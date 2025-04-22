Готовность РФ к двусторонним переговорам с Украиной является "хорошим знаком", - Госдеп США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной.

Об этом она сказала в эфире Fox Business, передает Цензор.НЕТ.

Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам.

"Это очень хороший знак", - отметила она и добавила, что США наблюдают за действиями и заявлениями РФ о мире.

Также Брюс отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее.

Она подчеркнула, что во время боевых действий продолжают гибнуть мирные жители.

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Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.