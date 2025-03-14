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Новости Дело Кормышкиной
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Экс-нардеп от "Слуги народа" Кормышкина и ее муж, которых обвиняют в коррупции, признали вину, - ВАКС

Ирина и Юрий Кормышкины

14 марта в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) прошло первое судебное заседание по делу бывшего народного депутата Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine на платформе "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Супруги признали свою вину по делу, касающемуся коррупционных преступлений. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предложил соглашение о признании виновности для обвиняемых.

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В феврале 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт, в котором содержатся соглашения о признании виновности обоих обвиняемых. Соглашение было инициировано стороной защиты еще на стадии досудебного расследования.

На подготовительном заседании 14 марта прокурор озвучил условия сделки для Ирины Кормышкиной, среди которых:

  • искреннее раскаяние;
  • перечисление 20 миллионов гривен в государственный бюджет;
  • донат на ВСУ - один миллион гривен в течение 5 месяцев;
  • "разоблачение друг друга";
  • экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;
  • лишение права занимать должности в органах государственной власти на два года.

Как отмечается, Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепа также обратился в суд с просьбой разрешить выезд за границу для лечения, поскольку он получил травму на противотанковой мине и нуждается в лечении за пределами Украины. Этот вопрос зависит от решения прокурора.

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Заседание было отложено, и в следующий раз будут рассматривать соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Соглашения должны быть утверждены судом.

Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В январе 2025 года ВАКС избрал меру пресечения мужу "слуги народа" Кормышкиной по делу о незаконном обогащении - 15 млн грн залога и процессуальные обязанности.

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Автор: 

коррупция (8556) Антикоррупционный суд (1203) Слуга народа (2628) Аллахвердиева Кормышкина (30)


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Топ комментарии
+11
Тобто, визнали, що вони злодії. Але члени зеленої мафії в парламенти, так звані "слуги народу", проводжали її оплесками.
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14.03.2025 13:34
+9
"...він отримав травму на протитанковій міні та потребує лікування за межами України."
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14.03.2025 13:37
+8
Визнали, що вони "сваі в доску", тепер "пєрєтрут папацанскі" і все буде "чікі-пукі".
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14.03.2025 13:37
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Як мінімум Україна стане багатшою на одного посла/цю.
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14.03.2025 13:30 Ответить
пусть тогда и поручители платят!
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14.03.2025 13:31 Ответить
заплатять , потім, за своє.
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27.03.2025 07:13 Ответить
Ну , якшо "щире каяття" , то звичайно ...
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14.03.2025 13:32 Ответить
Коли є бабло - щире каяття - деякии час не "світитися" і ти знову в "обоимі" - ну і поділитись - скільки скажуть
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14.03.2025 13:32 Ответить
Тобто, визнали, що вони злодії. Але члени зеленої мафії в парламенти, так звані "слуги народу", проводжали її оплесками.
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14.03.2025 13:34 Ответить
Визнали, що вони "сваі в доску", тепер "пєрєтрут папацанскі" і все буде "чікі-пукі".
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14.03.2025 13:37 Ответить
"...він отримав травму на протитанковій міні та потребує лікування за межами України."
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14.03.2025 13:37 Ответить
Нема слів... Крім матюччя можу тільки сказати, ну як не соромно...
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14.03.2025 13:43 Ответить
Корупцію офіційно легалізовано. Сподіваюся, зе додасть це досягнення в підсумки свого правління
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14.03.2025 13:51 Ответить
Вона завжди була офіційно легалізованою
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14.03.2025 13:55 Ответить
"Алаверди - браття і сестри!"(с)
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14.03.2025 13:52 Ответить
Уклали угоду зі слідством проти самих себе. Дуже цікаво. Всім корупціонерам на замітку.
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14.03.2025 13:59 Ответить
А шо картяр не допоміг? Чи вийшов із довєрія Дуета? Такі да. Картяра та Подляка не взяли до арабів.
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14.03.2025 14:00 Ответить
да с такими губенями- этож какие заработки, зачем в криминал влезала- шлепала бы губятами в три смены
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14.03.2025 14:05 Ответить
так отож, що шльопала, будучи депатаншою, а заробіткиж то треба якось легалізувати, ну щоб машину купити, квартиру, в дубаї на відпочинок, от і лоханулась. от якби не була депутаншою, то нікого б не цікавила, але тоді заробітки не такі. Бо всякі Анал табу, що мають гроші сам розумієш де, а не на вулиці.
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27.03.2025 07:16 Ответить
Після такої статті на цезорі у зеленої гниди тіки один шлях - дати героїв України цим двом.
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14.03.2025 14:05 Ответить
Коли ти ''рабочая сасна'' з команди Зеленського - тобі можна все.
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14.03.2025 14:07 Ответить
Який тільки бред.Злочинним шляхом нажиті гроші,злочинці цими грішми діляться з державою Не заробленими грішми розраховується злочинець,якби сплачуючи штраф,а тими що по суті крадені.Два роки не можуть займати державні посади.Не на все життя шлагбаум до державної посади,а два роки і можна державну посаду і бажано біля грошей,бо є досвід по розпилу.За економію судового ресурсу ще можна премію виписати,скажем 10% від цього ресурсу..До чого ми дожили.?
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14.03.2025 14:09 Ответить
ну таке, двояке питаня, вкрав - віддав назад, от тільки з державними посадами треба довічно заборону. ну і питання, а чи розкажуть як і де ці гроші вони отримали, це саме цікаве.
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27.03.2025 07:18 Ответить
А скільки лежить заниканих грощей, які не встигли засвітити? Рай для казнокрадів. Можна згадати за конверти в Раді, з чого Буратіна почала своє царювання. Мабуть натякнула, що дасть покази, тому все так і обійшлося.
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14.03.2025 14:37 Ответить
Цей кормишкін аграрний навіть не барон, а ще більше. Скупив половину сільгоспземель у Миколаївській області ще за ригів. З цією фіфою вони дуже ********** Відень. Отже це зовсім невелика платня, щоб туди звалити. А бізнес тут працюватиме, нажаль. Їх треба було б розорити, пустити по світу голими і босими.
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14.03.2025 14:49 Ответить
до выборов готовяться, только зеля выборы уже проиграл.
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14.03.2025 20:28 Ответить
 
 