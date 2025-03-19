Кошта и фон дер Ляйен после разговора Трампа и Путина: Поддержка Украины остается непоколебимой
Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили надежду, что телефонный разговор между Трампом и Путиным станет прогрессом для достижения справедливого мира для Украины.
Об этом они написали в Х, информирует Цензор.НЕТ.
Они заявили, что результатом российско-украинской войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир для Украины.
Оба высокопоставленных чиновника выразили надежду, что телефонный разговор между Трампом и Путиным станет важным шагом в направлении достижения этого мира. Они также подтвердили непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.
"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", - заявили они.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.
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