Стармер примет Зеленского и других лидеров в Лондоне: будут говорить о гарантиях безопасности, - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года примет в Лондоне президента Владимира Зеленского и более 10 других европейских лидеров. Они будут обсуждать гарантии безопасности, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения огня с РФ.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Стармер и Макрон смогут проинформировать европейских коллег о своих визитах в США для встреч с Дональдом Трампом, во время которых они пытались убедить его пообещать военную поддержку США, если Россия в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.

В офисе Стармера сообщили, что он также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

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Также ожидается участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президентов Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.

Известно, что Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони.

Европа хочет, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим силам в случае, если они подвергнутся нападению со стороны войск РФ после заключения какого-либо мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался гарантировать помощь британским миротворцам в Украине

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