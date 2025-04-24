Треть боестолкновений за минувшие сутки произошла на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ
За минувшие сутки Силы обороны Украины провели 168 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 111 авиаударов, применив четыре ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, совершил 6289 обстрелов, в том числе 175 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2961 дрон-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское, Уланово Сумской области; Боровая Харьковской области; Дружковка, Славянск, Мирноград, Черниговка, Лиман Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Павловка, Гуляйполе Запорожской области; Токаревка Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА, одно средство РЭБ, четыре артиллерийские системы и еще один другой важный объект противника.
Харьковщина
На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Загрызово.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надия и Редкодуб.
На Сиверском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение в районе Клещиевки.
На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Видродження, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ривнополь и Новодаровка.
Юг
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.
На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курская область
Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курщине. На данном направлении за прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 41 КАБ, совершил 423 обстрела, из которых 19 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.
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Комарський напрямок:
Північніше та південно-західніше Розливу та північніше Роздольного російські війська за підтримки бронетехніки штурмують уздовж лісосмуг у напрямку Богатиря.
Новопавлівський напрямок:
Йдуть бої на підступах до Котлярівки, у напрямку Троїцького, за центральну вулицю в Успенівці та на північ від Андріївки.
Костянтинівський напрямок:
Після просування у Тарасівці та Сухій Балці противник продовжує тиснути широким фронтом у північному напрямку. На північ від Торецька піхотні підрозділи противника роблять спроби просунутися до ставків.
Борівський напрямок:
Ідуть бої за населені пункти Нове (додано червону зону в центральній частині) та Новомихайлівку (додано червону зону на південній околиці). Між населеними пунктами розташований опорний пункт, який штурмують російські війська, взяття якого дозволить силам супротивника штурмувати у бік Рідкодубу."