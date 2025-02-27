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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Лукашенко о соглашении США и Украины по редкоземельным ископаемым: Россия это "переживет", ведь имеет достаточно собственных ресурсов

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным соглашение между Украиной и США о добыче полезных ископаемых.

Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА",

По словам Лукашенко, речь идет не только о редких материалах, но и о природном газе, нефти и логистике. Он предположил, что Россия может быть недовольна активным присутствием США в Украине, однако подчеркнул, что лично не обсуждал это с Путиным.

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"Речь идет не только о редких материалах, но и о природном газе, нефти, логистике и так далее. Здесь более широкий вопрос", - заявил Лукашенко.

По его словам, Путин якобы ответил, что США "ломятся в открытую дверь", ведь все необходимые ресурсы есть и у России, поэтому Москва может об этом договориться напрямую.

"Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие", - сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что, хотя соседство с предприятиями США может быть неприятным для Москвы, Россия это "переживет", ведь имеет достаточно собственных ресурсов.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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Автор: 

Лукашенко Александр (3611) россия (95352) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+16
Бл..ь!
Тебе забули запитати!
Голова колгоспу!
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27.02.2025 17:28
+6
Якщо росія має достатньо власних ресурсів - для чого на Україну йти війною? Абсурд.
На росії всього не вистачає - особливо мізків в голові пересідента посмєшніка.
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27.02.2025 17:37
+5
Вміє бульбофюрер рахувати чуже. На параші звісно є. А оце яким боком до того? Пару-трійку БПЛА по Мозирю і кінец понтам
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27.02.2025 17:29
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Бл..ь!
Тебе забули запитати!
Голова колгоспу!
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27.02.2025 17:28 Ответить
Голова колгоспу і завгосп - знайдіть різницю....
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27.02.2025 17:41 Ответить
Це є рупор *****.
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27.02.2025 18:03 Ответить
Вміє бульбофюрер рахувати чуже. На параші звісно є. А оце яким боком до того? Пару-трійку БПЛА по Мозирю і кінец понтам
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27.02.2025 17:29 Ответить
Такие соглашения могут быть подписаны только после всеукраинского референдума, а не в одностороннем порядке со стороны нелегитимного президента
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27.02.2025 17:33 Ответить
президент і не підписував, лєхітімна ти моя кицюня
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27.02.2025 17:57 Ответить
u зда за руським кораблем
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27.02.2025 19:11 Ответить
Ой, так ви ж боялися, що типу НАТО буде в Україні, а тут тепер через дорогу амери сидітимуть 😸. + За час війни НАТО збільшилося на дві країни. Нє ну в принципі все по плану.
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27.02.2025 17:36 Ответить
Якщо росія має достатньо власних ресурсів - для чого на Україну йти війною? Абсурд.
На росії всього не вистачає - особливо мізків в голові пересідента посмєшніка.
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27.02.2025 17:37 Ответить
славʼянського населення їм не вистачає, вужчає око русскає
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27.02.2025 18:00 Ответить
не мели дурниць - росіянці не словяни, тай словян не існує - це пропагандиській міф
росіянці - мокшанські монголи
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27.02.2025 21:06 Ответить
Імпєрскава вялічія, бо Русь все таки, це Україна, а не фінолаптєве залісся і татаро-монголоїдна тартарія. Як би при ванж тржтжм, а згодом при шизіку грознам маськовія вирішила не всєя расєєй стати, а після знищення ханств казані і астрахані, наступницею сараю, то й носа б свого на наші землі не сувала, свинособачого
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27.02.2025 18:14 Ответить
Немає такої країни "русь" - і ніколи не було - це фейки.
Є суверенна Україна та російська буферна федерація, що утворилися з ссср, що в свою чергу утворився з імперії романових...
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27.02.2025 21:09 Ответить
не переживе , Ми міняємо метали на Ватамну Бомбу
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27.02.2025 17:39 Ответить
Лу-Зе-Р
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27.02.2025 17:40 Ответить
А бульбафюрер тут вообще каким боком?
Может ещё мнение племени тумба-юмба опубликуете? Оно наверное имеет больший вес, чем у бульбафюрера 🤔🤣
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27.02.2025 17:40 Ответить
Ніт, не переживе - підарасам завжди всього мало.
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27.02.2025 17:43 Ответить
Та хто тебе придурка питає, час картоплю саджати, бо в травні викопувати треба щоб було що їсти
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27.02.2025 17:47 Ответить
Григарович, ты соси не отвлекайся, шлюха
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27.02.2025 17:59 Ответить
у тебе під парканом

Совсем ох*ел. Еще пусть скажет "в твоём огороде"
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27.02.2025 18:08 Ответить
Кого интересует мнение этого картофельного отморозка?
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27.02.2025 18:18 Ответить
Бкльбофюреру або щось перднути...
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27.02.2025 18:32 Ответить
Ресурси у кацапів є,ніхто й не спорить.Однак,крім виробництва і споживання браги ,технологій у них не було,нема і не буде.Якщо щось конкурентоспроможного залишилось з часів совка,то скоріш виняток а не закономірність.
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27.02.2025 19:15 Ответить
Так в цього пюре-фюрера нічого, крім болот немає, тому воно і булькотить. Воно ж в кінці 90-х хотіло "балатіраваться на пост будущіга "саюзнага гасударства" і "нарід" кацапстана навіть був не проти, але його "мєсниє вєжлівиє люді попросілі нє вий**иваца от гріха падальшє" - ось воно і заздрить.
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27.02.2025 19:33 Ответить
Лука, шат зе фак ап. Бажано якнайскорше і якнайдовше.
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27.02.2025 19:48 Ответить
 
 