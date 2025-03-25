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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Польша ожидает результатов переговоров в Саудовской Аравии, - Туск

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава с нетерпением и беспокойством ожидает завершения переговоров в Саудовской Аравии между представителями России, США и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С нетерпением и беспокойством ждем результатов переговоров, которые в течение последних часов продолжались в Саудовской Аравии между россиянами и американцами, а также между американцами и украинцами", - отметил Туск.

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Он также заявил, что изменения в глобальной политике повлияли на позицию Европейского Союза, а потому профессиональная дипломатическая работа становится еще важнее.

Туск подтвердил свое участие в неформальном саммите "Коалиции желающих" в Париже 27 марта, однако выразил мнение, что подобных встреч слишком много. По его словам, реальные действия и конкретные ресурсы важнее многочисленных саммитов.

"Для меня важнее 20 саммитов являются решения и действия, сколько денег, военных и инфраструктуры мы будем иметь, насколько современной она будет, сколько ее будет на нашей границе", - подчеркнул Туск.

Он также сообщил о переводе более 7 млрд евро из Национального плана восстановления в новый фонд обороноспособности и безопасности, что даст Польше дополнительные возможности для усиления обороны.

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Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи. Информации о темах обсуждения пока нет.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде. Они продолжались 12 часов.

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Автор: 

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Топ комментарии
+2
Трампісти захистили рашистські корита у Чорному морі. Ще одне завдання краснова виконано.
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25.03.2025 17:15
+1
Поляки хворіють на синдром імперскості. Чого ти вилазиш, тупориле? Всі мовчать . Всі розуміють все. Чи ти ще не визначився кому першому лизати- трамбону чи пуйлу?
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25.03.2025 17:15
+1
Що, поляки вже зжали булки і на низькому старті готові відходити за Віслу?
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25.03.2025 17:15
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"...між представниками Росії, США та України..." - я щось пропустив?
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25.03.2025 17:13 Ответить
Трампісти захистили рашистські корита у Чорному морі. Ще одне завдання краснова виконано.
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25.03.2025 17:15 Ответить
Поляки хворіють на синдром імперскості. Чого ти вилазиш, тупориле? Всі мовчать . Всі розуміють все. Чи ти ще не визначився кому першому лизати- трамбону чи пуйлу?
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25.03.2025 17:15 Ответить
Що, поляки вже зжали булки і на низькому старті готові відходити за Віслу?
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25.03.2025 17:15 Ответить
Не напрасно поляки волнуются, эти переговоры ничего хорошего для Украины не сулят, а это значит, что и для Европы, поэтому, ЕС давно уже должен был разработать программу действий блока НАТО без участия в нём США , время играет против Европы.
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25.03.2025 17:42 Ответить
пізно пшекі, 88% їхнього населеня здрисне, а те шо залишиться стане по Віслі.
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25.03.2025 17:44 Ответить
Ні, не здрисне, бо в них є мужні рольнікі на тракторах.
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25.03.2025 17:50 Ответить
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25.03.2025 17:56 Ответить
Вам треба було "занепокоюватися" у 22 році, та ставати пліч опліч бити кацапню. Тоді б і зараз не прийшлося б занепокоюватися. А тепер пізно пити Боржомі.
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25.03.2025 18:04 Ответить
Із "занепокоєнням" - вірне формулювання. Бо "надьожа і апора" - США - кинули Україну, кинуть і Польщу...
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25.03.2025 18:06 Ответить
Враховуючи.що Україну США буде намагатися віддати під вплив куйла і вже це робить всіми доступними і недоступними (протиправними) способами.ЄС прийдеться терміново нарощувати виробництво зброї і припиняти всяку політику втягування України в ЄС ,Контроль границі України і ЄС вже мабуть буде посилено, а фінансово- війскову допомогу мало помало скоротять до дрібниць.Не варто озброювати армію, котра на перспективу може нести загрозу ЄС...
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25.03.2025 18:07 Ответить
Тільки не нас .
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25.03.2025 18:13 Ответить
 
 