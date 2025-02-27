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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение об ископаемых с США подпишет Свириденко или Сибига

Кто подпишет соглашение об ископаемых. Стало известно

Двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления подпишет вице-премьер Юлия Свириденко или глава МИД Андрей Сибига.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует распоряжение №164 от 26 февраля.

"Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", - говорится в документе.

Также читайте: США не хотели включать упоминание о "гарантиях безопасности" в экономическое соглашение с Украиной, - New York Times

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Автор: 

Кабмин (14024) ископаемые (112) Сибига Андрей (360) Свириденко Юлия (122)


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Топ комментарии
+27
Сяде або той або інший. А дєрьмак в стороні як завжди.
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27.02.2025 12:57
+11
а дєрмак не є держсужбовцем від слова, зовсім!!! це перше
2 своїх не підставляємо, є казли відбувайли
3 сам!!! не підписуа в надії на безвідповідальність
ну, як у хитрожопого директора, у всьому винуватий бухгалтер або головний інженер!!!
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27.02.2025 13:05
+10
Бо Зеленскій як завжди сциться брати на себе будь-яку відповідальність.
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27.02.2025 13:02
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Сяде або той або інший. А дєрьмак в стороні як завжди.
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27.02.2025 12:57 Ответить
а дєрмак не є держсужбовцем від слова, зовсім!!! це перше
2 своїх не підставляємо, є казли відбувайли
3 сам!!! не підписуа в надії на безвідповідальність
ну, як у хитрожопого директора, у всьому винуватий бухгалтер або головний інженер!!!
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27.02.2025 13:05 Ответить
ця угода непотрібна, краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти.
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27.02.2025 15:00 Ответить
а ми втрачаємо ї з розумними і з дурними
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27.02.2025 15:21 Ответить
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27.02.2025 13:58 Ответить
Судьба этого "договора" при Украинской власти.
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27.02.2025 14:02 Ответить
"Сяде або той або інший. А дєрьмак в стороні як завжди." - який необрунтований оптимізм. Ніхто не сидів та не сидить (чи у Вас є приклади?), а тут "сяде".
Мрійте далі...
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27.02.2025 14:57 Ответить
Все делается для того чтоб этот договор отменить в будущем или признать нелегитимным. Очевидно зеля хочет угодить трампу так как в условиях перемирия по прежнему зависит многе от США, но при этом стараются его сдлетаь максимально неофициальным чтоб в будущем отменить в слуае чего, поэтому не будет ни ратификации и подписывать будет 3-рядный клерк а не сам зеля
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27.02.2025 12:57 Ответить
Якщо Трамп не підписує, то це не угода рівня президентів, відповідно підпис зєлібобіка там теж не потрібен.
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27.02.2025 12:58 Ответить
Це не зовсім так.
Може бути достатньо підпису міністра, якому на укладання міжнародного договопу від імені України надані повноваження і директиви Президентом України.

Так, згідно із ст.8 Закону України «Про міжнародні договори України» згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.
Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародного договору "про використання території та природних ресурсів України" відповідно до положень пункту «ґ» частини 2 статті 3 та пункту «а» частини 4 статті 6 даного Закону надаються Президентом України.

Таким чином, угода з Трампом "про фонд і надра" юридично матиме обов'язковий статус для України навіть без прийняття ВРУ ратифікаційного закону.
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27.02.2025 13:15 Ответить
Якщо Трамп її не підписує, то це не угода з Трампом.
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27.02.2025 13:17 Ответить
це скоріш за все угода між міністрами економіки/фінансів, а Сибіга там для масовки.
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27.02.2025 13:18 Ответить
да, но гарантии безопасности которые оказались липой для его пиара он то лично подписывал, а почему тут не хочет? Трамп бы очевидно согласился подписать на уровне президентов , в его понимании это хорошая сделка
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27.02.2025 13:18 Ответить
Хз хто відмовився підписувати на рівні президентів, можливо вони обидва прийшли до цього рішення після конфлікту з першою версією документу.
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27.02.2025 13:20 Ответить
Трамп відмовився їхати в Україну і відправив міністра економіки - як на мене, це відмова Трампа була.
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27.02.2025 13:22 Ответить
У нас такие договора - не компетенция президента.
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27.02.2025 13:26 Ответить
Этот договор требует ратификации в Раде. Потом хрен отменишь в одностороннем порядке. Там так прописано.
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27.02.2025 13:25 Ответить
Так эти уроды уже отменили ратификацию его в ВР.
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27.02.2025 13:59 Ответить
Это требование Закона Украины. Без ратификации это бумажка для сортира.
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27.02.2025 14:24 Ответить
Я уже выше об этом написал, но для большинства наших идиотов и так сойдёт.
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27.02.2025 18:24 Ответить
А навіщо тоді "найвеличніший лідор **********" єде до США? Аби у черговий раз почути тверде та остаточне трампівське "ні" подальшій поставці американської зброї Україні?
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27.02.2025 13:00 Ответить
А красти хто буде як життя солдат СОУ так і гроши?
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27.02.2025 13:11 Ответить
Щоб домовитися про гарантії безпеки своєї тушки і родичів.
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27.02.2025 13:18 Ответить
Нашли крайних? А Вова благословит?
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27.02.2025 13:00 Ответить
Ну от, тепер у діда буде угода... фразу: ми повернемо свої гроші - можна забути, і вчити наступну...Хай Україна забуде про НАТО
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27.02.2025 13:02 Ответить
Бо Зеленскій як завжди сциться брати на себе будь-яку відповідальність.
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27.02.2025 13:02 Ответить
Це трохи складніше ніж перед люмпеном на стадіоні гудіти.
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27.02.2025 13:08 Ответить
І знов синуля мами ріми не до чого. Ну навчив синулю папа Саша не брати на себе ніяку ні у жодному разі будь яку відповідальність! Ну за те мабуть він при президенті Зеленському і став видатним науковцев за якого ні де крім інстітуту у Кривому Розі ни хто нвколи не чув.
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27.02.2025 13:10 Ответить
В Кривому Розі відомий його батя, який викладає в тому інституті) нархоз здається
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27.02.2025 13:12 Ответить
А я за шо?
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27.02.2025 13:13 Ответить
Зав кафедрой информационных технологий, который по словам его сыночка "не бум-бум" в компьютерах и интернете Выдающийся специалист
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27.02.2025 13:29 Ответить
Здача надр, як і територій (що станеться уже в недалекому майбутньому) - то державна зрада. Тому мерзотник з Банкової "линяє з базара", підставляючи якихось свириденків-сибіг.
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27.02.2025 13:12 Ответить
от і побачимо, хто збирається залишитися в країні після того, як зелений ******** піде від влади...
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27.02.2025 13:14 Ответить
Не хоче ПреЗедент нести відповідальність за негарні умови в угоді, йому й так світить багато статей….
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27.02.2025 13:14 Ответить
Зеленський , трусливий блазень і хитрий ,
який чотиризди втік від арміі ,
але за всі свої прой@оби на посту
президента , саме він нестиме всю відповідальність ,
якщо не встигне
чкурнути з Украіни 🤬
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27.02.2025 13:16 Ответить
Давайте я підпишу.
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27.02.2025 13:22 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍
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27.02.2025 13:56 Ответить
ми тільки за!
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27.02.2025 17:57 Ответить
підождіть - за копалини домовляються президенти - а договір підписують бомжі на побігушках.як так ? а все просто - ця гуйня незаконна не тільки по законодавству України,а й по міждународному праву.всі угоди які підписані під час війни в умовах військового тиску - недійсні.
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27.02.2025 13:36 Ответить
Підораси ****** квартальні здали такі надра патлатому американському ублюдку.
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27.02.2025 13:37 Ответить
Мабуть, підпише свиреденко. Все одно колись сяде за фабрикацію подання на Порошенко.
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27.02.2025 13:38 Ответить
той договір мабудь нічим не відрізняється від безпекових угод що минулого року напідписував Найвеличніший, не буде ні допомоги США ні корисних копалин взамін
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27.02.2025 13:43 Ответить
Постава)))
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27.02.2025 13:50 Ответить
Молодець ! Чергова "фількіна грамота" , аби Тромб міг щось поквзати своїм виборцям !
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27.02.2025 13:54 Ответить
Ось і стрєлочніки намалювались.
Це буде або перевищення влади, або зловживання владою, або державна зрада...
Шмигаль не ризикує
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27.02.2025 14:00 Ответить
Это не угода.Это протокол о намерениях типа Будапештского меморандума т е ни о чем.Смело можно подписывать и забыть
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27.02.2025 14:17 Ответить
28 папірців підписав преЗЕдент, а тут задню дав...
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27.02.2025 14:22 Ответить
А хто це?🤔
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27.02.2025 14:27 Ответить
Оце вертикаль! Найвеличнішому оплески! Лівою,правою,знову і знову. По небритій рожі
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27.02.2025 15:09 Ответить
З якого...???Трампошка чекає на підпис головного фігуранта цієї афери,а не зіц-предсєдатєлєй...
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27.02.2025 15:10 Ответить
Забирайте вашу Україну!!!!
Надписи в кадрі: НАТО, Не НАТО, МОРЕ, Нью-Юрк та 95-й квартал!!!!
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27.02.2025 15:20 Ответить
Знайшов цапів відбувайлів в надії, що його омине гірка участь.
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27.02.2025 15:27 Ответить
краще хай єрмак підпише. А ще краще - зарівна.
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27.02.2025 16:24 Ответить
А чого не якийсь вахтьор з гаража?
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27.02.2025 16:46 Ответить
Доходи від видобутку корисних копалин повинні повністю надходити в Україну.
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28.02.2025 08:06 Ответить
 
 