Готовність РФ до двосторонніх переговорів з Україною є "хорошим знаком", - Держдеп США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс позитивно оцінила готовність Росії до двосторонніх переговорів з Україною.

Про це вона сказала в ефірі Fox Business, передає Цензор.НЕТ.

Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах.

"Це дуже хороший знак", - зауважила вона та додала, що США спостерігають за діями та заявами РФ про мир.

Також Брюс зазначила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше.

Вона наголосила, що під час бойових дій продовжують гинути мирні жителі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.