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Украины нет на повестке дня встречи РФ и США в Стамбуле, - Госдеп

В Госдепе сказали, что США и РФ на встрече в Стамбуле не будут говорить об Украине

Представители США и России на встрече в четверг, 27 февраля, в Стамбуле (Турция) не будут рассматривать вопрос Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чтобы внести ясность, на повестке дня нет никаких политических или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что 27 февраля представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.

В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Напомним, ранее СМИ писали, что представители России и США 25 февраля проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о завершении войны в Украине оставит обе стороны "немного недовольными", - Белый дом

Автор: 

россия (95352) Стамбул (210) США (26381)


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Топ комментарии
+5
Зараз Янелох запише потужне відео де кидатиметься какахами в усіх на захист гідності своєї мошонки. Зедебіли таке **********.
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26.02.2025 20:02
+4
Да триста лет вы кому упали, только запомните, гниды, вы всё равно будете рвать другу другу глотку и в конце концов удавитесь.
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26.02.2025 20:01
+2
Ніхто не буде поважати того хто сам себе не поважає.
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26.02.2025 20:00
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Правила форума Совет форумчан
Вже принижують по всім напрямкам 😿
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26.02.2025 19:57 Ответить
Ніхто не буде поважати того хто сам себе не поважає.
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26.02.2025 20:00 Ответить
Зараз Янелох запише потужне відео де кидатиметься какахами в усіх на захист гідності своєї мошонки. Зедебіли таке **********.
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26.02.2025 20:02 Ответить
США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

дядя вова, дарагой, а мира НЕ будет
будуть "південно-східні території"

.
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26.02.2025 20:25 Ответить
Такии собі міждусобоичик
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26.02.2025 19:59 Ответить
Да триста лет вы кому упали, только запомните, гниды, вы всё равно будете рвать другу другу глотку и в конце концов удавитесь.
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26.02.2025 20:01 Ответить
Понял, вычеркиваю
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26.02.2025 20:04 Ответить
речниця бреше. На цю посаду був великий конкурс з тих, хто може десять хвилин не моргати.
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26.02.2025 20:06 Ответить
Знову брешуть ... навіщо ?
Взагалі , для США , якось не солідно - схоже трампісти , в результаті - Make America balabol ... again
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26.02.2025 20:10 Ответить
Американські миротворці Трампа, які насправді є посіпаками кремлівського терориста путіна, виконали вже всі його вимоги по НАТО, розділеній та позбавленій гарантій безпеки Україні. Тепер спецпредставнику Трампа віткоффу дано доручення затягти Україну назад в Істамбул та під дулом не тільки автомата терориста путіна, але й під прицілом американських снайперських гвинтівок підписати капітуляцію, до якої, як сказав Віткофф в неділю, сторони наблизились дуже близько.

Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом.
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26.02.2025 20:18 Ответить
Так посольства не работали и-за Украины. Встреча делегаций сама по себе и есть политический вопрос. Как и вопрос "посольств". Брехут, не заморачиваясь. Так же они и Зеленского нахлобучат с его мифическими "гарантиями".
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26.02.2025 20:18 Ответить
Що зепідори ,віддали копалини ,******** ****** квартальні.
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26.02.2025 20:18 Ответить
Донні ностальгує по "холодній війні", коли ті посольства були (мінімум) закордонними офісам ЦРУ та КДБ? "Может павтаріть"? Ню-ню. Те, що було потім він вже не вчив і не аналізував - розуму замало, а зараз плюс до цього вже й стан здоров'я не дозволить. І поруч нікого з притомних, які б щось розумне порадили - всіх здихався.

Ситуація з циклу: "Маестро, як справи?"-"Все в порядку. Падаю" (с) х/ф
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26.02.2025 20:25 Ответить
Повний ігнор Трампа
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26.02.2025 20:28 Ответить
Трамп нарывается на свинцовый импичмент...
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26.02.2025 21:00 Ответить
 
 