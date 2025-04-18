США согласились увязать новое соглашение с Украиной с Будапештским меморандумом, - СМИ

Соединенные Штаты Америки признали связь нового экономического соглашения с Украиной с обязательствами, вытекающими из Будапештского меморандума 1994 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Речь идет о документе, подписанном 17 апреля, предусматривающем дальнейшее заключение полноценного соглашения об экономическом партнерстве и создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Как отмечается, главное нововведение - США официально признают связь своей помощи Украине с ее добровольным отказом от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В частности, документ содержит формулировку: "Соединенные Штаты Америки признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире".

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Это положение идет рядом с признанием объемов помощи, которую США предоставили Украине после начала полномасштабной войны в 2022 году.

"Поэтому эта норма означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах - "рыночная стоимость" полутора-двух тысяч ядерных боеголовок стратегического оружия и еще большее количество тактических боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и нескольких десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту"", - говорится в материале ЕП.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

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