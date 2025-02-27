Большая часть хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировала вызов на проверку, - Арьев
Только двум из 73 прокуроров подтвердили, что группа инвалидности была им предоставлена справедливо.
Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"1 ноября министр здравоохранения пообещал, что в течение трех месяцев всех прокуроров проверят. Итак, время прошло, есть новые данные... Большинство хмельницких прокуроров - 41(!!!) из 73 - послали медиков туда, куда недавно ходил нардеп-слуга Яременко. Просто проигнорировали вызов на проверку. Потому что они могут! Для этих прокуроров нет правил и законов - им плевать на все", - говорится в сообщении.
По словам парламентария, только двум из 73 прокуроров подтвердили, что группа инвалидности была им предоставлена справедливо.
"Еще троим изменили группу. 9 дел на рассмотрении правоохранителей и 13 ждет заключения проверки", - добавил Арьев.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.
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відразу стали генеральними прокурорами
о як треба
допомагать!
не смішіть
Ця гнила країна здатна тільки і далі деградувати а не розвиватися...
Я казав один політик ми винні гроші США, землю рашистам, борги Європі, а українцям залишається слава... заїбісь...
Коли вже **** можна буде емігрувати звідси на#уй...
Сотни тысяч с птср скоро вернуться. И будут отрываться на вот таких "прокуроров", "судьях", "тцкшников" и прочих
Урааааа...