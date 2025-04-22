Готовность РФ к двусторонним переговорам с Украиной является "хорошим знаком", - Госдеп США
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной.
Об этом она сказала в эфире Fox Business, передает Цензор.НЕТ.
Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам.
"Это очень хороший знак", - отметила она и добавила, что США наблюдают за действиями и заявлениями РФ о мире.
Также Брюс отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее.
Она подчеркнула, что во время боевых действий продолжают гибнуть мирные жители.
Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".
Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
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Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
ТО ЯКИЙ МИР ВІДСТОЮЄ ДЕЛЕГАЦІЯ ІМЕНІ АХМЄТОВА ( КРЕМЛЯ? )
готовність рф до двосторонніх переговорів щодо заборони ударів виключно по цивільних об'єктах за умови усунення Україною юридичних перешкод для таких переговорів
- дуже хороший знак для Госдепу.
4:0 на користь ***** на одній заяві.
браво рашистським дипломатам