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Новини Мирні перемовини
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Готовність РФ до двосторонніх переговорів з Україною є "хорошим знаком", - Держдеп США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс позитивно оцінила готовність Росії до двосторонніх переговорів з Україною.

Про це вона сказала в ефірі Fox Business, передає Цензор.НЕТ.

Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах. 

"Це дуже хороший знак", - зауважила вона та додала, що США спостерігають за діями та заявами РФ про мир.

Також Брюс зазначила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше.

Вона наголосила, що під час бойових дій продовжують гинути мирні жителі.

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Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Автор: 

Держдепартамент США (1629) росія (65191) переговори з Росією (1086) Брюс Теммі (7)


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Топ коментарі
+10
Вона ї'банута.
Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
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22.04.2025 18:36
+3
Наступний Президент США прийде - порядок наведе....
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22.04.2025 18:32
+3
Які феєрічні дібіли прийшли до влади. А ми думали, що тільки у нас такий "мудрий" нарід. А виявляється будь який нарід дібіли.
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22.04.2025 19:11
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Наступний Президент США прийде - порядок наведе....
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22.04.2025 18:32 Відповісти
упасть гораздо проще чем подняться\остаться на плаву. так что нет. Китай - мог бы стать мировым лидером\полицейским и т.п. но ему это нафиг не надо. так что война так или иначе будет продолжаться, будем надеяться что в результате кремль и кремлядей полностью спалят рано или поздно.
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22.04.2025 20:44 Відповісти
Трамп наніс удар від котрого СШа ніколи не одужає. США більше ніколи не буде державою #1. Вони можуть тепер буди чим-то на кшталт Бразілії.
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22.04.2025 23:25 Відповісти
Вона ї'банута.
Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
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22.04.2025 18:36 Відповісти
Не більше, ніж діма литвин! Що їм скажуть, те вони і озвучують, будучи по суті тупим ретранслятором!
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22.04.2025 18:48 Відповісти
Коли перемовини по миру ведуть кращі найосвіченіші Заходом навчені менеджери батька війни Ахмєтова , маю на увазі повністю залежного на майбутнє воз"єднання Умєрова у США з сімʼєю ( не й включаючи його баригу ларьочніка Єрмака та його кишенькового сибігу).Коли схований ******** в ОПУ Камишін від провального, якщо не зрадницького міністрування Камишін ,( він за рік налагодив Укрзалізницю перед присядкою у крісло міністра з стратегічних галузей , не робив роками обіцяні дрони, зате вправно вивозив добре зерно Ахмєтова) ... Зараз цей НІХТО Камишін з ОПУ Єрмакобариги стоїіть на першому плані в фотосесіях президента Павела на Чешсько-Українському військовому заводі...

ТО ЯКИЙ МИР ВІДСТОЮЄ ДЕЛЕГАЦІЯ ІМЕНІ АХМЄТОВА ( КРЕМЛЯ? )
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22.04.2025 18:45 Відповісти
2 000 000 млн дронів обіцяв Камишін ще Залужному , поки він у відкритому інтерв"ю західному виданню не вказав на НУЛЬ в необхідних виконання для ЗСУ ... Й ДЕ ЗАРАЗ ЗАЛУЖНИЙ А ДЕ КАМИШІН?
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22.04.2025 18:47 Відповісти
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22.04.2025 18:49 Відповісти
уточнюю з крісла МІНІСТРА завалившого випуск дронів та багато ще чого - Єрмак заховав Камишіна у себе в ОПУ , звідки Сибігу посадив у міністра МЗС - бо зараз головне СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ а не УКРАЇНУ
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22.04.2025 18:52 Відповісти
Как на английском ЛОХ ???
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22.04.2025 18:51 Відповісти
fool, goof, sucker
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22.04.2025 19:13 Відповісти
-"ну отдайте уже нам "наше" всё, и больше нам ничего не надо" (с.)
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22.04.2025 18:57 Відповісти
Які феєрічні дібіли прийшли до влади. А ми думали, що тільки у нас такий "мудрий" нарід. А виявляється будь який нарід дібіли.
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22.04.2025 19:11 Відповісти
як я і казав.
готовність рф до двосторонніх переговорів щодо заборони ударів виключно по цивільних об'єктах за умови усунення Україною юридичних перешкод для таких переговорів
- дуже хороший знак для Госдепу.

4:0 на користь ***** на одній заяві.

браво рашистським дипломатам
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22.04.2025 19:19 Відповісти
хороший знак це загибель рашкостану. все друге від чортів.
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22.04.2025 21:22 Відповісти
Яке марення !
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22.04.2025 23:19 Відповісти
 
 