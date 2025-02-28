Науседа о соглашении Украины и США: Важно обеспечить равноправие сторон

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал достижение соглашения между Украиной и США по минеральным ресурсам, отметив, что американское участие в этом секторе может стать дополнительным фактором безопасности для Украины.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Я поздравляю Украину, потому что я собственными глазами видел в Киеве, насколько интенсивная политическая и юридическая работа была проведена для этого. Им удалось улучшить формулировку соглашения", - заявил Науседа.

Он отметил, что вовлеченность США в украинскую ресурсную сферу создает дополнительные гарантии стабильности, но в то же время важно, чтобы обе страны действовали как равноправные партнеры.

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"Сам факт, что Америка будет заинтересована в украинских минеральных ресурсах, является очень хорошим сдерживающим фактором, потому что Америка также будет заинтересована в своем присутствии или в безопасности Украины, или в ее гарантиях"

Президент США Дональд Трамп отметил, что соглашение является выгодным для Киева, поскольку оно усиливает американскую поддержку. В то же время, он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украины должны брать на себя европейские союзники.

Науседа, комментируя глобальные тенденции, отметил, что современный международный порядок становится "более экономически ориентированным", а ценности и принципы, которые ранее формировали европейскую политику, постепенно отходят на второй план.

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"Мы гораздо меньше говорим о ценностях и принципах, которыми Европа по-настоящему гордилась и стремилась быть примером в своей политике. Сейчас эти принципы несколько смещаются", - сказал литовский лидер.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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