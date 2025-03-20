Полковника Лапина оставили под стражей до 17 мая

Экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона полковника Илью Лапина оставили под стражей до 17 мая 2025 года.

Видео из зала судебных заседаний Печерского райсуда обнародовала его дочь Александра Падучак, передает Цензор.НЕТ.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей до 17.05.2025 года без определения размера залога", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что экс-комбату ВСУ полковнику Лапину, которого подозревают в прорыве обороны на Харьковщине, стало плохо во время заседания суда.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125 бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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