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Судья Литвинова, у которой нашли паспорт РФ, уволена, - ВСП

ВСП уволил судью Литвинову, у которой нашли громанядство РФ

ВСП уволил судью ликвидированного Окружного админсуда Киева Арину Литвинову, у которой журналисты обнаружили гражданство РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

Решение поддержали 15 членов ВСП.

"Высший совет правосудия решил уволить судью Окружного административного суда Киева Арину Литвинову с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка. - Ред.)", - сказал он.

Читайте: Печерская судья Ильева отдала арестованные средства посторонним лицам: НАБУ просит привлечь ее к ответственности

Гражданство РФ у судьи Литвиновой

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.

23 июля ВСП остановил рассмотрение этого заявления Литвиновой и начал дисциплинарное производство, результатом которого может стать ее увольнение. В этом случае никаких выплат судья получать не сможет.

Впоследствии Литвинова была временно отстранена от правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Также читайте: ВСП временно отстранил фигуранта дела о "пленках Вовка" судью Аблова

Автор: 

судья (2643) двойное гражданство (161) Высший совет правосудия (568) увольнение судей (67)


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Топ комментарии
+24
Утирка, який її призначив з паспортом РФ, як і тих, хто її перевіряв, не звільнено.
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27.02.2025 12:32
+18
Звільнено!
тобто не затримано для подальшого обміну на наших воїнів 👆🏼
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27.02.2025 12:32
+18
Пенсію дали? Ну хоча б так тисяч 250? Щоб кацапка не голодувала...
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27.02.2025 12:33
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Правила форума Совет форумчан
Звільнено!
тобто не затримано для подальшого обміну на наших воїнів 👆🏼
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27.02.2025 12:32 Ответить
Навіщо галіматью писати. За наявнісь громадянства не затримують". Воно і в тебе є.
Інша справа, що СБУ не працює намвиявлення людей із роспаспотпвїати у владі.
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27.02.2025 12:36 Ответить
Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3538244
- вже стаття !
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27.02.2025 14:03 Ответить
Утирка, який її призначив з паспортом РФ, як і тих, хто її перевіряв, не звільнено.
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27.02.2025 12:32 Ответить
рада прогосувала що воно дійсне
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27.02.2025 12:38 Ответить
про що ти кажеш????
на баканова нема ніодного відкритого провадження!!!!
не лише про держзраду а ніодного!!!
друг боневтіка чистий перед законом як слйоза.
а тут. якесь громадянство, всього лиш!!!
ще добре що вона орден не отримала
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27.02.2025 12:54 Ответить
Пенсію дали? Ну хоча б так тисяч 250? Щоб кацапка не голодувала...
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27.02.2025 12:33 Ответить
ти не бачиш що звільнена за непристойний десциплінарний поступок.
поведінка у неї була куйовенька!!! все!!!
тож прийде час пенсії і вона її отримає
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27.02.2025 12:57 Ответить
Скоріш за все вона вже давно її отримує.
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27.02.2025 14:32 Ответить
А перевірки набутого майна, грошових коштів нє??
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27.02.2025 12:35 Ответить
не на часі
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27.02.2025 12:37 Ответить
Але ж вона порушила ЗАКОН ? Що ... тільки звільнили?
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27.02.2025 12:38 Ответить
Ну їй ще пальцем помахали ісказали що не можна таке робити.
А що Ви пане хотіли? Судді вони ж як діти невинні.
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27.02.2025 13:07 Ответить
Журналісти роблять роботу силових відомств. Може уже прийшов час як у США бьють бистро і акуратно.
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27.02.2025 12:38 Ответить
А ми тут стібаємось із "ждунів"....
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27.02.2025 12:39 Ответить
І це все?! Вимагаємо лінча
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27.02.2025 12:40 Ответить
Для цього доведеться воскресити Олександра Музичко, а заодно розібратися, хто ж замовив його вбивство (там явно не обійшлося без "правоохоронних" органів).
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27.02.2025 14:58 Ответить
Гадаю, що послідовників Олександра Музичка ще досить багато в Україні.
Треба просто їм не заважати.
Коли такі покидбки знатимуть, що по них в будь-який момент прийдуть браві хлопці, тоді все життя по іншому повернеться! Дінч, і тільки!
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27.02.2025 17:03 Ответить
Ви мнєє етааа прєкратітєє.... расаафобію етааа расафобію
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27.02.2025 12:46 Ответить
сподіваюсь, вибачилися з жалєм і тугою?
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27.02.2025 12:55 Ответить
Завтра піде і поновиться. І компенсацію отримає. Все в традиціях.
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27.02.2025 12:58 Ответить
не пройшло 12 років.
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27.02.2025 12:59 Ответить
Решта членів (ВРП) подумки: "От, *****, хоч би мій не знайшли"...
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27.02.2025 13:00 Ответить
сподіваюсь ми не будемо її довічно утримувати,.., хоча, як знати...
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27.02.2025 13:02 Ответить
Ця літвінова часом не родичка нотаріуса артемки літвінова, що ще й попик, який зїбав в Канаду, і проповідує там МП?
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27.02.2025 13:09 Ответить
Алкану, который возомнил себя умным, и нашкрябал в соцсетях дурницю, 5 лет тюрьмы. А здесь, посадова особа, яка мае повноваження виносити вырок имям Украины, мае кацапский паспорт, звилнееня!
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27.02.2025 13:21 Ответить
і після такого зашквару вони хочуть щоб хтось довіряв їхнім судам. ..
з таким правосуддям ми семимильними кроками рухаємося до практики кровної помсти і судів шаріата
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27.02.2025 13:22 Ответить
А чого дивуєтеся. Значна частина БОГОВИБРАНИХ, якщо не всі, й досі дотримуються принципу Око за око зуб за зуб. А від нас вимагають християнського прощення
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27.02.2025 13:29 Ответить
взагалі то мова йде про інше. про те що спочатку при родово-племінному устрої була особиста помста, а потім держава перебрала на себе ці права для концентрації влади. І люди з цим погодились бо була видимість справедливості. Наразі , завдяки таким ЗМІ скандалам судова влада втрачає довіру , а отже і легітимність і тому слід повертатись до самосуду кровної помсти з її законами Таліона.

Таліон (лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.
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27.02.2025 13:46 Ответить
Ніхто ні до чого не повернеться - стадо овець буде завжди покірно йти за пастухом !
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27.02.2025 14:08 Ответить
А ОП на предмет російських та інших паспортів не перевіряли?
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27.02.2025 13:35 Ответить
У мера Одеси давно знайшли "пєтушиний" паспорт, а що толку? Він для будь-якої влади "свій".
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27.02.2025 15:00 Ответить
Мої припущення все частіше справджуються. Для того щоб в Україні займати "хлібну" державну посаду, потрібно мати паспорт з "куркою-табака" на обкладинці.
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27.02.2025 13:46 Ответить
Ось ціна всім нашим "патріотам-націоналістам" - якщо суд і правоохоронні органи не виконують свою функцію - хто заважає САМИМ громадянам відновити справедливість ?
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27.02.2025 14:06 Ответить
Музичко спробував...
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27.02.2025 15:02 Ответить
Так отож ... а решта "правосєков" потім на дупу сіла ...
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27.02.2025 15:14 Ответить
Якесь прикре непорозуміння. Всім відомо, що без паспорта РФ на суддю не призначають.
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27.02.2025 15:06 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ
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27.02.2025 15:07 Ответить
Ще б подивитися на рішення, які вона наприймала...
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27.02.2025 15:28 Ответить
Нічого. Відновиться на посаді через півроку-рік. Ще й з компенсацією
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27.02.2025 16:42 Ответить
 
 