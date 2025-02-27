Соглашение об ископаемых с США подпишет Свириденко или Сибига
Двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления подпишет вице-премьер Юлия Свириденко или глава МИД Андрей Сибига.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует распоряжение №164 от 26 февраля.
"Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или Министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", - говорится в документе.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
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2 своїх не підставляємо, є казли відбувайли
3 сам!!! не підписуа в надії на безвідповідальність
ну, як у хитрожопого директора, у всьому винуватий бухгалтер або головний інженер!!!
Мрійте далі...
Може бути достатньо підпису міністра, якому на укладання міжнародного договопу від імені України надані повноваження і директиви Президентом України.
Так, згідно із ст.8 Закону України «Про міжнародні договори України» згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.
Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародного договору "про використання території та природних ресурсів України" відповідно до положень пункту «ґ» частини 2 статті 3 та пункту «а» частини 4 статті 6 даного Закону надаються Президентом України.
Таким чином, угода з Трампом "про фонд і надра" юридично матиме обов'язковий статус для України навіть без прийняття ВРУ ратифікаційного закону.
який чотиризди втік від арміі ,
але за всі свої прой@оби на посту
президента , саме він нестиме всю відповідальність ,
якщо не встигне
чкурнути з Украіни 🤬
Це буде або перевищення влади, або зловживання владою, або державна зрада...
Шмигаль не ризикує
Надписи в кадрі: НАТО, Не НАТО, МОРЕ, Нью-Юрк та 95-й квартал!!!!