Соглашение об ископаемых с США подпишет Свириденко или Сибига

Двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления подпишет вице-премьер Юлия Свириденко или глава МИД Андрей Сибига.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует распоряжение №164 от 26 февраля.

"Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", - говорится в документе.

Также читайте: США не хотели включать упоминание о "гарантиях безопасности" в экономическое соглашение с Украиной, - New York Times

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы