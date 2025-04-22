Готовність РФ до двосторонніх переговорів з Україною є "хорошим знаком", - Держдеп США
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс позитивно оцінила готовність Росії до двосторонніх переговорів з Україною.
Про це вона сказала в ефірі Fox Business, передає Цензор.НЕТ.
Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах.
"Це дуже хороший знак", - зауважила вона та додала, що США спостерігають за діями та заявами РФ про мир.
Також Брюс зазначила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше.
Вона наголосила, що під час бойових дій продовжують гинути мирні жителі.
Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".
Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.
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Ху-йло з першого дня був "готовий до переговорів". Тільки переговори про капітуляцію. Що ви там нового почули?
ТО ЯКИЙ МИР ВІДСТОЮЄ ДЕЛЕГАЦІЯ ІМЕНІ АХМЄТОВА ( КРЕМЛЯ? )
готовність рф до двосторонніх переговорів щодо заборони ударів виключно по цивільних об'єктах за умови усунення Україною юридичних перешкод для таких переговорів
- дуже хороший знак для Госдепу.
4:0 на користь ***** на одній заяві.
браво рашистським дипломатам