США согласились увязать новое соглашение с Украиной с Будапештским меморандумом, - СМИ
Соединенные Штаты Америки признали связь нового экономического соглашения с Украиной с обязательствами, вытекающими из Будапештского меморандума 1994 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Речь идет о документе, подписанном 17 апреля, предусматривающем дальнейшее заключение полноценного соглашения об экономическом партнерстве и создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Как отмечается, главное нововведение - США официально признают связь своей помощи Украине с ее добровольным отказом от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В частности, документ содержит формулировку: "Соединенные Штаты Америки признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире".
Это положение идет рядом с признанием объемов помощи, которую США предоставили Украине после начала полномасштабной войны в 2022 году.
"Поэтому эта норма означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах - "рыночная стоимость" полутора-двух тысяч ядерных боеголовок стратегического оружия и еще большее количество тактических боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и нескольких десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту"", - говорится в материале ЕП.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-opriljudniv-tekst-memorandumu-shchodo-uhodi-pro-korisni-kopalini-pro-shcho-jdetsja-v-dokumenti.html ТЕКСТ МЕМОРАНДУМУ ЩОДО УГОДИ З США ПРО КОРИСНІ КОПАЛИНИ
"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі".
донні, все, що віддали задурно коштує всіх жидкозьово США і Меланью на додачу
За шо Сша скаже Україні бальшоє чєловєчіскоє спасібо. І на тому все
So what?
А за що дякувати ?
.
як що угода про копалини, така сама як угода про зброю, то добре.
ми віддали зброю взамін на велике *****.
так само, сшп видало нам зброю в обмін на таке з саме велике *****.
пісділ! 👌
"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі".""
"Це положення йде поруч із визнанням обсягів допомоги, яку США надали Україні після початку повномасштабної війни у 2022 році.""
"Відтак ця норма означає, що Україна отримала додатковий козир у переговорах - "ринкова вартість" півтори-двох тисячі ядерних боєголовок стратегічної зброї і ще більша кількості тактичних боєголовок, 176 міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом"
Ну, это скорее хороший признак, но не более, поскольку лишь меморандум
сам факт розмови про будапештський меморандум це як розмовляти про втрату цноти дурнуватою дівкою - рідні це неприємно чути.
нас обдурили так як до цього дурили індіянців що за намисто мангеттен продали.
відповідно, згадувати обман це принижуватися.
мабуть вони літали туди - суди і не один раз.
лише тоді він називався не обрізаним на одну ступінь "арєшніком", а повноцінною "Сатаною"
.
2. в 43-ю РА зі штабом в ВІнниці входило 8 РД і не всі знаходилися на території України, а тому 176 не відповідає дійсності.
По перше - як рахувати ? Тоді , 30 років тому , була одна вартість , а зараз - інша ...
Всі суми "компенсацій" у вигляді поставок газу і знижок на нього - це мізер порівняно з тією сумою і плата рф корумпованому режиму кучми за роззброєння України.
А США по согласию ограбить Украину