Силы ПВО сбили 40 из 166 дронов РФ, еще 74 беспилотника-имитатора локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 28 апреля Россия атаковала Украину 166 ударными дронами и беспилотниками других типов. По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed. Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты запускали дроны из Курска и Миллерова. Основными направлениями для атаки были Сумщина и Черкасская область.

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

Напомним, что 28 апреля российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

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