Ракеты к Patriot могут закончиться в Украине уже через несколько недель, - CNN

После приостановления военной помощи США ракеты к американским системам Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что первый кризис с боеприпасами после прекращения военной помощи США будет связан с ракетами для Patriot, которые могут "закончиться за несколько недель".

Отмечается, что запасы критически важных артиллерийских снарядов в Украине могут иссякнуть до мая или июня.

"Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько людей и сколько территории мы потеряем при этом", - заявил собеседник.

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Украинские военнослужащие на передовой отметили важную роль беспилотников в сдерживании российских атак, а также жизненно важную потребность в зенитных ракетах, которые поставляют США.

По словам старшего сержанта ударного взвода БПЛА Егора Фирсова, 80% всех разрушений, от танка до вражеского блиндажа, наносятся БПЛА, а потому у Украины "есть шанс выжить", но главная слабость - в ракетах для ПВО Patriot.

"Даже мы, военные, хотели бы, чтобы наши семьи, наш тыл были максимально защищены, когда мы служим на передовой", - говорит он.

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Сергей Филимонов, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", который уже девять месяцев воюет под стратегическим городом Покровск, согласился, что американская поддержка имеет решающее значение для защиты неба, а "финансовая помощь влияет на экономику и моральный дух общества, что также важно для фронта".

Украинский источник сообщил CNN, что решение не повлияло на обмен разведданными, который является менее затратным, но эффективным компонентом поддержки США военных усилий Киева. Однако характер шага президента Дональда Трампа - независимо от того, как он будет реализован на практике, - "бросает тень на его разлад с Зеленским и на то, что необходимо сделать для его преодоления".

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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