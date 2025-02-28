Соглашение о недрах между Украиной и США готово к подписанию, - Бессент

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны подписать соглашение о недрах 28 февраля.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Оно (соглашение - Ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - пояснил Бессент.

По его словам, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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