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Новости Атака беспилотников Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Силы ПВО сбили 40 из 166 дронов РФ, еще 74 беспилотника-имитатора локационно потеряны, - Воздушные силы

Силы ПВО сбили 40 дронов

В ночь на 28 апреля Россия атаковала Украину 166 ударными дронами и беспилотниками других типов. По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты запускали дроны из Курска и Миллерова. Основными направлениями для атаки были Сумщина и Черкасская область.

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

повітряні сили

Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

Напомним, что 28 апреля российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Читайте также: Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

Автор: 

беспилотник (3610) уничтожение (6956) Воздушные силы (2313)


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Топ комментарии
+4
щось змінилось..., кількість збитих шахедів зменшується з кожним днем..., дуже сподіваюсь що це не тільки в мене викликає занепокоєння...
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28.04.2025 17:48
+2
З приходом Сирунського і його кадрів ефективність ППО покотилась донизу і результативність вже нижче ніж в 22-му.
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28.04.2025 18:06
+1
Мда...
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
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28.04.2025 17:49
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щось змінилось..., кількість збитих шахедів зменшується з кожним днем..., дуже сподіваюсь що це не тільки в мене викликає занепокоєння...
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28.04.2025 17:48 Ответить
З приходом Сирунського і його кадрів ефективність ППО покотилась донизу і результативність вже нижче ніж в 22-му.
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28.04.2025 18:06 Ответить
Не мели дурниць. В 2022-му ніякої ефективності від ППО майже не було, чи забув вже про блекаути восени та взимку першого року повномасштабної? Тоді і шахедів ще не було в такій кількості.
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28.04.2025 18:32 Ответить
Альо-на, на початку 2022 шахедів не було ))
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28.04.2025 18:40 Ответить
Де я написав про початок 22-го?



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НОВИНИФОТОВІЙНА

04.10.22 12:25 15 182 21

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
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28.04.2025 18:55 Ответить
жовтень це початок ? ))))
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28.04.2025 19:03 Ответить
ви там між собою розберіться, дєвочкі )))

різні ніки - різні фрази ..
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28.04.2025 19:04 Ответить
Альо, голубець, харош бухать - про початок ти почав
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28.04.2025 19:15 Ответить
харош бухать..тобі взагалі не писали ..я відповідав "Вячеслав Клименко "

ти воно?
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28.04.2025 19:18 Ответить
Сам не мели. Новини за 10.10.22-го -

По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-za-pivdobi-vipustili-raket-po-ukraini-na-400-800-mln-infografika-forbes-10102022-8899 Forbes.

Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n337281
І це ще був не найкращий результат (Гугл в поміч - було і 80, і 90% збиття) під час масованих атак 22-го і 23-го років, зауваж без Петріотів, ІРІСів і точно не пам'ятаю, але навіть Гепардів теж було не густо.
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28.04.2025 19:10 Ответить
просто раніше зельоні гниди використовували дороге ППО направо і наліво .. а тепер всьо- Верховна Гнида просралась .. і економить , для бункера зберігає
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28.04.2025 18:43 Ответить
Мда...
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
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28.04.2025 17:49 Ответить
"Локацій втрачені"
Тобто прое..ли.
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28.04.2025 18:12 Ответить
Дрони-приманки Гербера" виконують роль з виснаження ППО. Без БК та не мають складної електроніки як на Шахедах. Літають навколо цілей поки не скінчиться паливо
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28.04.2025 18:27 Ответить
головне правильно подати зельону інформацію - що локаційно втрачені саме імітатори )))
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28.04.2025 18:36 Ответить
40 із 166 ... мееше 25% збивається ...((
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28.04.2025 18:49 Ответить
 
 