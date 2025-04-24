Третина боєзіткнень минулої доби відбулася на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Протягом минулої доби Сили оборони України провели 168 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське, Уланове Сумської області; Борова Харківської області; Дружківка, Слов’янськ, Мирноград, Чернігівка, Лиман Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Павлівка, Гуляйполе, Запорізької області; Токарівка Херсонської області.

Дивіться: Сили оборони збили ворожі БпЛА-розвідники "Мерлін-ВР" та Supercam у небі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника.

Харківщина

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.



На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили ПТРК, камеру дальнього спостереження, антени й укриття з особовим складом росіян. ВIДЕО

Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.



На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.



На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.



На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

Читайте: 193 дитини залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині

Південь

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.



На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.



На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Курська область

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 945 330 осіб (+1060 за добу), 10 694 танки, 26 823 артсистеми, 22 312 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА























