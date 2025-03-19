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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Кошта и фон дер Ляйен после разговора Трампа и Путина: Поддержка Украины остается непоколебимой

Кошта и фон дер Ляйен заверили в поддержке

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили надежду, что телефонный разговор между Трампом и Путиным станет прогрессом для достижения справедливого мира для Украины.

Об этом они написали в Х, информирует Цензор.НЕТ.

Они заявили, что результатом российско-украинской войны должен стать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир для Украины.

Оба высокопоставленных чиновника выразили надежду, что телефонный разговор между Трампом и Путиным станет важным шагом в направлении достижения этого мира. Они также подтвердили непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", - заявили они.

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Разговор Трампа и Путина

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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Автор: 

путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) Урсула фон дер Ляйен (512) Антониу Кошта (45)


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19.03.2025 14:20 Ответить
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19.03.2025 14:26 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/thsnwkP15HI Настрій
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19.03.2025 14:39 Ответить
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19.03.2025 14:57 Ответить
Пєрвопрiчiну уже устранiлi?
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19.03.2025 15:06 Ответить
Та с такими Коштами теперь бабло стоговать будем не трамбуя! Попрет пошла вода в хату. Повезло наконец.
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19.03.2025 18:16 Ответить
 
 