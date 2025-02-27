Лукашенко о соглашении США и Украины по редкоземельным ископаемым: Россия это "переживет", ведь имеет достаточно собственных ресурсов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным соглашение между Украиной и США о добыче полезных ископаемых.

Об этом он сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА",

По словам Лукашенко, речь идет не только о редких материалах, но и о природном газе, нефти и логистике. Он предположил, что Россия может быть недовольна активным присутствием США в Украине, однако подчеркнул, что лично не обсуждал это с Путиным.

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"Речь идет не только о редких материалах, но и о природном газе, нефти, логистике и так далее. Здесь более широкий вопрос", - заявил Лукашенко.

По его словам, Путин якобы ответил, что США "ломятся в открытую дверь", ведь все необходимые ресурсы есть и у России, поэтому Москва может об этом договориться напрямую.

"Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие", - сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что, хотя соседство с предприятиями США может быть неприятным для Москвы, Россия это "переживет", ведь имеет достаточно собственных ресурсов.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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