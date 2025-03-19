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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Сейчас в приоритете - долгосрочный мир в Украине, - Белый дом о соглашении относительно полезных ископаемых

Соглашение по редкоземельным минералам с США: Белый дом прокомментировал

Белый дом заявил, что долгосрочный мир в Украине сейчас является приоритетом для США, а не сделка по редкоземельным минералам.

Об этом сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 19 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она заявила, что соглашение о добыче полезных ископаемых было первым набором рамок, "которые вы все увидели на той самой публичной встрече с президентом Зеленским и президентом Трампом в Овальном кабинете".

"Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении", - отмечает она.

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Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США "вышли за рамки только экономического соглашения о минеральных ресурсах" и рассматривают "возможность длительного прекращения огня".

"Сейчас у нас частичное прекращение огня. Но опять же, президент отправляет свою высококвалифицированную, умную и опытную команду в Саудовскую Аравию в конце этой недели, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте. И я хотела бы еще раз повторить, что мы еще никогда не были так близко к миру, как сегодня", - резюмировала Левитт.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.

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Автор: 

США (26528) редкоземельные металлы (139) Ливитт Кэролайн (12)


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Топ комментарии
+3
Після дзвінка ******* трумп вже більше доби з труселєй рідкі мінерали вичищає.
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19.03.2025 20:35
+2
Корабельная сосна...
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19.03.2025 20:39
+2
Баба рабочая...
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19.03.2025 20:40
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Если "ленка-партийка-комсомолка" не умолкая, треплет о мире, значит надо готовиться к ядерной войне.
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19.03.2025 20:30 Ответить
Балачки для бідних
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19.03.2025 20:31 Ответить
Після дзвінка ******* трумп вже більше доби з труселєй рідкі мінерали вичищає.
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19.03.2025 20:35 Ответить
Корабельная сосна...
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19.03.2025 20:39 Ответить
Баба рабочая...
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19.03.2025 20:40 Ответить
"Какалини" вже нікому не потрібні
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19.03.2025 20:42 Ответить
У 2017 році Трамп з презедентом Афганістану підписував договір про рідкоземельні копалини,що сталось через 3 роки всім відомо.
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19.03.2025 20:48 Ответить
шо се сталося
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19.03.2025 20:56 Ответить
вони тепер АЕС вимагають
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19.03.2025 22:45 Ответить
"...висококваліфіковану, розумну і досвідчену команду" - з таким же досвідом у шантажі і мародерстві як у Трампа?
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19.03.2025 21:06 Ответить
Не довгостроковий - а постійний! Довгостроковий це на який срок?
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19.03.2025 21:13 Ответить
500 млрд жидкозьома зливають в пропасть....

що за сквозняки в голові у доні ?

.
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19.03.2025 22:05 Ответить
Я слушал выступлений этой прекрасной женщины (пресс секретарь Президента США ) и она заявила что США будет предоставлят развет-данные для само обороны Украины .По которым возникли споры с Россией.
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20.03.2025 05:44 Ответить
 
 