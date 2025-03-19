Силы обороны обезвредили 281 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб
В общем с начала этих суток произошло 127 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и осуществили более 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двуречной. Силы обороны успешно отразили пять попыток противника продвинуться вперед.
На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загрызово и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское, атака отражена.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки. Наши защитники отразили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Заря, Новая Полтавка, Гродовка и Покровск.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 281 оккупант, из них 152 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, орудие, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА, также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении противник три раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя. Авиация российских террористов нанесла удары по районам населенных пунктов Великомихайловка и Зеленое Поле.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобково и Щербаки. Противник сбросил КАБы по районам Ясной Поляны, Голубого и Новоивановки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Бургунки и Вировки.
Курское направление
На Курщине Силы обороны отразили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, и осуществил 290 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО.
Сегодня стоит отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, 15-го отдельного горно-штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
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тобто, як що перемоги, то генштаб на білому еоні за собою веде, а як що пройоби, то генштаб тут не до чого?
дуже цікаво, як генштаб буде виконувати наказ про припинення супротиву?
У Часовому Ярі піхотні підрозділи противника закріпилися в приватному секторі на південь від залізниці, де раніше проводили штурмові дії."