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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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США согласились увязать новое соглашение с Украиной с Будапештским меморандумом, - СМИ

Украина на переговорах с США будет предлагать частичное прекращение огня с Россией, надеясь на восстановление американской помощи

Соединенные Штаты Америки признали связь нового экономического соглашения с Украиной с обязательствами, вытекающими из Будапештского меморандума 1994 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Речь идет о документе, подписанном 17 апреля, предусматривающем дальнейшее заключение полноценного соглашения об экономическом партнерстве и создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Как отмечается, главное нововведение - США официально признают связь своей помощи Украине с ее добровольным отказом от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума. В частности, документ содержит формулировку: "Соединенные Штаты Америки признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Это положение идет рядом с признанием объемов помощи, которую США предоставили Украине после начала полномасштабной войны в 2022 году.

"Поэтому эта норма означает, что Украина получила дополнительный козырь в переговорах - "рыночная стоимость" полутора-двух тысяч ядерных боеголовок стратегического оружия и еще большее количество тактических боеголовок, 176 межконтинентальных баллистических ракет и нескольких десятков стратегических бомбардировщиков, которые Украина отдала по "Будапешту"", - говорится в материале ЕП.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине удалось достичь прогресса в пересмотре некоторых требований в соглашении о полезных ископаемых, - Financial Times

Автор: 

Будапештское соглашение (170) США (26652) Меморандум (130) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+15
Я не проти, якщо угоду про мінерали напишуть на звороті Будапештського меморандуму. Цей мабуть той винятковий випадок використання туалетного паперу двічі.
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18.04.2025 14:19
+7
Ми (українці) теж визнаємо внесок, який зробили США до світової науки й технології.

So what?
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18.04.2025 14:20
+6
нєнє.
як що угода про копалини, така сама як угода про зброю, то добре.
ми віддали зброю взамін на велике *****.
так само, сшп видало нам зброю в обмін на таке з саме велике *****.
пісділ! 👌
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18.04.2025 14:20
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18.04.2025 14:09 Ответить
Меншовартісний культ "розумного кацапа". Бракує лише тези про "старшого брата".
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18.04.2025 14:16 Ответить
Якщо це прив`язка , то янукович проФФесор

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-opriljudniv-tekst-memorandumu-shchodo-uhodi-pro-korisni-kopalini-pro-shcho-jdetsja-v-dokumenti.html ТЕКСТ МЕМОРАНДУМУ ЩОДО УГОДИ З США ПРО КОРИСНІ КОПАЛИНИ
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18.04.2025 14:25 Ответить
поттужне формулювання:

"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі".
донні, все, що віддали задурно коштує всіх жидкозьово США і Меланью на додачу
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18.04.2025 14:32 Ответить
"Відтак ця норма означає, що Україна отримала додатковий козир у переговорах - "ринкова вартість" півтори-двох тисячі ядерних боєголовок стратегічної зброї і ще більша кількості тактичних боєголовок, 176 міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом"", - йдеться у матеріалі ЄП. "Козирний" рашистський агент в ОП.А "КОЗИР" ДЛЯ УКРАЇНИ .ТАКА Ж САМА БРЕХНЯ.ЯК І САМ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ
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18.04.2025 14:12 Ответить
14 січня 1994 року в Москві оприлюднено спільну заяву щодо вивезення з української території стратегічної ядерної зброї та принципової згоди РФ надати компенсацію.-----------у травні 1992 року з української території було виведено до Росії усю тактичну ядерну зброю", -----------------------Дуже цікаве--------------Кравчук скаржився, що США «викручують йому руки», вимагаючи, щоб тактичне і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F стратегічне ядерне озброєння України було негайно передане Росії. Шеварднадзе відповів, що американці проводять політику підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 єльцинської Росії, не знаючи внутрішніх подробиць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 пострадянського простору: «Вони не знають складної, надзвичайно важкої, жорстокої історії наших відносин із Росією та Радянським Союзом чи іншими імперіями». Грузинський президент радив українському колезі спробувати залишити хоча б одну боєголовку, «щоб відлякати божевільного» - того, хто може прийти після Єльцинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11].----------------
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18.04.2025 16:20 Ответить
Єрмак якусь ***** накрутив
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18.04.2025 14:12 Ответить
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18.04.2025 14:14 Ответить
І шо з того, ***?!
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18.04.2025 14:14 Ответить
Мертвонароджений Будапештський меморадум Зєля вирішив реанімувати. Зовсім поплив розумом?.
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18.04.2025 14:24 Ответить
"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі". Джерело: https://censor.net/ua/n3547538

За шо Сша скаже Україні бальшоє чєловєчіскоє спасібо. І на тому все
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18.04.2025 14:14 Ответить
Тобто те "ніх#я"- і це "ніх#я". Прекрасна угода. В принципі дєрьмак який там ошивається за рахунок українських платників податків, нічого кращого не продемонструє. Адже має інтелект завгоспа.
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18.04.2025 14:18 Ответить
Я не проти, якщо угоду про мінерали напишуть на звороті Будапештського меморандуму. Цей мабуть той винятковий випадок використання туалетного паперу двічі.
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18.04.2025 14:19 Ответить
От тільки твоя думка нікого не цікавить. Не проти він...
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18.04.2025 14:24 Ответить
Це не лише тільки моя думка. Тому Україна ще досі існує
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18.04.2025 15:32 Ответить
Ми (українці) теж визнаємо внесок, який зробили США до світової науки й технології.

So what?
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18.04.2025 14:20 Ответить
Хай трамп приїде до Києва в светрі, неголений та попросить пробачення і подякує на колінах.
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18.04.2025 14:20 Ответить
За що йому вибачатися ?
А за що дякувати ?
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18.04.2025 14:26 Ответить
за те що курва

.
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18.04.2025 14:39 Ответить
За те, що одразу не послали на×уй з його закидонами.
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18.04.2025 14:41 Ответить
нєнє.
як що угода про копалини, така сама як угода про зброю, то добре.
ми віддали зброю взамін на велике *****.
так само, сшп видало нам зброю в обмін на таке з саме велике *****.
пісділ! 👌
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18.04.2025 14:20 Ответить
тобто знову порожняк
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18.04.2025 14:20 Ответить
Да вы издеваетесь, опять... хотя:
"Сполучені Штати Америки визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі".""
"Це положення йде поруч із визнанням обсягів допомоги, яку США надали Україні після початку повномасштабної війни у 2022 році.""

"Відтак ця норма означає, що Україна отримала додатковий козир у переговорах - "ринкова вартість" півтори-двох тисячі ядерних боєголовок стратегічної зброї і ще більша кількості тактичних боєголовок, 176 міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом"

Ну, это скорее хороший признак, но не более, поскольку лишь меморандум
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18.04.2025 14:23 Ответить
визнають внесок - пять вам, несіть зачотку.
сам факт розмови про будапештський меморандум це як розмовляти про втрату цноти дурнуватою дівкою - рідні це неприємно чути.
нас обдурили так як до цього дурили індіянців що за намисто мангеттен продали.
відповідно, згадувати обман це принижуватися.
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18.04.2025 14:24 Ответить
Ви тут всі самі розумні(в коментарях), а пан Бутусов від нічого робити новину в стрічку подав...
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18.04.2025 14:24 Ответить
и шо єто нам дает? трамп простит нам придуманные им 350 миллиардов (по факту 70-100) , которые, штаты дали нам за время войны?
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18.04.2025 14:26 Ответить
Ринкова вартість озброєння , якого Україна позбулася тоді - це сотні мільярдів доларів , тобто - навіть враховуючи те , що американці вже нам дали - вони залишаються нам винні набагато більшу суму !
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18.04.2025 14:28 Ответить
Отдали ракеты кацапам, а должны будут американе? Иди расскажи это рудому чорту.
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18.04.2025 15:31 Ответить
Отдали ракеты кацапам по принуждению фша
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19.04.2025 01:11 Ответить
176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії мали півтори-двох тисячі ядерних боєголовок ? 👀
мабуть вони літали туди - суди і не один раз.
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18.04.2025 14:27 Ответить
одна ракета несла два десятка разделяющихся атомных боеголовок
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18.04.2025 14:28 Ответить
"арєшнік" був придуманий давним давно на Южмаші і Харківських підприємствах електроніки (система наведення)

лише тоді він називався не обрізаним на одну ступінь "арєшніком", а повноцінною "Сатаною"

.
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18.04.2025 14:42 Ответить
1. не всі ті котрі стояли на озброєні і були розташовані в Україні мали по 10 шт., були і моно, і по три, і по 6.
2. в 43-ю РА зі штабом в ВІнниці входило 8 РД і не всі знаходилися на території України, а тому 176 не відповідає дійсності.
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18.04.2025 17:15 Ответить
Ясно приделали до физды дверцу.
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18.04.2025 14:32 Ответить
Теж на туалетному папері напишуть? Зєлєнскому давали пафосний текст зачитувати про нікудишній Будапештський меморандум. Клявся, що він би ніколи подібного не підписав, бо це зрада. Тепер принесли текст з протилежними ідеями?
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18.04.2025 15:08 Ответить
"ринкова вартість" півтори-двох тисячі ядерних боєголовок стратегічної зброї і ще більша кількості тактичних боєголовок, 176 міжконтинентальних балістичних ракет та кількадесят стратегічних бомбардувальників, які Україна віддала за "Будапештом"" . Тут хотілося б більш детально. Яка ринкова вартість цього добра?
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18.04.2025 15:13 Ответить
Точно ніхто не скаже ...
По перше - як рахувати ? Тоді , 30 років тому , була одна вартість , а зараз - інша ...
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18.04.2025 15:30 Ответить
Забыли только казать, что самолеты, ракеты и яо Украина отдала не США, а козлостану.
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18.04.2025 15:30 Ответить
США , на цьому , наполягали - це була їх вимога
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18.04.2025 15:38 Ответить
Весь збройовий уран вартістю ~$300 млрд. в цінах середини 90-х після демонтажу боєголовок стратегічних і тактичниї ядерних ракет, власником якого була Україна, по-факту отримали США, а де-юре - офіційним "транзитом" через рф, обставленим договором ВВОУ-НОУ в рамках "Комиссии Гор-Черномьірдин".
Всі суми "компенсацій" у вигляді поставок газу і знижок на нього - це мізер порівняно з тією сумою і плата рф корумпованому режиму кучми за роззброєння України.
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18.04.2025 16:40 Ответить
Кучма ще живий чому не допитати?Але і так відомо що рф в рахунок всієї я/з з України надала палива для українських АЕС на два роки вартістю десь 600млн.дол це у тисячи раз менше ніж вартість переданого військового майна.
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18.04.2025 21:40 Ответить
Ахаха. Тобто писати угоду будете як я і рекомендував, зі зворотньої сторони Будапештського меморандуму? Правильно! )))
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18.04.2025 16:35 Ответить
Кремль хочет завоевать,
А США по согласию ограбить Украину
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18.04.2025 23:04 Ответить
 
 