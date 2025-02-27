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Большая часть хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировала вызов на проверку, - Арьев

Большинство хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировали проверку

Только двум из 73 прокуроров подтвердили, что группа инвалидности была им предоставлена справедливо.

Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября министр здравоохранения пообещал, что в течение трех месяцев всех прокуроров проверят. Итак, время прошло, есть новые данные... Большинство хмельницких прокуроров - 41(!!!) из 73 - послали медиков туда, куда недавно ходил нардеп-слуга Яременко. Просто проигнорировали вызов на проверку. Потому что они могут! Для этих прокуроров нет правил и законов - им плевать на все", - говорится в сообщении.

По словам парламентария, только двум из 73 прокуроров подтвердили, что группа инвалидности была им предоставлена справедливо.

"Еще троим изменили группу. 9 дел на рассмотрении правоохранителей и 13 ждет заключения проверки", - добавил Арьев.

Большинство хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировали проверку
Большинство хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировали проверку
Большинство хмельницких прокуроров с инвалидностью проигнорировали проверку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверены уже 1359 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам, 281 из них отменено, - Минздрав

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-прокурора Хмельнитчины Олейника обвиняют в получении 710 тыс. грн зарплаты, однако в ОГПУ заявили, что это выплаты при увольнении (обновлено)

Автор: 

Арьев Владимир (659) прокурор (1128) инвалидность (170)


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Топ комментарии
+17
рябошапка, венедіктова, костін на прокурора не вчилися
відразу стали генеральними прокурорами
о як треба
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27.02.2025 10:28
+11
Піду вчитись на прокурора!
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27.02.2025 10:18
+11
цілком очікувано від зелених гнид..що прокурорів, що ляшка
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27.02.2025 10:19
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Піду вчитись на прокурора!
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27.02.2025 10:18 Ответить
рябошапка, венедіктова, костін на прокурора не вчилися
відразу стали генеральними прокурорами
о як треба
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27.02.2025 10:28 Ответить
Луценка забули.
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27.02.2025 11:56 Ответить
Так йди, в юрці (та, що в харкові, цілий факультет прокуратури є). Загалом прокурором можно з магістром з дипломом Право (081) бути без питань. Зараз навіть досвід роботи не потрібен. Йдеш на конкурс, проходиш, і стажистом батрачиш за 75% окладу і через півроку призначаєшся і працюєш. От тільки дурнів батрачити як віл за 36к (оклад) не так багато. Тому ти тільки й можеш, що кукурікати в коментарях, абсолютно не володіючи інформацією. Бидло, що ще сказати
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27.02.2025 15:17 Ответить
Ти ідіот?
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27.02.2025 18:28 Ответить
Пане Сергію, ці посади, як царські, королівські наслідують від батьків, дідів-бабів. Вчиться хоч все життя 😓😓😓
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28.02.2025 19:00 Ответить
цілком очікувано від зелених гнид..що прокурорів, що ляшка
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27.02.2025 10:19 Ответить
Нє, ну а ****?....
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27.02.2025 10:19 Ответить
Оооо. заздрісники. Просто люди працюють. Є така профессія - людям допомагать!
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27.02.2025 11:35 Ответить
А що так можна було! (с) 😁
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27.02.2025 14:33 Ответить
Нічого, це до першої зупинки патрулем на вулиці для перевірки документів. А там вони отримають... З усіма липовими інвалідами треба діяти жорстко під час війни. Правда, мої любі войовничі пенсіонери?)
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27.02.2025 10:19 Ответить
патруль чіпає прокурора?
не смішіть
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27.02.2025 10:29 Ответить
А хіба прокурор - не такий самий громадянин, як сантехнік? Значить, і на прокурора можуть вискакувати з буса чи десь з кущів для перевірки документів. А не хоче показувати - на підвал його.
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27.02.2025 10:32 Ответить
фантастика
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27.02.2025 10:32 Ответить
То в бурятів фантастика. А у рівноправній справедливій Україні - реальність.
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27.02.2025 10:37 Ответить
по Хмельницьку чітко видно ту реальність
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27.02.2025 10:38 Ответить
шоб не катувати й надалі, надайте посилання на ресурс, де прокурора пакують до бусу/підвалу
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27.02.2025 10:40 Ответить
не кожен розуміє вашу іронію
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27.02.2025 11:35 Ответить
Пенсіонери вже своє відвоювали, тепер черга Володьків! 😁
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27.02.2025 14:35 Ответить
Меньше дивись марафона...
Ця гнила країна здатна тільки і далі деградувати а не розвиватися...
Я казав один політик ми винні гроші США, землю рашистам, борги Європі, а українцям залишається слава... заїбісь...
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28.02.2025 16:04 Ответить
Не смішіть! Патруль 100500 разів вибачитися, якщо прокурорські ізволять зупинитись
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28.02.2025 19:01 Ответить
А зарплату, виплати та бронювання отримувати вони чомусь не ігнорують.
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27.02.2025 10:20 Ответить
Высшая каста,столп влады ларечника,попробуй тронь.
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27.02.2025 10:20 Ответить
І що далі? Об зелених аматорів витирають прутні всі кому не ліньки
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27.02.2025 10:23 Ответить
А отже, слід офіційно перейменувати цю посаду і називати їх прокурВорами.
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27.02.2025 10:26 Ответить
Ну так бусифікуйте їх. Чи ето другоє?
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27.02.2025 10:28 Ответить
Всім зрозуміло,в кого реальна влада в країні?Прокурори і судді понад законом.
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27.02.2025 10:29 Ответить
Господи, де я живу............
Коли вже **** можна буде емігрувати звідси на#уй...
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28.02.2025 16:06 Ответить
Их же 3,14здить будут.
Сотни тысяч с птср скоро вернуться. И будут отрываться на вот таких "прокуроров", "судьях", "тцкшников" и прочих
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27.02.2025 10:30 Ответить
Не будьте дитиною. Коли у нас чіпали прокулолів? А проблему озвучили дуже сильну. То звичайним громадянам потрібно буде засоби захисту підшукувати.
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27.02.2025 10:37 Ответить
Флобер можно купить абсолютно законно. на короткой дистанции в пару метров может быть смертельным
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27.02.2025 10:40 Ответить
Хіба що череп руків'ям розкроїти.
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27.02.2025 10:43 Ответить
Це AR-15, вона моя, таких багато, але це моя…
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27.02.2025 10:41 Ответить
сашко білий чіпав...
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27.02.2025 10:54 Ответить
А що потім з ним сталося
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27.02.2025 14:26 Ответить
сумніваюсь, відкриють кордони то багато виїде, багатьом ця країна мрій не потрібна, хоча там закордоном їх також ніхто не чекатиме, але ж наші люди скрізь прилаштуються
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27.02.2025 10:38 Ответить
"Прогнорували медиків" - неправильна постановка питання - все має бути влаштовано так, щоб прокурори самі бігали за медиками, за податквцями, ТЦКашниками та іншими!
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27.02.2025 10:40 Ответить
Тебе же ясно сказали вони інваліди бігати не можуть, навіть откати до кабинета носять
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27.02.2025 10:41 Ответить
У нас інваліди в зведеній роті в районі ППД списання мають чекати.
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27.02.2025 10:45 Ответить
Напевно у вас не такі інваліди, наші стають добровільно інвалідами заради виплат і захисту від попадання на фронт
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27.02.2025 11:08 Ответить
""Ваші", "наші", як сказав воєнком з "ДМБ": "І ті, і ніші можуть бути солдатами. Різниця лише в тому, що перші вже…"
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27.02.2025 11:15 Ответить
ти службу мабуть проходив у кіношці?
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27.02.2025 12:39 Ответить
Що значить "проходив"? Вже демобілізацію оголосили, а мені не повідомили?
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27.02.2025 13:11 Ответить
Так їм і не потрібно, вони контролюють виконання Закону іншими, а закон писан не для них
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27.02.2025 10:40 Ответить
Хтось доведе будь-яку резонансну справу до логічного кінця? Починаючи зі вбивства Гонгадзе.
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27.02.2025 10:42 Ответить
И это еще судей не вызывали...
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27.02.2025 10:43 Ответить
Прокурори в Україні це найбільш підла і тотально корумпована каста. Саме вони є джерелом і гарантами корупції. Маючи слідкувати за дотриманням законності і строгого виконання законів суддями, слідчими та тюремщиками ці тварюки зрадили Закон і кожного громадянина України. Без отримання хабаря прокурором жоден суддя не може затвердити жодне "шкурне" і "проплачене" рішення. Всі ухвали судів проходять через кишеню прокурорів. Вся ***** яка твориться в тюрмах і колоніях кришується прокурорами які отримують за це з криміналу. Хочете позбавитись корупції? Всіх прокурорів України без будь яких винятків потрібно знищити як вид найбільш небезпечної для суспільства мерзоти.
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27.02.2025 10:51 Ответить
Зєлєбоба вже ТЦКашників розганяв. Хочете щоб, крім армії, судова система зупинилась?
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27.02.2025 11:02 Ответить
Вона і так мертва. Реально це паразити. Звернутися до суду 99% населення не можуть бо апетити суддів і прокурорів перевищуюють доходи пересічних в сотні разів, а роль адвокатів без змагального процесу звелась до курєрів з доставки хабарів.
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27.02.2025 11:12 Ответить
У прокурорів, крім контролю законності, є функція представляти сторону Держави у судових справах.
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27.02.2025 11:32 Ответить
Пане Євгена, а судова система працює? В десятером і з собакою вели генерала Галушкіна на суд? А на Червінського теж працює? Не смішіть
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28.02.2025 20:00 Ответить
Ну как бы это было заранее понятно. Люди знают юридические законы и пользуются ими. Указ Минздрава носил рекомендательный характер. Хочешь делай, хочешь нет.
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27.02.2025 10:52 Ответить
100%, хто ж їм прокуроську перевірку влаштує, як не вони самі.
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27.02.2025 11:05 Ответить
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27.02.2025 11:23 Ответить
Це просто ЖАХ!!! Всі прокурори - інваліди! Не ставай прокурором, станеш інвалідом від тяжкої роботи!
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27.02.2025 11:25 Ответить
а "ВЛК" прокуроры - депутаты - судьи - чиновники проходили, или им нельзя?
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27.02.2025 11:33 Ответить
А бывший руководитель областной прокуратуры Олейник входит в число 41?
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27.02.2025 11:33 Ответить
''Слава'' найчесніший і найсправедливіший владі слуг народу Зеленського.
Урааааа...
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27.02.2025 11:35 Ответить
чомусь згадався анекдот коли колишній зек загадав бажання.. щоб він сидів на березі річки а мимо пливли мусора в гробах .. а йому кажуть що серед мусоров бувають і хороші люди --- добре каже зек ..хороші нехай пливуть в хороших гробах.. АЛЕ ВСІ МАТЬ ІХ В ГРОБАХ !!! --- ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ І ВСІХ ПРОКУРОРІВ ДО ЄДИНОГО --- ці тварі повинні слідкувати щоб ЗАКОН БУВ ОДИН ДЛЯ ВСІХ І НІХТО ЙОГО НЕ ПОРУШУВАВ . а ці скоти двуногі що витворяють ????накупили довідок у крупи про ..інвалідність.. і хєр положили на всі закони і мораль . честь і гідність
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27.02.2025 13:02 Ответить
Що за дурацькі закони по придумали для суддів,прокурорів.Мало того що в порівнянні зі звичайними громадянами зарплати захмарні їм ще і пенсії вище даху.Хто не законно отримав інвалідність вердикт: звільнення з забороною займати посади в правоохоронних органах і чинити адвокатську діяльність.Гроші повернути в Пенсійний фонд.Біографію загадити на все життя.Кажуть,що всі рівні -хрін там,є рівніше.До цієї категорії ще віднести мерів,херів,народних депутатів,всяких заступників.Цікаво одні формують бюджет,вкладаючи туди податки,а другі собі призначають зарплати,пенсії,а ще пиляють той самий бюджет.
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27.02.2025 13:22 Ответить
Як ота паскуда, котра порушує Закони, може залишатись на посаді прокурора ???? Люди добрі, народе України, що то за така держава ??????????
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28.02.2025 21:01 Ответить
окрема країна,прокурорів,похер на всіх і вся!ганьба!
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01.03.2025 08:25 Ответить
 
 