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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Соглашение о недрах между Украиной и США готово к подписанию, - Бессент

Скотт Бессент

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны подписать соглашение о недрах 28 февраля.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Оно (соглашение - Ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - пояснил Бессент.

По его словам, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Смотрите: США ожидают получить $20 млрд дохода от соглашения с Украиной о недрах, - советник Белого Дома Гассетт

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Также читайте: Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - это лишь первый шаг в сотрудничестве, - МИД

Автор: 

соглашение (1301) редкоземельные металлы (128) Скотт Бессент (24)


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Топ комментарии
+11
Зеленський, краще не повертайся! 😬
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28.02.2025 01:54
+8
Де текст угоди?
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28.02.2025 02:00
+8
Неначасі.
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28.02.2025 02:02
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Правила форума Совет форумчан
Зеленський, краще не повертайся! 😬
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28.02.2025 01:54 Ответить
а то шо? кленовим листям закидаєш, втікачик?
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28.02.2025 06:23 Ответить
він на нього обідиться
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28.02.2025 09:49 Ответить
Наступний крок-ратифікація договору про репарації Верховною Радою ...
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28.02.2025 01:57 Ответить
Надіюсь, на цьому кроці ми узнаємо, про що там йдеться.
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28.02.2025 06:28 Ответить
Де текст угоди?
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28.02.2025 02:00 Ответить
Неначасі.
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28.02.2025 02:02 Ответить
Угода реально чудова, хоча багато хто не погодиться.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/02/26/7205922/ Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США

Я в захваті, без подвійних сенсів та традиційних знущань з влади. Якщо звісно все це буде мати реальне втілення. Якщо не буде, як аналогічна угода між Трампом та Афганістаном, то нема про що говорити. Якщо буде, то це чудовий варіант.

Зевлада злочинці бо ТЦК. Але разом з тим, вони прибрали з угоди передачу третім сторонам, амери не зможуть перепродати росіянам наше майно. Прибрали будь-які згадки про борг, ми нічого нікому не винні по цій угоді. І ще багато чого зробили. Є певне піклування про державу чи свої гаманці, тут вже думайте як кому подобається.
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28.02.2025 04:25 Ответить
Це *угода про угоду*. Бла-бла. Головне, що буде в *угоді про фонд*. В любому випадку слово *фонд* - синонім слова *об'їгорити*.
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28.02.2025 07:26 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/Gky8WKYXMAAiCvK?format=jpg&name=small
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28.02.2025 08:29 Ответить
Ризики існують, але, альтернатива є? Здається це остання пропозиція
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28.02.2025 08:58 Ответить
Схоже, повних ходом йде здача рашистам Шевченківського родовища літієвих руд, де на невеликій площі у 40 га сконцентровані від 10 до 15% світових запасів літію.
Від Т-подібного перехрестя лісосмуг біля дороги з н.п. Шевченко до Бурлацьке, яке вже знаходиться в сірій зоні боїв, до межі родовища, що знаходиться східніше н.п. Шевченко - лише 2 км.

Для довідки:
Корисна копалина: літієві руди, супутні корисні копалини: танталові руди, ніобієві руди, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Місце розташування: Великоновосілківський район Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. За 1 км на південь проходить автотраса «С-050409», за 1 км на захід - «С-050419».
Площа ділянки: 39,84 га.
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28.02.2025 09:28 Ответить
Так хто підпише з нашого боку?Свириденко,сибіга чи клован? І хто пи₴дить?
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28.02.2025 02:01 Ответить
Там же написано глав держав, ты не знаешь нашего главу державы ?
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28.02.2025 02:33 Ответить
Это ты не знаешь что перед этим была новость что подпишут или сибига или свириденко.
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28.02.2025 06:29 Ответить
єрмак?
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28.02.2025 06:46 Ответить
Пересічний українець від цього документи взагалі нічого не втратить
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28.02.2025 02:24 Ответить
Можуть втратити АХМЄТОВ - ПІНЧУК чи хто там з олігархів вже поклав лапу ліцензуванням
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28.02.2025 04:15 Ответить
Крім копалин.
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28.02.2025 07:27 Ответить
І екології.
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28.02.2025 11:26 Ответить
33 года нищие. и еще 33 поживете, народ Украины больше вредит чем кто то либо.
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28.02.2025 15:30 Ответить
Готова?
Ну, так дайте ПОЧИТАТИ!
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28.02.2025 02:54 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/02/26/7205922/
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28.02.2025 04:26 Ответить
Оман2, судячи з того, що нам нічого не відомо.
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28.02.2025 03:21 Ответить
Не хвилюйтесь, панове. Трампу перемога потрібна, а не мінерали. З Афганістаном таку ж угоду підписали в 2017, за Трампа, і де ті мінерали? Хоч би ляпіса лазулі можна б було десь купити.
Вангую що все буде добре.
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28.02.2025 04:53 Ответить
Все буде добре як в Афганістані?
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28.02.2025 06:23 Ответить
Та перемогли ж. Самий раз Афганістану тепер підписувати угоду про американські копалини.
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28.02.2025 06:39 Ответить
Перемогли зовсім інші сили, це як у вас переможуть проросійські сили.
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28.02.2025 08:39 Ответить
Талибан воевал, взял власть, потерял ее, 20 лет за нее боролся, победил опять, что не так? 30 лет одно и тоже , минус оккупация
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28.02.2025 08:52 Ответить
Що не так там? Закінчилися халявні гроші з Америці? Усе там добре, як і було в 90і
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28.02.2025 08:50 Ответить
Не халявні. 100 тисяч афганців загинули воюючи за Америку.
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28.02.2025 09:02 Ответить
Ну я чув за 70тис, включно з поліцейськімі.
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28.02.2025 09:34 Ответить
Спешка хороша при ловле блох, як кажуть москалі. В наші ситуації явно хтось когось нахлобучіває.
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28.02.2025 06:25 Ответить
є альтернатива? підписувати відтворення СССР?
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28.02.2025 09:52 Ответить
Не подписывай, пиндосы обдурят Украину! Только ярмо одно сбрасываем, ещё и второе навязывается
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28.02.2025 07:42 Ответить
Видри в гетрах тирят надри
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28.02.2025 07:57 Ответить
И что? Трамп получит свою перемогу, Украина ничего не потеряет. Уин-уин.
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28.02.2025 08:55 Ответить
Та не слухайте ви Невтікача про конкретні цифри, мабуть дерьмак йому щось про цифри набазікав, тот і поніс ахінею у маси ...
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28.02.2025 09:09 Ответить
Тим легше буде її розірвати.
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28.02.2025 14:17 Ответить
А угода про поставки зброї для Україна готова ?
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28.02.2025 08:36 Ответить
это просто Пи....ц!!! такое жизненно важное решение для Украины подписывает бенин, Оманский Нарик , ни дня не работающий, четырежды уклонист с подаренным папашей дипломом, сдавший 20% территорий, не выполнивший ни одного своего обещания с киностудиями и офшорами в маЦкве.....благодаря отупевшему Быдлу и гавно марафону Украине ни чего не светит...
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28.02.2025 08:48 Ответить
Ну таке враження, що угода про рідкоземельні мінерали в Україні є найважливішим документом в світі і являє собою подію століття!!!
Де, бл@@@, угода про капітуляцю московії, миротворці хрінові?
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28.02.2025 09:10 Ответить
 
 