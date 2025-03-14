Экс-нардеп от "Слуги народа" Кормышкина и ее муж, которых обвиняют в коррупции, признали вину, - ВАКС

14 марта в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) прошло первое судебное заседание по делу бывшего народного депутата Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine на платформе "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Супруги признали свою вину по делу, касающемуся коррупционных преступлений. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предложил соглашение о признании виновности для обвиняемых.

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В феврале 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт, в котором содержатся соглашения о признании виновности обоих обвиняемых. Соглашение было инициировано стороной защиты еще на стадии досудебного расследования.

На подготовительном заседании 14 марта прокурор озвучил условия сделки для Ирины Кормышкиной, среди которых:

искреннее раскаяние;

перечисление 20 миллионов гривен в государственный бюджет;

донат на ВСУ - один миллион гривен в течение 5 месяцев;

"разоблачение друг друга";

экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;

лишение права занимать должности в органах государственной власти на два года.

Как отмечается, Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепа также обратился в суд с просьбой разрешить выезд за границу для лечения, поскольку он получил травму на противотанковой мине и нуждается в лечении за пределами Украины. Этот вопрос зависит от решения прокурора.

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Заседание было отложено, и в следующий раз будут рассматривать соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Соглашения должны быть утверждены судом.

Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В январе 2025 года ВАКС избрал меру пресечения мужу "слуги народа" Кормышкиной по делу о незаконном обогащении - 15 млн грн залога и процессуальные обязанности.

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