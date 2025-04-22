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Новости Мирные переговоры
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Готовность РФ к двусторонним переговорам с Украиной является "хорошим знаком", - Госдеп США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс положительно оценила готовность России к двусторонним переговорам с Украиной.

Об этом она сказала в эфире Fox Business, передает Цензор.НЕТ.

Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам.

"Это очень хороший знак", - отметила она и добавила, что США наблюдают за действиями и заявлениями РФ о мире.

Также Брюс отметила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее.

Она подчеркнула, что во время боевых действий продолжают гибнуть мирные жители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) россия (95546) переговоры с Россией (969) Брюс Темми (7)


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Топ комментарии
+10
Вона ї'банута.
Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
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22.04.2025 18:36
+3
Наступний Президент США прийде - порядок наведе....
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22.04.2025 18:32
+3
Які феєрічні дібіли прийшли до влади. А ми думали, що тільки у нас такий "мудрий" нарід. А виявляється будь який нарід дібіли.
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22.04.2025 19:11
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Наступний Президент США прийде - порядок наведе....
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22.04.2025 18:32 Ответить
упасть гораздо проще чем подняться\остаться на плаву. так что нет. Китай - мог бы стать мировым лидером\полицейским и т.п. но ему это нафиг не надо. так что война так или иначе будет продолжаться, будем надеяться что в результате кремль и кремлядей полностью спалят рано или поздно.
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22.04.2025 20:44 Ответить
Трамп наніс удар від котрого СШа ніколи не одужає. США більше ніколи не буде державою #1. Вони можуть тепер буди чим-то на кшталт Бразілії.
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22.04.2025 23:25 Ответить
Вона ї'банута.
Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
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22.04.2025 18:36 Ответить
Не більше, ніж діма литвин! Що їм скажуть, те вони і озвучують, будучи по суті тупим ретранслятором!
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22.04.2025 18:48 Ответить
Коли перемовини по миру ведуть кращі найосвіченіші Заходом навчені менеджери батька війни Ахмєтова , маю на увазі повністю залежного на майбутнє воз"єднання Умєрова у США з сімʼєю ( не й включаючи його баригу ларьочніка Єрмака та його кишенькового сибігу).Коли схований ******** в ОПУ Камишін від провального, якщо не зрадницького міністрування Камишін ,( він за рік налагодив Укрзалізницю перед присядкою у крісло міністра з стратегічних галузей , не робив роками обіцяні дрони, зате вправно вивозив добре зерно Ахмєтова) ... Зараз цей НІХТО Камишін з ОПУ Єрмакобариги стоїіть на першому плані в фотосесіях президента Павела на Чешсько-Українському військовому заводі...

ТО ЯКИЙ МИР ВІДСТОЮЄ ДЕЛЕГАЦІЯ ІМЕНІ АХМЄТОВА ( КРЕМЛЯ? )
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22.04.2025 18:45 Ответить
2 000 000 млн дронів обіцяв Камишін ще Залужному , поки він у відкритому інтерв"ю західному виданню не вказав на НУЛЬ в необхідних виконання для ЗСУ ... Й ДЕ ЗАРАЗ ЗАЛУЖНИЙ А ДЕ КАМИШІН?
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22.04.2025 18:47 Ответить
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22.04.2025 18:49 Ответить
уточнюю з крісла МІНІСТРА завалившого випуск дронів та багато ще чого - Єрмак заховав Камишіна у себе в ОПУ , звідки Сибігу посадив у міністра МЗС - бо зараз головне СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ а не УКРАЇНУ
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22.04.2025 18:52 Ответить
Как на английском ЛОХ ???
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22.04.2025 18:51 Ответить
fool, goof, sucker
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22.04.2025 19:13 Ответить
-"ну отдайте уже нам "наше" всё, и больше нам ничего не надо" (с.)
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22.04.2025 18:57 Ответить
Які феєрічні дібіли прийшли до влади. А ми думали, що тільки у нас такий "мудрий" нарід. А виявляється будь який нарід дібіли.
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22.04.2025 19:11 Ответить
як я і казав.
готовність рф до двосторонніх переговорів щодо заборони ударів виключно по цивільних об'єктах за умови усунення Україною юридичних перешкод для таких переговорів
- дуже хороший знак для Госдепу.

4:0 на користь ***** на одній заяві.

браво рашистським дипломатам
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22.04.2025 19:19 Ответить
хороший знак це загибель рашкостану. все друге від чортів.
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22.04.2025 21:22 Ответить
Яке марення !
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22.04.2025 23:19 Ответить
 
 