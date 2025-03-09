С начала суток на фронте 140 боестолкновений, более половины из них произошли на Покровском, Курском и Северском направлениях, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 140 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 КАБ, совершил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили пять атак врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Волчанские Хутора и Слатино.

Противник совершил четыре атаки на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили их все.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, в настоящее время идет бой.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

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На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попов Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 оккупанта; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БпЛА, четыре антенны управления БпЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще семь атак захватчиков продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза шли вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглись районы Степного и Каменского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отбили 27 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБ и совершил 365 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле", которые стойко сдерживают нашествие противника и наносят ему значительные потери.

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