Ответить
Поспішність потрібна тільки у двох випадках!
Це не той!
Повністью згоден з позицією зелені щодо не поступлень на хотілок "рыжого клоуна".
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26.02.2025 17:59 Ответить
Цим копалини, а Зеленському просто піар у Вашингтоні для своє публіки. А нормальним українцям, що ? Обстріли та московська орда.
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26.02.2025 17:59 Ответить
А дехто не вірив що у 2019 році до влади йде "похоронная команда 95"...
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26.02.2025 18:02 Ответить
Паталогічна нездатність смарагдового формулювати думки, породжує бурхливий рух драглистої суміши.
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26.02.2025 18:02 Ответить
Нафіга цей фашистський Білий дім потрібен Україні, яка користь від ціх путінських здирників та збоченців?
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26.02.2025 18:03 Ответить
Если нам США выделяли оружие в качестве помощи, то с какого хера мы должны от этого отказываться? Очевидно же что Трамп хочет вернуть эти деньги изменив статус с помощи на статус Кредит причем с огромными процентами.

Так же тот факт что администрация Трампа отказывается предоставлять гарантии Безопасности для Украины, говорит о том что Украина им нахер не нужна, им нужны деньги которые они почему то считают долгом.

Что из этого следует делать? Слать их нахер и напомнить Трампу что Украина будет согласовывать эти вопросы с другой администрацией, другого президента США, а не с этой преступной группировкой.
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26.02.2025 18:04 Ответить
Щось вся ця возня навколо угоди про копалини нагадує циганський розводняк лоха на одеському Привозі. Кожен бреше про своє, протирічить іншим і так по колу. Якщо Трамп не забезпечує Україні допомогу зброєю, то він ПНХ. А якщо може щось надати, то хай виставить реальний рахунок і все. Цьому дебілу треба пообіцяти гори і долини, річки і моря на такому папірці, як і Будапештський Меморандум. Взагалі треба подумати про поняття "Міжнародний рекет" та готувати позов проти трампістської банди рекетирів.
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26.02.2025 18:05 Ответить
Тобто, Білий дім стверджує, що Трамп ідіот і не відповідає за свої слова?
"Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон цього тижня, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3537946
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26.02.2025 18:08 Ответить
оце так show must go on
у божевільні дах не тіко протік, а ще й з'їхав остаточно
цікаво, а @уйло до цього руку доклав?
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26.02.2025 18:11 Ответить
угода про "мінєрали", угода про "дрєвєсіну"... наче грають у якісь тупі комп'ютерні ігри.
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26.02.2025 18:29 Ответить
спайси !!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2025 18:51 Ответить
я хєрйогознає чим вони закидуються - "спайсами" чи "солями"...
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26.02.2025 18:54 Ответить
Високопосадовець заявив, що у разі відсутності чіткої позиції України щодо угоди немає підстав для проведення такої зустрічі…

Ну конечно! Нахрена Зели туда ехать ?
Он еще не все редкоземельные ресурсы «ПОДАРИЛ» омерике, про МИНЕРАЛЫ забыл оказывается !!!
Нефть и газ уже вошли в список «редкоземельных» …
Сейчас составят еще один договор и быстренько к рыжему мудаку на поклон , пока король разрешает ему приехать , надо ехать! А как же …
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26.02.2025 18:32 Ответить
Щось мені ця угода не подобається. Тампон брехлива і підла гнида така ж як *****. Що Тампон змовився з *****м це також без всяких сумнівів. І тепер вони вдвох не змігши перемогти Україну військовим шляхом хочуть нас захопити економічним шляхом такими незрозумілими угодами в яких потрібно шукати купу підводних каменів. Не виключено що Тампакс вирішив нас загнати в економічну кабалу щоб потім поставити ультиматум або Україна дає гроші на скажені суми які Тампакс виковиряє з носа або віддає нові території.
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26.02.2025 18:38 Ответить
Т. Путин дал команду т. Трампу "от винта" ?
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26.02.2025 18:54 Ответить
В команде трампа каждый идиот мнит себя президентом, такого в истории Америки никогда не было!
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26.02.2025 19:27 Ответить
 
 