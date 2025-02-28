Стармер примет Зеленского и других лидеров в Лондоне: будут говорить о гарантиях безопасности, - Bloomberg
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года примет в Лондоне президента Владимира Зеленского и более 10 других европейских лидеров. Они будут обсуждать гарантии безопасности, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения огня с РФ.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Стармер и Макрон смогут проинформировать европейских коллег о своих визитах в США для встреч с Дональдом Трампом, во время которых они пытались убедить его пообещать военную поддержку США, если Россия в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.
В офисе Стармера сообщили, что он также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.
Также ожидается участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президентов Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.
Известно, что Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони.
Европа хочет, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим силам в случае, если они подвергнутся нападению со стороны войск РФ после заключения какого-либо мирного соглашения.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине
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Король Великої Британії Чарльз ІІІ надіслав президенту США Дональду Трампу запрошення на державний візит, яке той прийняв. Запрошення Трампу у Білому домі вручив британський премʼєр-міністр Кір Стармер.
Стармер показав журналістам запрошення Трампу від Чарльза, підкресливши, що "такого ще ніколи не траплялось, це безпрецедентно".
У ******** британській історії Трамп став першим обраним лідером, якого запросили на державний візит до США удруге.
"Я і перша леді Меланія з нетерпінням очікуємо візиту, вшанування короля та вашої країни", - відповів президент США.
Для Трампа це буде другий державний візит до Великої Британії.
Запрошення на перший візит було ще 2017 році, коли британською премʼєр-міністркою була Тереза Мей, а британським монархом - Єлизавета ІІ. Але з різних причин сам візит відбувся аж у червні 2019-го.
Державні візити - це візити найвищого рівня, які тривають кілька днів і передбачають масштабну офіційну програму.