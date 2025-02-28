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Новости Гарантии безопасности
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Стармер примет Зеленского и других лидеров в Лондоне: будут говорить о гарантиях безопасности, - Bloomberg

Стармер организует встречу европейцев для обсуждения войны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года примет в Лондоне президента Владимира Зеленского и более 10 других европейских лидеров. Они будут обсуждать гарантии безопасности, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения огня с РФ.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Стармер и Макрон смогут проинформировать европейских коллег о своих визитах в США для встреч с Дональдом Трампом, во время которых они пытались убедить его пообещать военную поддержку США, если Россия в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.

В офисе Стармера сообщили, что он также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Смотрите: Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

Также ожидается участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президентов Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.

Известно, что Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони.

Европа хочет, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим силам в случае, если они подвергнутся нападению со стороны войск РФ после заключения какого-либо мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине

Читайте: Великобритания готова отправить сухопутные войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине, - Стармер

Автор: 

Великобритания (4919) Зеленский Владимир (20210) Стармер Кир (180)


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28.02.2025 09:12 Ответить
Усіх результатів ми на цей час не можемо знати.
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28.02.2025 09:59 Ответить
Якось з гарантійним строком гаранта у нас проблеми... Добре, що він вміє потужно кричати, правда ж?
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28.02.2025 09:23 Ответить
толку від гарантії, якщо обрано дефективного від зачатку?
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28.02.2025 09:47 Ответить
Момент, так наш гундосий вже якийсь документик підписував, про гарантії безпеки. Невже збрехав, наш сонцесяйний?
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28.02.2025 09:27 Ответить
То були не справжні гарантії.
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28.02.2025 09:58 Ответить
Європа продовжує обробку Нарциса, щоб врятувати антимосковську єдність Заходу: Король Чарльз ІІІ пішов на безпрецедентний крок, щоб догодити Трампу

Король Великої Британії Чарльз ІІІ надіслав президенту США Дональду Трампу запрошення на державний візит, яке той прийняв. Запрошення Трампу у Білому домі вручив британський премʼєр-міністр Кір Стармер.

Стармер показав журналістам запрошення Трампу від Чарльза, підкресливши, що "такого ще ніколи не траплялось, це безпрецедентно".

У ******** британській історії Трамп став першим обраним лідером, якого запросили на державний візит до США удруге.

"Я і перша леді Меланія з нетерпінням очікуємо візиту, вшанування короля та вашої країни", - відповів президент США.

Для Трампа це буде другий державний візит до Великої Британії.

Запрошення на перший візит було ще 2017 році, коли британською премʼєр-міністркою була Тереза Мей, а британським монархом - Єлизавета ІІ. Але з різних причин сам візит відбувся аж у червні 2019-го.

Державні візити - це візити найвищого рівня, які тривають кілька днів і передбачають масштабну офіційну програму.
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28.02.2025 09:41 Ответить
Гарантія, гарант... вже і смішно, і зле від цих слів.)
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28.02.2025 09:42 Ответить
Скільки треба тих гарантій ? Зупинити корупцію та мародерство та одержимо перемогу!
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28.02.2025 09:57 Ответить
 
 