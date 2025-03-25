Польша ожидает результатов переговоров в Саудовской Аравии, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава с нетерпением и беспокойством ожидает завершения переговоров в Саудовской Аравии между представителями России, США и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С нетерпением и беспокойством ждем результатов переговоров, которые в течение последних часов продолжались в Саудовской Аравии между россиянами и американцами, а также между американцами и украинцами", - отметил Туск.

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Он также заявил, что изменения в глобальной политике повлияли на позицию Европейского Союза, а потому профессиональная дипломатическая работа становится еще важнее.

Туск подтвердил свое участие в неформальном саммите "Коалиции желающих" в Париже 27 марта, однако выразил мнение, что подобных встреч слишком много. По его словам, реальные действия и конкретные ресурсы важнее многочисленных саммитов.

"Для меня важнее 20 саммитов являются решения и действия, сколько денег, военных и инфраструктуры мы будем иметь, насколько современной она будет, сколько ее будет на нашей границе", - подчеркнул Туск.

Он также сообщил о переводе более 7 млрд евро из Национального плана восстановления в новый фонд обороноспособности и безопасности, что даст Польше дополнительные возможности для усиления обороны.

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Ранее стало известно, что украинская делегация продлила пребывание в Саудовской Аравии еще на день для этой встречи. Информации о темах обсуждения пока нет.

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде. Они продолжались 12 часов.

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