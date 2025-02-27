Судья Литвинова, у которой нашли паспорт РФ, уволена, - ВСП
ВСП уволил судью ликвидированного Окружного админсуда Киева Арину Литвинову, у которой журналисты обнаружили гражданство РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.
Решение поддержали 15 членов ВСП.
"Высший совет правосудия решил уволить судью Окружного административного суда Киева Арину Литвинову с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка. - Ред.)", - сказал он.
Гражданство РФ у судьи Литвиновой
Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.
Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.
Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.
В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.
Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.
23 июля ВСП остановил рассмотрение этого заявления Литвиновой и начал дисциплинарное производство, результатом которого может стать ее увольнение. В этом случае никаких выплат судья получать не сможет.
Впоследствии Литвинова была временно отстранена от правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
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тобто не затримано для подальшого обміну на наших воїнів 👆🏼
Інша справа, що СБУ не працює намвиявлення людей із роспаспотпвїати у владі.
- вже стаття !
на баканова нема ніодного відкритого провадження!!!!
не лише про держзраду а ніодного!!!
друг боневтіка чистий перед законом як слйоза.
а тут. якесь громадянство, всього лиш!!!
ще добре що вона орден не отримала
поведінка у неї була куйовенька!!! все!!!
тож прийде час пенсії і вона її отримає
А що Ви пане хотіли? Судді вони ж як діти невинні.
Треба просто їм не заважати.
Коли такі покидбки знатимуть, що по них в будь-який момент прийдуть браві хлопці, тоді все життя по іншому повернеться! Дінч, і тільки!
з таким правосуддям ми семимильними кроками рухаємося до практики кровної помсти і судів шаріата
Таліон (лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.