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Новости Арест генералов Ненадлежащая оборона Харьковщины в мае 2024 года
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Полковника Лапина оставили под стражей до 17 мая

Полковника Лапина оставили под стражей до 17 мая

Экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона полковника Илью Лапина оставили под стражей до 17 мая 2025 года.

Видео из зала судебных заседаний Печерского райсуда обнародовала его дочь Александра Падучак, передает Цензор.НЕТ.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей до 17.05.2025 года без определения размера залога", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что экс-комбату ВСУ полковнику Лапину, которого подозревают в прорыве обороны на Харьковщине, стало плохо во время заседания суда.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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Автор: 

суд (25087) Лапин Илья (33)


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Топ комментарии
+10
Імунітет виключно для верховного та його посіпак.
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20.03.2025 10:36
+9
Де ж ті тези Веніславського про імунітет?
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20.03.2025 10:21
+7
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20.03.2025 10:52
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Де ж ті тези Веніславського про імунітет?
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20.03.2025 10:21 Ответить
Імунітет виключно для верховного та його посіпак.
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20.03.2025 10:36 Ответить
А Харківська ОВА, яка несе відповідальність за побудову фортифікацій, зовсім до цього ніяким боком? Дорогу будували, а фортифікації (в кілометрах від тієї дороги) - ні, бо могли обстріляти. Але зелені призначенці не винні, а тепер, відповідно до заяви Веніславського, ще й мають якийсь імунітет, на відміну від військових....
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20.03.2025 10:46 Ответить
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20.03.2025 10:52 Ответить
Те саме по генералу Галушкіну: вчора продовжили термін ув'язнення до 22 квітня.
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20.03.2025 11:00 Ответить
Також вчора полковнику Червінському-
до 20 травня.
Ще раз доказує,наскільки слуги можуть бути публічними циніками.
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20.03.2025 11:07 Ответить
Справедливість та верховенство права, по ЗЕленому!
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20.03.2025 11:45 Ответить
Спарава про неналежну оборону півдня України у 2022 му році.
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20.03.2025 12:01 Ответить
Зелені ублюдки, знущаються з військових і всі язики в сраку....
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20.03.2025 12:06 Ответить
Чому військові мовчать?
Хунта вони чи не хунта?
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20.03.2025 13:04 Ответить
Пояснення цьому-страх перед рідними органами, управління якими взяв на себе кизор.
Приклад:у сталінські часи за родіну-сталіна готові до кінця йти,а попасти в рідні застінки-було понад їх сил.
А їх по одному,як потенційних...
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20.03.2025 14:09 Ответить
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20.03.2025 13:38 Ответить
 
 