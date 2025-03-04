С начала суток на фронте 97 боевых столкновений, 30 из них произошло на Курщине, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 97 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 783 дрона-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Украинские защитники отразили все атаки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжается одна вражеская атака в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк. В настоящее время шесть боестолкновений завершились.

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С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 225 оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники, пять антенн управления БпЛА, одно антидроновое ружье и пять спутниковых терминалов противника, кроме того, существенно повреждены автомобиль, квадроцикл и терминал спутниковой связи.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Раздольного, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Привольного и Чаривного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Зализничному.

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На Ореховском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом было Львово.

Курское направление

В Курской области украинские защитники отразили 30 вражеских атак. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле", 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.

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