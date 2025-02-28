Соглашение о недрах между Украиной и США готово к подписанию, - Бессент
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны подписать соглашение о недрах 28 февраля.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Оно (соглашение - Ред.) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - пояснил Бессент.
По его словам, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/02/26/7205922/ Публікуємо повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США
Я в захваті, без подвійних сенсів та традиційних знущань з влади. Якщо звісно все це буде мати реальне втілення. Якщо не буде, як аналогічна угода між Трампом та Афганістаном, то нема про що говорити. Якщо буде, то це чудовий варіант.
Зевлада злочинці бо ТЦК. Але разом з тим, вони прибрали з угоди передачу третім сторонам, амери не зможуть перепродати росіянам наше майно. Прибрали будь-які згадки про борг, ми нічого нікому не винні по цій угоді. І ще багато чого зробили. Є певне піклування про державу чи свої гаманці, тут вже думайте як кому подобається.
Від Т-подібного перехрестя лісосмуг біля дороги з н.п. Шевченко до Бурлацьке, яке вже знаходиться в сірій зоні боїв, до межі родовища, що знаходиться східніше н.п. Шевченко - лише 2 км.
Для довідки:
Корисна копалина: літієві руди, супутні корисні копалини: танталові руди, ніобієві руди, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Місце розташування: Великоновосілківський район Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. За 1 км на південь проходить автотраса «С-050409», за 1 км на захід - «С-050419».
Площа ділянки: 39,84 га.
Ну, так дайте ПОЧИТАТИ!
Вангую що все буде добре.
Де, бл@@@, угода про капітуляцю московії, миротворці хрінові?