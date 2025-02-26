Украины нет на повестке дня встречи РФ и США в Стамбуле, - Госдеп
Представители США и России на встрече в четверг, 27 февраля, в Стамбуле (Турция) не будут рассматривать вопрос Украины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ.
"Чтобы внести ясность, на повестке дня нет никаких политических или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что 27 февраля представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.
В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.
Напомним, ранее СМИ писали, что представители России и США 25 февраля проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
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дядя вова, дарагой, а мира НЕ будет
будуть "південно-східні території"
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Взагалі , для США , якось не солідно - схоже трампісти , в результаті - Make America balabol ... again
Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом.
Ситуація з циклу: "Маестро, як справи?"-"Все в порядку. Падаю" (с) х/ф