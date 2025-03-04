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Новости Ракеты к Patriot для Украины Последствия остановки помощи Украине от США
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Ракеты к Patriot могут закончиться в Украине уже через несколько недель, - CNN

В Украине могут иссякнуть ракеты к Patriot из-за остановки помощи США

После приостановления военной помощи США ракеты к американским системам Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что первый кризис с боеприпасами после прекращения военной помощи США будет связан с ракетами для Patriot, которые могут "закончиться за несколько недель".

Отмечается, что запасы критически важных артиллерийских снарядов в Украине могут иссякнуть до мая или июня.

"Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько людей и сколько территории мы потеряем при этом", - заявил собеседник.

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Украинские военнослужащие на передовой отметили важную роль беспилотников в сдерживании российских атак, а также жизненно важную потребность в зенитных ракетах, которые поставляют США.

По словам старшего сержанта ударного взвода БПЛА Егора Фирсова, 80% всех разрушений, от танка до вражеского блиндажа, наносятся БПЛА, а потому у Украины "есть шанс выжить", но главная слабость - в ракетах для ПВО Patriot.

"Даже мы, военные, хотели бы, чтобы наши семьи, наш тыл были максимально защищены, когда мы служим на передовой", - говорит он.

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Сергей Филимонов, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", который уже девять месяцев воюет под стратегическим городом Покровск, согласился, что американская поддержка имеет решающее значение для защиты неба, а "финансовая помощь влияет на экономику и моральный дух общества, что также важно для фронта".

Украинский источник сообщил CNN, что решение не повлияло на обмен разведданными, который является менее затратным, но эффективным компонентом поддержки США военных усилий Киева. Однако характер шага президента Дональда Трампа - независимо от того, как он будет реализован на практике, - "бросает тень на его разлад с Зеленским и на то, что необходимо сделать для его преодоления".

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) CNN (117) Patriot (265) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+14
О! Якраз ***** і іскандерів підкопив. Дружбан тампон допомагає...
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04.03.2025 19:58
+12
Це якось вплине на рейтинг Зе?
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04.03.2025 19:58
+12
"...з посиланням на українського чиновника..."
Контрозвідці СБУ неодмінно слід розшукати цього "чиновника".
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04.03.2025 19:59
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О! Якраз ***** і іскандерів підкопив. Дружбан тампон допомагає...
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04.03.2025 19:58 Ответить
Це якось вплине на рейтинг Зе?
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04.03.2025 19:58 Ответить
Як тільки ракети закінчаться Боневтік Клован відразу й втече до Лондона
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04.03.2025 23:55 Ответить
"...з посиланням на українського чиновника..."
Контрозвідці СБУ неодмінно слід розшукати цього "чиновника".
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04.03.2025 19:59 Ответить
"Можуть закінчитися". Це ж секрет полішинеля після зупинення допомоги від Штатів. А можуть і не закінчитися
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04.03.2025 20:06 Ответить
СБУ не знайде ..
Якщо таке пишуть "...з посиланням на українського чиновника...") , на 90% можете бути впевнені що це фантазії журналюг . Їм же треба щось писати , бо їсти теж хочеться , от вони й заробляють таким чином - на хайпі , видумуючи різні гучні нісенітниці , які не можна ні перевірити ні спростувати , а значить і ніяк звинуватити журналюгу у брехні . .
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04.03.2025 20:07 Ответить
ВІН ЩЕ БЛИСКАВИЧНО ЧИЧЄНЦЄВ ПИ...ЧИТЬ,НІКОЛИ ВІДВОЛІКАТИСЬ,НА СПІЛКУВАННЯ З СБУ
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04.03.2025 20:22 Ответить
мокшанській розвідці нині навіть працювати не треба... світові змі у всіх подробицях живописують, що і коли закінчиться в Україні, і де само конкретно...
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04.03.2025 20:01 Ответить
деза, инфо война не менее важна.и вообще надо говорить что у нас ничего нет,а нпз выбивают обломки с космоса,да и вообще хлопци боси голи,чтото а плакаться и прибедняться эта наши украинская черта,менталитет такой
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04.03.2025 20:05 Ответить
да чего уж там пишите за день)))а в реале даже с обстрелами по 5 баллистик в неделю,до осени должно хватить,крылатки уже не петриотами к подлету к киеву так точно сбиваються,а условной шепетовке петриоты никогда и не светили)так что все эти прогнозы идут по *****)
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04.03.2025 20:03 Ответить
А як поживає наше підприємство, що виробляло один ( самий ходовий) тип ракет до С300?
Його естрадний президент не тільки закрив в липні 2019, а і фізично знищив. Нічого там вироблятись вже не будет.
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04.03.2025 20:04 Ответить
Bійськові аналітики звертають увагу, що останніми місяцями частка саме американської зброї серед усього українського озброєння падала і зараз складає близько 20%.
Однак, як зауважив в коментарі ABC News заступник генерального директора британського дослідницького центру Royal United Services Institute Малкольм Чалмерс, ці 20%, які припадають на США, "є найбільш смертоносними та важливими".
"Україна не розвалиться - минулого року вони вже відчули припинення допомоги. Але ефект буде накопичувальний", - наголошує експерт.
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04.03.2025 20:04 Ответить
BBC
Не відомо, як вплине рішення Трампа на постачання зброї за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає укладання довготривалих контрактів з американськими оборонними компаніями на виробництво та обслуговування озброєння, військової техніки та *********** для України.
Якщо ці контракти вже укладені і профінансовані, то Білий дім не має юридичних важелів зупинити їх виконання.
 Однак, як зазначає профільне видання Defense Express, американська влада може вплинути на процес транспортування зброї до України. "Це вже здійснюється безпосередньо збройними силами США або підрядниками за контрактами.
При цьому якраз на реальне переміщення озброєння відповідні розпорядження з Вашингтону й можуть впливати", - сказано у статті видання.
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04.03.2025 20:07 Ответить
Буде як на початку війни - совєцькі три чи може одна єдина ППошка із 5ти ракет, помічали одну. Приліт спочатку знаменувався несподіваним грімом на весь Київ, а потім через пару хвилин повертався дядько, що нажимає кнопку, і включав тривогу. Зате який асфальт поклали кругом!
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04.03.2025 20:05 Ответить
Якщо вірити, то чому " не названого" українського чиновника не взяло за яйця СБУ за такі коментарі. 🤬
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04.03.2025 20:05 Ответить
Это не все.
"Доверие к компании-производителю Patriot начнет падать за несколько недель. Конкуренты Patriot резко активизируются в создании альтернатив (включая и переманивание ключевых сотрудников, работавших над Patriot). Инвестиционные банки, предвкушая лавинообразный рост заказов на системы ПРО активно финансируют компании-производителю таких систем. Акционеры этих компаний довольно потирают руки от роста их акций."
Вот теперь все.
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04.03.2025 20:08 Ответить
Комплексов мало. Ракет, к ним, ещё меньше. И за это мы якобы должны 350 миллиардов.
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04.03.2025 20:17 Ответить
Ну якщо валити цими ракетами копійчаний шахед який летить на Банкову щоб тебе не перевели в піхоту - то їх ніколи не вистачить.
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04.03.2025 20:30 Ответить
Лопати не закінчаться ніколи
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04.03.2025 20:36 Ответить
А самим делать аналог вариант вообще не рассматривается? 🤔
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04.03.2025 20:38 Ответить
Европа пусть купит ракеты для Пэтриот. Она же выделяет Украине помощь в размере сотни миллиардов долларов.
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04.03.2025 20:39 Ответить
тепер сша їх може не продати
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05.03.2025 01:20 Ответить
Ракети до петріотів ми авжеж зробити не зможемо. Але ми можемо зробити балістичні ракети які б діставали до моцкви. Це навіть краще пво чим Петріоти. Якщо ***** вдарить по Київу то по моцкві також повинно прилітати
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04.03.2025 20:48 Ответить
Нічого страшного, наші заявляли, що з дня на день лазерна зброя з явиться
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04.03.2025 21:00 Ответить
Знову ці всюдисущі "неназвані джерела"...
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04.03.2025 23:56 Ответить
можливо це дещо "жорстоко", але нас ніколи не прикривали "патріоти"....а тил накінець-то пойме що війно у всій країні а не тільки в нас
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05.03.2025 10:17 Ответить
 
 