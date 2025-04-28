Силы ПВО сбили 40 из 166 дронов РФ, еще 74 беспилотника-имитатора локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 28 апреля Россия атаковала Украину 166 ударными дронами и беспилотниками других типов. По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты запускали дроны из Курска и Миллерова. Основными направлениями для атаки были Сумщина и Черкасская область.
"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.
Напомним, что 28 апреля российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.
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НОВИНИФОТОВІЙНА
04.10.22 12:25 15 182 21
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
різні ніки - різні фрази ..
ти воно?
По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на https://forbes.ua/war-in-ukraine/rosiyani-za-pivdobi-vipustili-raket-po-ukraini-na-400-800-mln-infografika-forbes-10102022-8899 Forbes.
Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА. Джерело: https://censor.net/ua/n337281
І це ще був не найкращий результат (Гугл в поміч - було і 80, і 90% збиття) під час масованих атак 22-го і 23-го років, зауваж без Петріотів, ІРІСів і точно не пам'ятаю, але навіть Гепардів теж було не густо.
Ранком я чув штук вісім, але зовсім не чув роботи ППО...
Майже третина досягла цілей...
Тобто прое..ли.